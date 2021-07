“Una sociedad que no respeta a las mujeres, no se puede considerar una sociedad democrática, asegura Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien considera que el reto actual es lograr un respeto total en vida pública y privada.

Yasmín Esquivel es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac. En 2019, fue propuesta por el presidente de la República como ministra de la SCJN y designada por el Senado en su actual encargo, que la convierte en la ministra número 12 en la historia de la Corte.

Yasmín Esquivel está convencida de que el Poder Judicial debe incluir a más mujeres, y la misma Constitución establece la norma paridad de género en los espacios de la vida pública, lo cual lleva a que ésta sea un objetivo claro.

“Apenas las titulares, como juzgadoras y magistradas (del Poder Judicial), llega al 25 o 30%, por supuesto que hace falta un buen tramo para poder llegar a la [paridad de género]. Estoy totalmente convencida que sí hacen falta mujeres titulares de juzgados y de tribunales”, dice.

Sobre la posibilidad de que una mujer ocupe la presidencia de la SCJN, la ministra responde: “Considero que el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser una persona que tenga todas las características para dirigir una institución tan importante, ya sea hombre o mujer, eso es lo que pienso en relación con la presidencia de la Corte”, dice.

Pero no sólo en el ámbito laboral es necesario promover la igualdad, Esquivel Mossa explica que la sociedad mexicana requiere un cambio de mentalidad para difundir el respeto a las mujeres y un reto a vencer son las estructurales patriarcales o machistas en todos los ámbitos. “Tenemos que ir desterrando la concepción de que las mujeres no podemos, ya que las mujeres sí podemos hacer muchas cosas y no queremos excluir a los hombres, sino complementar el trabajo en la vida privada y pública”.

La ministra considera que ha enfrentado diversos retos a lo largo de su carrera profesional, como ha sido compaginar su vida laboral y personal, ya que son facetas absorbentes y que requieren dedicación.

Yasmín Esquivel Mossa se define como una persona que genera acuerdos y que siempre avanza en la construcción de un mejor país. “Una mujer éxitosa es la que logra sus metas a base de esfuerzo, trabajo, preparación… Lograr el éxito implica llegar a aquello que uno ha pensado y decidido desde el principio […] Para nosotros los juzgadores llegar a nuestras metas es lograr que las sentencias, las resoluciones, los procedimientos que se llevan a cabo en los tribunales se desarrollen con impecable pulcritud, imparcialidad, autonomía, preparación, para nosotros eso es lo que debe representar el éxito”.

