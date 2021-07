La mexicana Michelle Couttolenc recuerda que fue desde muy pequeña cuando se enamoró del cine, un pequeño complejo que pusieron justo enfrente de su casa fue, en aquel entonces, el gran culpable

Y desde ahí la pasión por el séptimo arte nunca más se detuvo. “La verdad es que todo comenzó cuando pusieron un cine frente a mi casa y empecé a ir cada viernes, sin falta, me empezó a gustar muchísimo sentarme en medio de la sala y escuchas las películas en todo su esplendor”, apunta.

Al mismo tiempo que forjaba ese gusto por la pantalla grande, Michelle también mantenía una emoción importante por la música, por lo que soñó con la posibilidad de llegar, algún día, a combinar ambos mundos y especializarse en audio.

Una vez que hubo oportunidad comenzó a tocar puertas hasta que finalmente una se abrió: Comenzó a trabajar dentro de los Estudios Churubusco, después saltó a New Art y, finalmente, a Astro XL, donde se desempeña como mixer de sonido.

Y fue precisamente en este último lugar donde, luego de muchos años de trabajo, se cocinó el mayor de sus logros, ya que Michelle trabajó desde este sitio una parte importante de la mezcla de sonido de la película “El Sonido del Metal”, la cual la llevó a ser nominada al Premio Oscar.

“Aquel momento de la nominación fue verdaderamente de mucho estrés, yo sabía desde varios días atrás que venía y que existían diferentes oportunidades, entonces cuando llegó ese día yo no me desperté temprano ni nada, preferí quedarme dormida hasta que mi celular empezó a vibrar muchísimo y me despertó”, recuerda sonriente.

Pero las cosas no se quedaron ahí, sino que meses más tarde este trabajo la llevó a ganar finalmente el Oscar a Mejor Sonido. “El momento de la victoria la verdad es que fue espectacular, no nos lo imaginábamos, había grandes estudios como Pixar compitiendo, muchas personas que admiro junto a nosotros, pero al final ganamos”, describe.

Han pasado ya varios meses desde este suceso, tiempo que le ha servido a Michelle Couttolenc para darse cuenta de una cosa que considera muy especial: Este logro es fruto de la pasión de que desde pequeña se forjó.

“Para mí el éxito es hacer lo que te apasiona e intentar hacerlo mejor todos los días, eso es justo lo que me gustaría decirles a todas las niñas que hoy están viendo esto, que persigan sus sueños en todo momento, que tengan mucha pasión, perseverancia y paciencia, porque esas tres letras P las llevarán a conseguir cualquier cosa”, dice la ganadora del premio de la academia.

