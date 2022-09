Foro Forbes Economía y Negocios 2022 | ¿Llegará Amazon Go a México? Esto reveló el country manager

Amazon Go es el modelo de tiendas físicas sin cajeros con el que el gigante del comercio electrónico busca competir con los retailers tradicionales. Surgió en Seattle, Estados Unidos y parece estar funcionando. La tienda cuenta con más de 1,000 cámaras para detectar los productos que los clientes se llevan de la tienda y que pagan posteriormente.

¿Es un modelo que Amazon traerá a México? El country manager de la compañía en el país, David Miller, reveló en el Foro Forbes Economía y Negocios 2022 que por ahora se están concentrando en incrementar los métodos de pago para democratizar las ventas y las compras dentro de su marketplace.

“Podría funcionar en Polanco o las Lomas, pero queremos que Amazon sea para todos”, compartió el directivo.

“Amazon Go es una tienda donde no hay cajeros, la experiencia de Amazon Go en Estados Unidos, entras a la tienda, tomas los productos que necesitas, sales y te llega al teléfono celular la cuenta de lo que tomaste. Las tiendas tienen más de mil cámaras para detectar qué es lo que toma la gente, si lo toman y lo regresan”, dijo Miller en la mesa “De los contracargos al metaverso”.

Cuestionado sobre si el modelo Amazon Go podría llegar a México, Miller respondió que mientras en Estados Unidos solo el 10% de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, en México es al revés, es decir, la mayoría de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, lo cual sería una barrera para implementar un modelo como su tienda física en Seattle.

“Todavía falta mucho en México para un esquema así, necesitamos tener una población más bancarizada para tener tiendas como Amazon Go [en México]. Nuestro enfoque en Amazon es darles acceso a todos, independientemente de que estén bancarizados o no, que paguen con tarjeta de regalo o pagar en efectivo en Oxxo”, dijo.

“Preferimos enfocarnos en eso, todavía hace falta que compre en Amazon, llegará Amazon Go, pero faltan algunos años”, subrayó Miller, algo en lo que coincidió Mauricio Schwartzmann, CEO de Mastercard México, quien también participó en la mesa “De los contracargos al metaverso”.

“Amazon Go como experiencia de usuario está padre, pero hoy en día si yo no quiero una tienda física, compro en línea. No lo veo tan cercano [Amazon Go en México], sería muy innovador e interesante, pero no lo veo tan cercano”, consideró.

Al cierre de su participación, David Miller expresó que en conjunto con las autoridades de México, se debe trabajar en capacitar a las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan acceder a los beneficios del comercio electrónico.

“Más del 50% de nuestras ventas son productos de pymes, podemos hacer más para que se unan, para que tengan métodos de pago, entregas el mismo día, ventas a Estados Unidos y Canadá. Las pymes son el motor de crecimiento del país”, comentó.

