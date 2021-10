Pepita Serrano, una vida de filantropía: quiero unir a las mujeres, no importa cuál sea su lucha

Son 25 años de estar trabajando por México, de una vida de filantropía para impulsar el arte y la cultura; Pepita Serrano dice que ahora lo único que está en sus manos por hacer es unir a todas las mujeres, no importando cuál sea su causa o lucha.

Fundadora del Instituto Valores Arte Mexicano, Serrano lo señala directo: “por México daría la vida, educación, arte, cultura, daría todo lo que tengo”, pero ahora quiere una unión verdadera de mujeres que no quieren perder a este país.

En entrevista durante el Foro Forbes Mujeres Más Poderosas de México, Pepita Serrano aseguró que cree en las mujeres y que por primera vez se les está dando una plataforma que no tenían.

En la plática, recordó como nació su amor por el arte y la cultura, “siempre he creído en la música, creo que es la voz del alma, a mi me convocó desde muy temprana edad, fue lo que me llevo a amar tanto la cultura”.

La música es el arte que encierra todas, eleva el espiritu, y este es el único que nunca morirá, según Serrano

“Todo comenzó en el rancho de mis padres por unas mariambas, mucha gente cree que soy melómana, pero no es así, a mí el sonido desde que tenía muy corta edad fue lo que más me convocó”.

La mujer evocó a aquellas fiestas de los toros que hacía su tío Carlos y los domingos eran religiosos para ella; “ya sabía que después de los toros había fiesta, me escondía debajo del mantel para escuchar todo lo que sucedía , un día llegaron unas marimbas”.

También platicó que no nació en la opera, fue en Bellas Artes donde se enamoró de esta. Entonces durante su vida se ha dedicado a crear fundaciones para impulsar el talento y dar más oportunidades, para ella la que más le ha dejado son las artes plásticas porque no son efímeras.

Pepita Serrano dice que ya ha sembrado una semilla en el arte y la cultura que espera que crezca.

