Ludwika Paleta es una mujer que ama su maternidad, pero considera que es importante que los personajes de mujeres en cine y televisión puedan retratar perfiles que persiguen no sólo la realización sentimental y familiar, sino que tienen objetivos profesionales.

“Es muy importante voltear a ver a la mujer como un individuo que tiene muchos más intereses además de la familia y la maternidad. Lo vemos hoy porque se nos ha dado más voz para entender que podemos querer más, que siempre hemos tenido las capacidades, pero no se nos ha dado la oportunidad de decir: yo también puedo”.

Ella misma es ejemplo de una mujer polifacética: conocida por muchos por sus actuaciones en telenovelas y teatro, Ludwika es también productora de teatro, cine y televisión. Recién incursionó en una película donde, si bien actuará, no tendrá un rol protagónico, y una serie, donde si bien tendrá un peso como actriz, representa un proyecto interesante porque estará rodeada de otras mujeres en la realización.

“Tengo ganas de producir para otras personas, estar atrás y tomar decisiones en las que no me involucro cuando sólo soy actriz o cuando soy actriz y productora pues estoy más involucrada en lo actoral que en la producción. Desde hace unos años, se me metió el gusanillo de la producción. En un intento de generar mis propios proyectos no esperar que me lleguen historias. Por eso hay que tener ideas, generarlas, hacerlas”.

Ludwika explica que los hombres son también clave para cerrar la brecha de género, afirma que en este momento de su carrera ha tenido oportunidad de trabajar con productores que le han dado valor a las mujeres y las incorporan más a sus proyectos.

“Siento que las mujeres le inyectamos mucha vida, mucha sensibilidad y una visión mucho más holística a los proyectos. Los hombres son muy lineales, las mujeres somos más holísticas vemos el todo , como se siente, cómo se ve, esa es la gran mancuerna, complemento y aporte. Sí existe el empoderamiento y se gana más cancha, pero falta mucho por hacer, todavía hay muchos hombres que no entienden por qué una mujer tiene un puesto mejor que ellos y no se trata de tener un puesto mejor porque somos buen complemento: ni tú ni yo somos mejores para un puesto. Es bueno rodearse de gente capaz, independientemente del género”, añade.

