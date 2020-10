La inclusión hace a las empresas más resilientes: Mónica Aspe

Las empresas se vuelven innovadoras, resilientes y con menos riesgos reputacionales cuando son diversas e incluyentes con su personal, aseguró Mónica Aspe, CEO interina de AT&T México.

Durante su participación en el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2020, explicó que en los últimos años se han mostrado avances en igualdad de género, sobre todo en las grandes empresas, aunque todavía hay retos pendientes en la sociedad.

“Hay al menos dos grandes motivos para impulsar una cultura de diversidad de inclusión en las empresas: porque es hacer lo correcto y porque nos conviene”, agregó.

Detalló que cuando una compañía tiene equipos de trabajos equilibrados entre hombres y mujeres, se tiende a tomar mejores decisiones.

En ese sentido, agregó tres aspectos importantes para lograr la diversidad y la inclusión femenina en las empresas:

Que las mujeres tengan representación en todas las áreas y puestos;

El desarrollo de habilidades para ocupar esas posiciones de manera exitosa; y

El fomento de compartición de las tareas del hogar.

Aspe comentó que cuando llegó AT&T al país, cerca del 10% de los altos puestos estaban ocupadas por mujeres, lo cual ha cambiado en los últimos cinco años, puesto que ese número se incrementó al 36%.

Subrayó que hay mujeres en la dirección general interina, en la mitad de las vicepresidencias, en las jefaturas de red, en marketing, en la cadena de suministros y logística, entre otras.

Insistió en la necesidad de eliminar las ternas para ocupar un cargo donde sólo participen hombres, puesto que esto excluye a las mujeres de llegar a un puesto sin haberlas tomado encuenta.

“No quiere decir que las tengas que escoger, hay que escoger a la persona más talentosa, pero si las mujeres no nos aseguramos que lleguen a las ternas, ¿cómo estamos seguros de que no estamos permitiendo que los sesgos personales de quien toma estas decisiones previas al reclutamiento no estén dejando fuera a mujeres muy talentosas?”, enfatizó.

Añadió que hay que redoblar esfuerzos para lograr la inclusión y equidad de género en áreas donde son más dominadas por los hombres, como en tecnologías de la información o ingenierías.

Bajo este tenor, apuntó la necesidad de cambiar la cultura corporativa a una más abierta, solidaria e incluyente, no sólo en materia de igualdad de género, sino en otros aspectos como la diversidad sexual, la inclusión de personas con discapacidad y eliminar el racismo.