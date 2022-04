Fotogalería: Así transcurrió la consulta de revocación de mandato en la CDMX

La primera consulta de revocación de mandato presidencial transcurrió en un ambiente de calma en la Ciudad de México, con diferentes niveles de votación.

Desde antes de las 8:00 horas, los ciudadanos capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron la instalación de casillas.

Casilla en la Escuela Secundaria Técnica No.13, en la colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Andrea Gama.

Casilla en la escuela Ometecutli, en la colonia El Santuario, alcaldía Iztapalapa. Foto: Fernando Luna.

Previo a la apertura de casillas, los funcionarios de casilla deben contar las papeletas recibidas.

Foto: Fernando Luna.

Desde temprana hora hubo ciudadanos que acudieron a participar en la consulta que preguntó por la continuidad o destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Fernando Luna.

En la primera media hora de la jornada habían acudido a votar unas 50 personas a una casilla de la colonia Álamos. Foto: Andrea Gama.

En un corte de información hacia las 14:00 horas, el INE reportó que se habían colocado 57 mil 436 casillas, 99.98% del total, y se habían registraron 876 incidentes, entre ellos casos de violencia y robo de material electoral.

El organismo notificó que solamente una casilla en el país, programada para Veracruz, no pudo instalarse debido el presidente no se presentó y no fue posible recuperar el paquete electoral.

Lee más: INE registra 876 incidentes en consulta: no se instaló una casilla y en 10 suspendieron votación

En la Ciudad de México hubo colonias con mayor participación que otras, pero no se vieron largas filas en las casillas.

En la colonia Polanco, una zona de alta plusvalía, las casillas tuvieron una escasa asistencia de electores para la consulta de revocación de mandato.

Hacia las 15:00 horas, alrededor de 200 personas habían votado en una casilla de la colonia Loma Hermosa, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Andrea Gama.

A las 16;00 horas, la casilla ubicada en la calle Arquímedes, colonia Polanco, solo se habían registrado aproximadamente 190 votos. Foto: Andrea Gama.

Otra casilla en Polanco, donde debían acudir los electores de las secciones 5170, 5172 y 4929, se encontraba vacía a las 16:00 horas y solo se habían recibido alrededor de 130 votos. Foto: Andrea Gama.

La casilla ubicada en el Parque Lincoln, también en Polanco, solo se había registrado 28 votos a las 17:00 horas. Foto: Andrea Gama.

En contraste, colonias de alcaldías populosas, como Gustavo A. Madero e Iztapalapa, tuvieron mayor actividad de los ciudadanos.

Las urnas de la casilla ubicada en una primaria en la colonia Ampliación Progreso Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se veían con más boletas hacia las 17:00 horas. Foto: Oswaldo Ramírez.

Casilla en el jardín de niños Miguel F Martínez, en el Barrio San Pablo de Iztapalapa. Foto: Fernando Luna.

Las casillas y los funcionarios fueron capacitados también para asistir a personas con discapacidades.

Foto: Fernando Luna.

Una señora de la tercera edad votó en la casilla ubicada en la colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Oswaldo Ramírez.

A las 18:00 horas, las casillas cerraron y los funcionarios comenzaron a contar los votos recibidos y a guardar toda la paquetería electoral.

A unos minutos del cierre de casillas, así lucía la ubicada en Doctor Barragán 815, en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez. Foto: Edgar Olivares.

Momento en el que cerró la casilla ubicada en la primaria Dr. Mariano Azuela, en la colonia Narvarte IV, alcaldía Benito Juárez. Foto: Edgar Olivares.

Conteo de votos recibidos en una casilla. Foto: Fernando Luna.

