Foro Forbes en Español | México ahuyenta la inversión: Felipe Calderón

Antigua, Guatemala.-El expresidente de México, Felipe Calderón, sostuvo que Guatemala puede aprovechar el nearshoring, pues representa una gran oportunidad de inversión con un socio comercial como Estados Unidos, y alertó que el país actualmente cuenta con una política abiertamente antiinversión.

“Lo que Guatemala puede hacer en concreto es aprovechar el nearshoring porque muchas empresas americanas están buscando dónde invertir en América Latina, lo que es una gran oportunidad. Da mucha mucha tristeza saber que muchas empresas americanas están buscando invertir en México, pero actualmente tiene una política abiertamente antiinversión”, comentó el expresidente de México.

#ForoForbesES22 | “México tiene una política abiertamente anti inversión”, enfatizó @FelipeCalderon, y abundó que en el país si es inversión privada se ve mal, pero si es española se ve peor; por ello, recomendó a Guatemala aprovechar y buscar oportunidades. #ForbesAntigua22 pic.twitter.com/MwBhLbAUWK — Forbes México (@Forbes_Mexico) October 18, 2022

En la entrevista Claves para el crecimiento económico y la sostenibilidad, Calderón expuso los retos a los que ahora se enfrentan las economías de los países como la inflación y la necesidad de subir las tasas de interés para contenerla.

Puedes leer: Queremos ser el Davos en Latinoamérica: Foro Forbes en Español

El crecimiento de una nación no se explica por los recursos naturales, por la cultura o la religión “lo que explica la prosperidad de una nación es el Estado de Derecho”, dijo el ex presidente de México, Felipe Calderón, y agregó: “La diferencia es de 35% del PIB”, entre un país con legalidad y uno que no la tiene.

Explicó que es preciso abrir la inversión en capital físico y humano, y que los niveles de inversión en infraestructura, por ejemplo, tendrían que ir del 7% al 11% del PIB. Mientras que la posibilidad de que una familia pueda salir adelante es garantizar el acceso a la educación de los hijos.

En su participación en el primer Foro de Economía y Negocios Forbes en Español, mencionó que es falsa la disyuntiva que se plantean algunos presidente y CEOs de empresas, de bajar las emisiones de infecto invernadero o crecer, pues ya hemos comprobado que “puedes tener crecimiento económico al tiempo de reducir emisiones de efecto invernadero”. Por ejemplo, la oportunidad de hacer plantaciones forestales que compensen las emisiones de carbono es enorme en Guatemala, consideró

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado