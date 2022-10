Foro Forbes Tech Future | ‘El metaverso no estará exento de amenazas y ciberdelitos’

El metaverso será un entorno virtual generador de valor para las empresas y para las personas que consumirán información de manera más inmersiva, sin embargo, no estará exento de amenazas y ciberdelitos, consideraron expertos durante el panel Riesgos del Metaverso ¿Quién protege mis datos?, en el marco del Foro Forbes Tech Future.

En el Foro Total Play, ubicado en Antara, en la Ciudad de México, el CISO de Metabase Q, Antonio Imperial, comentó que el metaverso tendrá riesgos como el fraude, el robo o suplantación de identidad o amenazas al transaccionar en el entorno virtual, por lo que durante las primeras experiencias de inmersión habrá “muchos tropiezos”.

Lee más:

Un token, el ingrediente secreto de esta taquería que ya piensa en el metaverso

Santiago Gutiérrez, socio líder de Riesgo Cibernético de Deloitte Spanish Latin America coincidió. “El tema de suplantación de identidad, es uno de los temas principales de los que todo mundo habla en el metaverso. El metaverso se presume como un espacio donde el mismo anonimato es parte de lo rico, pero también es un riesgo porque podrás estar tratando con un avatar de una persona que puede ser un cibercriminal”.

Gutiérrez advirtió que el metaverso no será un espacio cerrado para el crimen organizado, que desde hace algunos años ya trabaja con células de ciberdelincuentes. “Lo que estamos viendo es una voracidad del crimen organizado junto con cibercriminales para seguirse haciendo más ricos, monetizando todo lo que pueden robar o extraer, extrayendo información para temas geopolíticos”, explicó.

No te pierdas:

NBCUniversal, Microsoft o YouTube, entre quienes creen en el metaverso Zuckerberg

Gloria Martínez, consejera de Von Wobeser y Sierra, consideró que ante las amenazas el metaverso debe ser un espacio regulado, pero la pregunta, dijo, es cuáles van a ser esas reglas, quién las va a decidir, quién y cómo las va a aplicar. “En el mundo de los átomos tenemos reglas económicas, políticas, lo que estamos regulando son conductas, lo que se permite y prohíbe. Cuando me dicen que en el mundo de los bytes no va a haber reglas, no es cierto y esta discusión surgió desde los años 90”.

Santiago Gutiérrez destacó que hoy todavía México carece de una Ley Federal de Ciberseguridad y, una vez que se tenga, tomará tiempo en su implementación, por ejemplo, en capacitar a todo el sistema de justicia en materia de ciberseguridad o en llegar a tener una fiscalía especializada en ciberdelincuencia.

Más para ti:

Meta Quest Pro, las nuevas gafas con las que Zuckerberg ratifica su apuesta por el metaverso

Hacia el cierre de este panel como parte del Foro Forbes Tech Future, Santiago Gutiérrez dijo que “la pregunta no es si nos va a pasar, es cuando nos va a pasar un ciberdelito. La inmunidad en este mundo no existe, siempre hay una exposición al riesgo y es la que tenemos que mitigar”.

Antonio de Metabase Q apuntó que se debe analizar cómo entrar al metaverso y cómo se hace de este entorno virtual algo sano “porque hay cosas que vienen sobre todo en el derecho a la identidad, a la imagen. Imagínense que yo mañana tomo la imagen de alguien y hago cosas que tú no harías, cómo te quejarías ante el mundo, esto ya sucede con los deep fakes”.

Por su parte, Gloria Martínez comentó que “el metaverso debería ser una inmersión consciente. No es tenerle miedo a las cosas, es conocer, educarnos y ser conscientes con las decisiones que tomamos en entornos digitales”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información