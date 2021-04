Gilda Garza: Una mexicana marca la pauta en el arte digital

El nombre de Gilda Garza no sólo es sinónimo de talento y arte, sino de energía y tenacidad. Esta mexicana, originaria de Coahuila, se ha convertido en una figura que trasciende en la industria de arte contemporáneo debido a que busca que sus piezas generen valor social, económico y cultural.

Su primera exposición fue en 2010 en los Mochis, en Sinaloa, posteriormente tuvo una exposición en el hotel Live Aqua, en la Ciudad de México y luego siguió su exposición Te Amo México, en el Hotel Caesars Palace, en Estados Unidos.

Gilda ha expuesto en muestras internacionales como Art Basel y una de sus obras fue portada en la revista Playboy México. En 2017 retrató al boxeador Canelo Álvarez y la pintura al óleo se vendió por 12,500 dólares, los recursos se donaron a la Casa del Migrante, en Tijuana.

“Quiero tocar corazones, que mi arte tenga un impacto positivo en la sociedad, busco que todo lo que hago genere valor social, económico y cultural, los tres a la vez. En cada obra hay inspiracion. Cuando pintó los guerreros quiero que te veas peleando por tus sueños, por amor, por tu familia, por tu país… En mi colección Reyes y Reinas quiero que veas amor hacia ti mismo y a tu pareja, y no hablo de sexos, hablo de amor verdadero, ahora con las redes sociales y tantas distracciones que hay hoy en día no nos enfocamos en lo que realmente importa”, explica en entrevista .

Como parte de su colección Reyes y Reinas, Gilda pintó una interpretación de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. El gesto buscaba reconocer la trayectoria de la primera mujer afroamericana en ocupar dicho cargo y destacar un momento histórico de gran relevancia para la lucha en materia de la brecha global de igualdad de género, en el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas.

Esta vez, el retrato de la Reina Kamala se vendió en 1.6 millones de pesos, que fueron donados a la World Woman Foundation.

“Publiqué en instagram que la venta de este cuadro sería donada a la fundación World Woman Foundation, a la semana la obra se vendió en la cantidad de 1.6 millones pesos, la cual fue donada 100% a la fundación y va a ayudar a millones de mujeres alrededor del mundo a empoderarse y poder salir adelante por ellas mismas. Quiero darle las gracias a el viñedo Seven Apart de Napa Valley, California, quien compró esta obra de arte. Esto apenas empieza y no termina aquí”.

La versión de Kamala Harris como Queen Kamala fue vendida en cerca de 1.6 mdp.

Gilda creó su galería digital Reine Art Gallery, concentra ahora obras propias y de otros artistas que proponen nuevos conceptos en materia de arte digital.

“El concepto de la galería nació porque me di cuenta de que yo era muy buena para vender el arte de mis amigos. Es muy importante rodearte de personas que aporten cosas positivas, ya sea que te dediques al arte o a cualquier profesión”.

Los siguientes pasos en la trayectoria de Gilda Garza la convierten en una pionera del arte digital, pues próximamente saldrá a la venta el NFT de Kamala Queen y USA KING, en la plataforma www.opensea.io . Estas piezas estarán en un formato animado que da vida a los cuadros.

Lee también: Ellas son las 100 mujeres más poderosas de México

Los NFT son obras de arte que se encuentran contenidas en formatos digitales. Las siglas refieren a los tokens no fungibles (non-fungible token, en inglés). Los NFT han sido definidos como activos únicos que son sujetos a comprarse y venderse pero no tienen una forma tangible.

Así, los tokens digitales pueden ser tener forma de certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.

Para Gilda Garza, la sostenibilidad financiera de sus actividades artísticas es muy importante.

“Es vital que tu trabajo sea profesional, ya seas artista o presidenta de una empresa, a mi se me abrieron muchas puertas pero ha sido por el trabajo duro y la planeación de los proyectos”.

La soriridad y la unión con otras mujeres son parte de los temas que Gilda Garza plasma en su obra. Afirma que le gusta resaltar la belleza de la mujer pues es importante que todas se vean hermosas a sí mismas, sin importar complexión, aspecto o altura.

“Es muy importante rodearte de mujeres que se empoderen unas a las otras para llegar al éxito, empezando por no hablar mal de ellas, que te de gusto que les vaya bien. Debes ser la mejor porrista, celebra sus éxitos, dales fuerzas para salir adelante y cuéntales tu historia”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado