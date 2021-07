Para Cecilia Fallabrino, CEO y fundadora de UPAX, compañía especializada en investigación de mercados, la tecnología se ha convertido, poco a poco, en un sector capaz de generar cada vez más oportunidades de liderazgo para las mujeres.

Y es que, desde su perspectiva, ellas cuentan con capacidades muy particulares que les permiten afrontar bien un mundo tan cambiante como lo es precisamente ese, con ritmo de evolución muy rápido.

“Yo creo que las mujeres estamos más de lo que creemos ligadas a la tecnología, especialmente por ese sexto sentido que tenemos y que nos permite visualizar todas esas cosas que están presentes”, apunta en entrevista con Forbes México.

Sin embargo, a pesar de que este terreno es fértil para el desarrollo femenino, la ejecutiva considera que es crucial que todas aquellas mujeres que quieran ser líderes en este ámbito se preocupen principalmente por prepararse y estar siempre a la vanguardia.

“Hay una barrera que en general se presenta en nosotras por simple hecho de ser mujeres, pero creo que la clave para acabar con ella pasa mucho por el talento, por cómo nos preparamos para poder asumir y permanecer a la vanguardia, creo que este es un reto importante que tenemos para romper con esa barrera”, señala Fallabrino.

Asimismo, agrega, es crucial que las mujeres que empiezan a escalar profesionalmente se preocupen mucho por construir a su alrededor equipos de trabajo que las complementen y les ayuden a salir bien libradas de los retos que se presentan.

“A lo largo de este camino a mí me ha ayudado mucho el encontrar a las personas adecuadas para apoyar mi avance, son personas que me motivan y que me ayudan a tener un balance de vida”, menciona la fundadora de UPAX.

Por otro lado, la ejecutiva asegura que también hay cosas que son estratégicas en el liderazgo dentro de los negocios, incluido el sector tecnología, que jamás deben de ser pasadas de largo por las mujeres directivas.

“Uno de estos temas cruciales es el del entendimiento de los números, ese es en lo personal un tema que me gusta mucho y que te ayuda siempre mantener sana a la empresa, esto importante porque de ahí parte cualquier reinvención que quieras hacer”, expone.

Para cerrar, Cecilia Fallabrino pide a las mujeres que quieren escalar hasta lo más alto de las compañías evitar a toda costa la comodidad, la cual jamás les permitirá crecer. “Yo creo personalmente que la comodidad no puede coexistir junto al crecimiento, es cierto que los días a veces son largos pero siempre debemos ir por más”, sentencia.

