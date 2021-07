Desde los 13 años, Altagracia Gómez forma parte de la vida corporativa de la empresa familiar en la que creció y cultivó sus aspiraciones profesionales. Su familia es poseedora no sólo de uno de los grupos de harina de maíz más importantes del país, poseen también empresas como Almer, DINA, Mercader Financial, entre otras.

“Hay muchas empresas familiares que tienen la facultad de inculcar igualdad de oportunidades. Mi padre decía que no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo al día. Mi experiencia es que te vas formando en equipo. Hay cosas que no se pueden heredar: el respeto, el conocimiento, el amor por las empresas, por la rentabilidad social y económica, son cosas que se pueden cultivar desde que eres niña”.

Cada una de las empresas del conglomerado familiar al que pertenece Altagracia Gómez tuvo una realidad distinta, desde MInsa y Almer, que fueron catalogadas como empresas de industrias esenciales (y no pararon), hasta la rama de construcción y movilidad, donde en el caso de DINA se prepararon para una reactivación.

“Creo que, afortunadamente, en retrospectiva decidimos bien y a tiempo. Somos un conglomerado privilegiado porque teníamos solidez financiera pero también acceso a liquidez y financiamiento. Eso es algo que la mayoría de las micro y medianas empresas no tienen. Debnemos que entender que esa no es la realidad de México , muchas empresas bajaron costos o cerraron y muchas de forma permanente, si como país podemos aprovechar esto para transitar a una economía más formal por medio de inscentivos que faciliten el financiamiento y la democratización del crédito y el acceso cuando es necesario, creo que estaremos mucho mejor parados para cualquier otra crisis que no necesariamente es una pandemia”, afirma.

Con respecto a los retos que quedan en materia de inclusión de mujeres en el terreno de negocios, la ejecutiva explica que es importante que las empresas sean conscientes del valor que aportan los equipos diversos.

“Está comprobado que los equipos que son inclusivos son mucho más eficientes, mucho más estables, se respeta mucho el tema de innovación y además son mucho más rentables, está comprobado en empresas privadas y gobiernos. Nada como los números para probarlo, no se debe ver como que se cede sólo por justicia social, se tiene que ver que es conveniente que haya más mujeres”.

Altagracia Gómez expica que su rol en el consejo de Minsa, que es una empresa de bolsa, le confiere responsabilidad pues ella es responsable no sólo del patrimonio de su familia y socios minoritarios, sino del público inversionista.

“Es una forma de democratizar valor, riqueza y rentabilidad. El tema del maíz en México ha sido un tema de relevancia no sólo económica sino cultural, social y es algo de las pocas cosas que nos unen a todos los mexicanos el 91% de los mexicanos comen tortillas todos los días”, añade.

