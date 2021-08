Fotogalería: Afectaciones en labores debido a paro nacional gasero

El Gremio Gasero Nacional entró en paro indefinido este martes luego de una junta extraordinaria celebrada el lunes tras la regulación de precios máximos del combustible anunciada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La decisión la tomaron un día después de la entrada en vigor del esquema de regulación de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que señala que “ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los 145 precios diferentes que establezca semanalmente”.

Ciudadanos esperan ser atendidos en una gas de combustible para poder llenar sus tanques. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

El lunes, el Gremio Gasero Nacional, por medio de su consejo directivo, informó del paro a través de un comunicado.

“A todos los compañeros (…) se les hace la invitación a no salir a laborar el martes 3 de agosto de 2021 ya que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas L.P. (licuado de petróleo)”, señaló el comunicado.

Entérate: Amexgas se deslinda de paros realizados por comisionistas de gas LP

Debido a Paro Nacional de gaseros, ciudadanos de la capital, salieron hoy a las calles para conseguir gas que requerían para sus actividades labores o de uso cotidiano en el hogar en los centros de gas combustible.

4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

“Yo vengo por mi gas a llenarlo en la Gas Nieto Rojo Gómez, lo hacemos porqué sale más económico. Pero en esta ocasión, llevo dos horas esperando a que me despachen, pero dicen que ahorita no nos pueden atender. Tengo mi negocio, que es una tortería y los distribuidores desde ayer no estaban atendiendo, llamé por teléfono para que brindaran servicios, no me contestaban y nunca llegaron a mi domicilio; y mi negocio lo tengo que cerrar por el momento” destacó Jose Luis, tortero en busca de gas para su trabajo.

Además, el consejo directivo del Gremio Gasero Nacional informó que se integró un grupo gasero con empresas de Ciudad de México y del Estado de México que convocó a un paro nacional indefinido.

Según estimaciones, más de 38,000 unidades, entre pipas y camiones repartidores de cilindros, las que dejarán de surtir el combustible.

En Ciudad de México, según la regulación de precios de la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos (0.58 centavos de dólar) por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos (1.07 dólares) por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos.

Mientras las personas que llevaban su respectivo tanque de gas, automóviles eran atendidos en la estación de gas. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

Ciudadanos forman fila para ser atendidos en la estación de gas. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

Habitantes de la alcaldía Iztapalapa, llevaban alrededor de dos horas formados para ser atendidos por la estación de gas. Lo cual le respondían que por el momento no podrían atenderlos. Mientras tanto los automóviles que llegaban a la locación, sí fueron despachados. Lo que provocó que varias personas introdujeran a escondidas sus respectivos tanques de gas para que pudieran llenarlos.

“No hay servicio en ninguna gasera que nos puedan vender y me veo en la necesidad de estar formada hora y media para rellenar mi tanque. Tenemos la esperanza de estar aquí para que nos vendan aunque sea un tanque, porqué ya no tenemos gas.” comentó Rocío Papantueca , ama de casa.

Lee: Suministro de gas LP queda hoy resuelto; el problema en el Valle de México son los comisionistas: Profeco

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de gas L.P. y empresas conexas, señaló en un mensaje en Twitter que se deslindan de las acciones tomadas por los comisionistas independientes que impiden la venta y distribución de combustible.

Algunas personas introducían sus tanques de gas los microbuses para poder ser atendidos. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

Además, dijo que con la implementación del control de precios de gas LP, los distribuidores comunicaron a las autoridades “los riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una solución integral que si resuelva el problema de fondo en beneficio de los consumidores”.

A inicios de julio, el presidente López Obrador anunció la creación de un órgano público, llamado Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un “precio justo”.

Personas formadas hasta dos horas de espera. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

En la rueda de prensa matutina, el mandatario explicó que si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el gas a un determinado precio, las empresas privadas de suministro lo ofrecen “al consumidor a un precio muy elevado”.

Además, recordó que solo cinco empresas grandes distribuyen casi 50 % del gas LP y obtiene un amplio margen de beneficio.

Fila para llenar tanques de gas. 4 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

“Vengo de la Central de Abasto, tengo un negocio de taquería. Nosotros no podemos vender si no contamos con gas, lo cual decidí venir a rellenar mi tanque, pero nos comentaron los de la planta que no nos pueden vender por el momento, y los distribuidores están en paro y no nos pueden apoyar . Estamos esperanzados que nos vendan un tanque para poder seguir con nuestras labores.” comentó taquero Miguel Domínguez.

Desde que llegó al poder en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una encrucijada con las firmas energética privadas, a las que acusa, entre otros asuntos, de haber “saqueado” a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con información de EFE

Suscríbete a Forbes México