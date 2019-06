Forbes reconoce a investigadoras por aportes en beneficio de la salud

En el marco del Foro Forbes Salud 2019, se reconoció la labora y las aportaciones de tres personalidades del sector en beneficio de la salud de la población.

Las investigadoras reconocidas por Forbes son: Eva Ramón Gallegos, profesora e investigadora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional; Mónica Villa, del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud; y Clara Gorodezky, presidente de la Fundación Comparte Vida y exjefa del Departamento de Inmunología e Inmunogenética, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, de la Secretaría de Salud.

“Gracias a la ciencia y a la tecnología estamos viviendo más años y tenemos una vida más saludable. Nos permite conocernos más como seres humanos, y ayudar a otros”, señaló Ramón Gallegos tras recibir la distinción.

“He asumido el compromiso con la salud de los más pobres. Lo hacemos con dedicación y amor, es parte de nuestro día a día. Porque sin salud no hay futuro, no hay esperanza, no hay país”, mencionó en su oportunidad Villa.

“Seguiremos trabajando con la Secretaría de Salud para el registro de donadores mexicanos de médula ósea”, señaló la Gorodezky, quien hace un mes se jubiló de su cargo en esa dependencia federal.

