La Suprema Corte será pionera en permisos de paternidad de tres meses

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció que el poder Judicial será pionero en contar con permisos de paternidad de tres meses con goce de sueldo para los hombres que se conviertan en padres.

Luego de avalar este lunes la despenalización del aborto a nivel nacional, el magistrado señaló que el Consejo de la Judicatura Federal realiza ya labores para la defensoría, asesoría y representación de familias que han sido víctimas de feminicidio y de mujeres imputadas por el delito de aborto.

Lee también: Histórico: la Suprema Corte despenaliza el aborto en todo el país

“No queremos que la sentencia de la Corte se quede en los medios de comunicación y en los libros. sino que se haga realidad-Desde hace algunos meses se creó en el Consejo de la Judicatura Federal una unidad de prevención y combate de acoso y violencia de género”.

Las #LicenciasDePaternidad ayudarán a las familias no convencionales y permitirán a los hombres vivir su paternidad de manera plena; seguiremos luchando por una sociedad más justa, hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/uDTzJXNbwA — Suprema Corte (@SCJN) September 8, 2021

Zaldívar señaló en conferencia de prensa que la reciente despenalización del aborto es sólo uno de los puntos de la agenda de género, por lo que el Poder Judicial será pionero en la adopción de permisos de paternidad pagados con una duración de tres meses que contribuyan combatir el estigma de las mujeres como únicas cuidadoras y responsables de los hijos.

“En la sociedad es a la mujer a la que le toca cuidar a las niñas y a los niños, realizar las labores de crianza generando una desigualdad laboral. Muchas mujeres debido a esto no pueden ascender . He propuesto al consejo de la Judicatura Federal y he autorizado para que se haga por primera vez en la historia las licencias de paternidad por tres meses pagados igual a las de las mujeres”.

El presidente de la Suprema Corte señaló que esta medida pone al poder judicial a la vanguardia del continente americano, pues las licencias de paternidad son la medida más revolucionaria y transformadora para terminar con el estereotipo de mujer cuidadora

“La licencia de tres meses pagada, que se puede ejercer en los 9 meses posterior al nacimiento o la adopción. Es una medida que generará un México distinto para que otras instituciones públicas y privadas avancen en esta agenda”, afirmó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado