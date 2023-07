Fotogalería: Barbie, la historia de la muñeca que pasó del estereotipo a la inclusión

Hay películas que logran convertirse en fenómeno incluso antes de estrenarse. El boom de “Barbie”, filme dirigido por Greta Gerwig, así lo prueba, al conseguir que tanto apasionados amantes de la muñeca como aquellos a los que le resulta indiferente aguarden con interés su lanzamiento.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), llega a Estados Unidos, Europa y diversos países latinos, incluido México, este jueves con grandes posibilidades de convertirse en uno de los títulos del año, a pesar de que la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haya ensombrecido su última semana de promoción.

Ternura, píldoras de humor y un profundo sentido crítico acerca de los roles de género impuestos por la sociedad se fusionan en una película que vuelve a poner de manifiesto la visión de Gerwig (“Lady Bird”), una cineasta que brilló con subgéneros independientes y que hoy es una de las mayores revelaciones de la industria.

Margot Robbie posa durante la sesión de fotos de la película ‘Barbie’ en Ciudad de México el 7 de julio de 2023 en Foto:© Héctor Vivas/Getty Images.

Lee también: No es tu imaginación, la compra de Barbies y de objetos color rosa se disparó

“Barbie” contó con un presupuesto de 100 millones de dólares para materializar una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca, que fue animada por primera vez en el especial para televisión “Barbie and the Rockers: Out of This World” de 1987.

“Es divertidísima, inteligente, llena de corazón y aporta una mirada mucho más profunda de lo que uno espera de una película de Barbie”, expresó la actriz America Ferrera, que interpreta al personaje de Gloria en el filme, durante una entrevista con la agencia EFE previa al estreno.

Los guiños a éxitos como “2001: A Space Odyssey”, la creatividad y la originalidad en la forma de narrar -con escenas basadas en el mundo ficticio de ‘Barbieland’ y otras dentro del mundo real- son algunas de las fortalezas de una cinta que, ante todo, pretende transmitir un mensaje de inclusión.

La pregunta, o más bien el debate, que resuena de fondo durante toda la obra es si históricamente la muñeca ha sido capaz de expandir un mensaje de superación con sus variadas formas y posibilidades profesionales o si, por el contrario, contribuyó a afianzar crueles estándares de belleza.

No te pierdas: Efecto Barbie: se acaban en cines coleccionables de la película; los revenden en internet

Casi 65 años después de que Ruth Handler —fundadora de la empresa juguetera Mattel— sacara al mercado la muñeca, Gerwig decidió reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la representación femenina, el empoderamiento y hasta la masculinidad tóxica, muy presentes en la sociedad.

Y a pesar de que la película está producida por Warner Bros. y la propia Mattel, hay opiniones para todos los gustos y comentarios críticos con la compañía, cuya creación llega a ser calificada por una de las personajes como “una herramienta del capitalismo sexualizado que hizo retroceder años al movimiento feminista”.

Las muñecas Barbie de la línea Fashionistas del fabricante estadounidense de juguetes Mattel se exhiben en el stand de la compañía en la Feria Internacional del Juguete. La línea se ampliará para incluir una muñeca sin cabello, una muñeca Barbie con vitíligo, una muñeca con una prótesis de oro, un Ken con cabello largo y abundante y el primer Ken pelirrojo de la historia. Foto: ©Daniel Karmann / Getty Images.

“Es innegable que Barbie representa una figura muy influyente e icónica en la cultura y ha moldeado mucho la forma en que han crecido las niñas y las mujeres. Poder ampliar e incluir a más de nosotras dentro del concepto Barbie es un cambio significativo y maravilloso”, aseguró Ferrera a EFE.

Junto a su coguionista Noah Baumbach (“Frances Ha”), Gerwig pone sobre la mesa muchas preguntas en dos horas de cinta y otorga ritmo al guion con un sinfín de golpes de ingenio y risas a cargo de las diversas formas que adopta la muñeca.

La Barbie presidenta (Issa Rae), la Barbie doctora (Hari Nef), la Barbie escritora (Alexandra Shipp), la Barbie abogada (Sharon Rooney) o incluso la Barbie sirena (Dua Lipa), entre otras, se relacionarán de más o menos agrado con las distintas versiones de Ken, encarnadas por Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, además de Gosling.

Por si fuera poco, en el filme no faltan los decorados fucsias. Casas, piscinas, playa, carreteras y hasta ayuntamientos de colores muy chillones, sobre todo rosa, para que la película no pierda esa esencia que principalmente ha cautivado durante décadas a miles de chicas en todo el planeta.

Ahora, a falta de poco más de 24 horas para el estreno, miles de fans ya cuentan los minutos para ataviarse con vestidos, pantalones de campana o chaquetas rosas antes de ‘asaltar’ los cines y ver una creación que promete no dejarles indiferentes.

“Si la gente sale de esta película sintiendo el impulso de expresar mejor como son ellos mismos, creo que se habrá conseguido el objetivo y habrá sido un triunfo fantástico”, concluyó America Ferrera.

La historia de Barbie en imágenes

Ruth Handler, cofundadora de Mattel Toys Inc. y creadora de Barbie Doll, sostiene un Barbie que se creó para la fiesta del 40 aniversario de la muñeca en la ciudad de Nueva York, el 7 de febrero de 1999. Foto: ©Jeff Christensen / Getty Images.

Diseñadora de moda para las muñecas Barbie: Charlotte Johnson. Foto: ©Tony Korody / Sygma vía Getty Images.



Una niña con coletas canta junto con un disco de 7″ llamado ‘Barbie Sings’ que suena en un fonógrafo portátil, 1961. Dos muñecos, Barbie y Ken, se paran sobre el fonógrafo. Foto: © Foto de Hulton Archive/Getty Images.

Una muñeca Barbie de Marilyn Monroe se ve en exhibición en la exposición ‘Barbie, más allá de la muñeca’. Foto: © Eduardo Parra/Getty Images.

Anfitriona revisando el puesto de exhibición de las muñecas Barbie en la inauguración de la feria del juguete al día siguiente en la Porte de Versailles en París, Francia, el 4 de febrero de 1967. Foto: © Gamma-Rapho/ Getty Images.

30 años de la muñeca Barbie – La muñeca vestida por Paco Rabanne. Foto: © Micheline Pelletier/Sygma vía Getty Images.



La muñeca Barbie se exhibe en Bloomingdale’s 59th Street para celebrar el 50.º aniversario de Barbie el 12 de febrero de 2009 en la ciudad de Nueva York. Foto: ©Alli Harvey/Getty Images.

Barbra Handler, hija de Ruth Handler e inspiración del mismo nombre para la muñeca Barbie. Foto: ©Robert Mora/Getty Images.

Una muñeca Barbie que representa a Tippi Hedren de la película Los pájaros se exhibe en la exposición “El mundo de la moda de las muñecas Barbie”. ©Foto: Caroline Seidel / Getty Images.

Niños llegan al evento organizado por Viva Móvil para Jennifer López, quien celebra la temporada navideña retribuyendo a su ciudad natal del Bronx en Viva Móvil el 14 de diciembre de 2013 en el distrito de Bronx de la ciudad de Nueva York. Foto: ©Bryan Bedder/Getty Images for Viva Movil.

Barbie, “Life of an Icon”, una exposición en el museo Les Arts Decoratifs de París, celebra la evolución de la muñeca desde su primer lanzamiento en 1959, cuenta con hasta 700 modelos. Producto más vendido de todos los tiempos del fabricante estadounidense de juguetes Mattel. Foto:© Mustafa Yalcin/ Getty Images.

Lara y Luna, ambas de 6 años, visitan la tienda de mercancía en Barbie Dreamhouse Experience en Berlín, Alemania. Barbie Dreamhouse es una casa de tamaño real llena de moda, muebles y accesorios de Barbie. Foto: © Sean Gallup/Getty Images.

Una muñeca Barbie se exhibe durante la exposición “Barbie, vida de un ícono” en el Museo de Artes Decorativas. Foto: ©Chesnot/Getty Images.

Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie de 2015. Foto: © Chip Somodevilla/Getty Images.

Varias muñecas Barbie, incluida, como aquí, una muñeca en silla de ruedas, se exhiben en la exposición especial “Niña ocupada: Barbie hace carrera”. Foto: © Christoph Schmidt / Getty Images.

Imagen de “Barbie Día de Muertos” ,también “Barbie Catrina” Una edición especial del diseñador mexicano Benito Santos, en el Palacio De Hierro Polanco. Foto: ©Medios and Media/Getty Images.

Con información de EFE

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado