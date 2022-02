Jane Campion, primera mujer con 2 nominaciones a mejor dirección en la historia de los Oscar

Jane Campion fue nominada a mejor dirección por la cinta The Power of the Dog en los Oscar, con lo que la directora de Nueva Zelanda se convirtió en la primera mujer cineasta en contar con dos nominaciones en la historia de los premios.

La primera nominación en los Oscar para Campion fue en en 1994 por la película The Piano, mientras que The Power of the Dog, cinta de Netflix, también le valió el premio a mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia el año pasado y una nominación en los Premios Directors Guild of America.

La Academia de Hollywood anunció este martes sus candidatos para los galardones más prestigiosos del cine, que se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles, un listado que encabeza The Power of the Dog seguida de Dune con diez nominaciones, Belfast y West Side Story con siete cada una y King Richard con seis.

THE POWER OF THE DOG, UN WÉSTERN DIRECTO AL ÓSCAR

El drama dirigido por la cineasta Jane Campion figura en prácticamente todas las categorías estrella, como mejor película, dirección, fotografía, banda sonora y, por supuesto, interpretación masculina para su protagonista, Benedict Cumberbatch. Además de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, por sus papeles secundarios.

La neozelandesa Campion tiene todas las papeletas para hacerse con la estatuilla doble: película y dirección.

The Power of the Dog, un wéstern ambientado en el Estados Unidos de principios del siglo XX que explora el alcoholismo, la masculinidad tóxica y la homofobia, llega a los Óscar con una destacada cosecha de galardones entregados por asociaciones de la crítica, festivales y sindicatos.

Si finalmente se hace con el premio a la mejor cinta, Netflix, plataforma que acoge la producción, conseguiría el ansiado Óscar que se escapó con Roma, The Irishman y Mank en años anteriores.

Como principales oponentes tendrá a Dune, Belfast y West Side Story, las siguientes películas favoritas por número de nominaciones, que también aspiran al reconocimiento a mejor película.

Con información de Efe.

