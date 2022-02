Fotogalería: De comediante a presidente defensor de Ucrania ante la invasión rusa

El 23 de septiembre de 2016 la empresa ucraniana productora de contenidos Kvartal 95, anunció la transmisión de la comedia política ‘Servant of the People’ por la plataforma de Netflix. Informó que “la red de televisión por Internet líder en el mundo ha comprado los derechos para que la serie esté disponible pronto para sus más de 83 millones espectadores de todo el mundo.”

Para ese entonces el comediante Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy era muy conocido por participar en varias películas de comedia romántica como “Love in the Big City” 2008, “Office Romance. Our Time” 2011 y “8 First Dates” 2012. Pero fue la serie Siervo del Pueblo que lo hizo inmensamente popular.

La historia trata sobre un maestro de escuela común que se convierte en presidente de Ucrania. Intenta vivir una vida ordinaria sin todos los ‘privilegios del presidente’ y lucha con el ejército de burócratas corruptos y engañosos.

Imagen promocional de la serie El Siervo de Pueblo. Foto: Kvartal 95.

“La serie se convirtió en el producto televisivo mejor calificado de la última temporada en todas las demostraciones y un verdadero éxito en la televisión e Internet de Ucrania. ” informó en su momento Kvartal 95.

Antes de su carrera como actor, Zelenski obtuvo una licenciatura en derecho de la Universidad Económica Nacional de Kiev. En el 2003 funda la productora Kvartal 95, proveedora líder en la industria de contenido de TV de entretenimiento en Ucrania que ofrece una gama completa de servicios en la producción de formatos y programas de TV, películas y series de TV, largometrajes y proyectos de animación.

El actor cómico ucraniano Volodímir Zelenski actúa en un escenario la grabación de su canción “Evening Quarter” concierto del comediante en Kiev, Ucrania, en marzo de 2017. Foto: © Sergii Kharchenko/NurPhoto a través de Getty Images.

Cada año, cuando la revista Forbes hace la lista de las empresas del mundo del espectáculo más exitosas de Ucrania, Kvartal 95 encabeza la clasificación según la información de la empresa.

Con la alta popularidad del comediante Zelenski en 2018 crea el partido Siervo del Pueblo con el objetivo de combatir la corrupción, restablecer la confianza en los políticos y “llevar al poder a personas profesionales y decentes”. comentó el político comediante.

Volodímir Zelenski, actor cómico ucraniano y candidato a las próximas elecciones presidenciales, actúa con su grupo del ’95º trimestre’ durante un espectáculo de comedia en Brovary, en la región de Kiev, Ucrania, el 29 de marzo de 2019. El actor y empresario ucraniano Zelenski, en las encuestas de opinión lideran antes de la votación presidencial de este mes. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en Ucrania el 31 de marzo de 2019. Foto: © STR/NurPhoto via Getty Images.

La campaña presidencial fue exitosa, casi completamente virtual, para derrocar al entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en solo tres o cuatro meses. Zelenski ganó claramente tanto la primera vuelta de las elecciones del 31 de marzo como la segunda vuelta de las elecciones del 21 de abril de 2019.

Pero ya en el poder nada resultó fácil. Estuvo implicado en el juicio político a Donald Trump, enfrentó la pandemia del Covid-19 y los escándalos de corrupción.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) desveló en los Documentos de Pandora que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y su círculo cercano eran los beneficiarios de una red de compañías extraterritoriales, incluidas algunas que poseían costosas propiedades en Londres.

El candidato presidencial ucraniano Volodímir Zelenski se maquilla entre bastidores durante la filmación de su programa de comedia Liga Smeha (Liga de la risa) el 19 de marzo de 2019 en Kiev, Ucrania. Foto: © Brendan Hoffman/Getty Images.

Los documentos mostraron que Zelenski y sus socios de la productora de televisión, Kvartal 95, establecieron una red de firmas extraterritoriales que se remonta al menos a 2012, año en que la empresa comenzó a generar contenido regular para estaciones de televisión propiedad de Ihor Kolomoisky, un oligarca perseguido por acusaciones de fraude multimillonario. Los asociados de Zelenski también utilizaron los offshore para comprar y poseer tres propiedades de primer nivel en el centro de Londres.

Pero no paso a mayores. Según Trasparencia Internacional, Ucrania es el país más corrupto de Europa y las agencias anticorrupción son controladas por partidarios del régimen o designados por el presidente.

El comediante y principal candidato presidencial ucraniano Volodímir Zelenski juega esperando los resultados de la votación en su reunión de la noche de las elecciones el 31 de marzo de 2019 en Kiev, Ucrania. Foto: © Brendan Hoffman/Getty Images.

Cuando Reuters le preguntó antes de esa elección en qué se diferenciaba de otros aspirantes presidenciales, Zelenski se señaló la cara y dijo: “Esta es una cara nueva. Nunca he estado en política”.

“No he engañado a la gente. Se identifican conmigo porque soy abierto, me duele, me enfado (…) Si soy inexperto en algo, soy inexperto. Si no sé algo, lo admito honestamente”.

El comediante y candidato presidencial ucraniano Volodymyr Zelenskiy sonríe después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Kiev, Ucrania, el domingo 21 de abril de 2019. Los ucranianos votaron el domingo en una segunda vuelta presidencial mientras el actual líder de la nación lucha por defenderse de un fuerte desafío de un comediante quien denuncia la corrupción y hace el papel de presidente en una comedia televisiva. Foto: © Danil Shamkin/NurPhoto vía Getty Images.

Arriesgándose a la ira de Moscú, Zelenski cortejó a los líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en conversaciones en la Casa Blanca el 1 de septiembre de 2021.

“Todos deberían entender (…) que estamos en guerra, que estamos defendiendo la democracia en Europa y defendiendo nuestro país, y por lo tanto no pueden hablarnos con frases sobre reformas”, dijo Zelenski en una entrevista de junio de 2021.

“Cada día demostramos que estamos listos para estar en la alianza (OTAN) más que la mayoría de los países de la Unión Europea”, apuntó.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante una visita al frente no lejos de la ciudad de Donetsk, Ucrania, controlada por militantes prorrusos, 17 de febrero de 2022 en medio de la escalada en la frontera entre Ucrania y Rusia. Foto: Servicio de Presa Presidencial de Ucrania / EFE/EPA.

Moscú había exigido que la OTAN prometiera nunca aceptar a Ucrania, un país de gran importancia geopolítica, histórica y cultural para Rusia, una demanda rechazada por Occidente. Putin rechazó el lunes el derecho de Ucrania a existir como un estado independiente, diciendo que es efectivamente parte de Rusia.

Ahora ante la invasión, en redes sociales, se exalta su valor como símbolo de resistencia. Sabedor de la importancia de la comunicación, Zelenski manda constantemente mensajes en su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, Zelenski ha recibido elogios de los líderes occidentales por su compostura y sus llamamientos a los ucranianos para que no entren en pánico mientras Rusia concentra hasta 150.000 soldados cerca de la frontera.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski publica el sábado 26 de febrero de 2022 un video de él afuera de su oficina en Kiev. El video se titula NO CREER LAS NOTICIAS FALSAS. Él dijo en el video: Estoy aquí. No depondremos las armas. Defenderemos nuestro estado, porque nuestras armas son nuestra verdad, instando a los residentes a no creer en las falsificaciones sobre la rendición del ejército ucraniano. Foto: @ZelenskyyUa

Hoy Zelenski, agradeció el acuerdo alcanzado entre EEUU y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, para sacar a algunos bancos rusos del sistema de comunicaciones interbancarias internacionales SWIFT.

“Parece que Ucrania ha ganado la sinceridad y la atención de todo el mundo normal y civilizado. Y el resultado práctico: aquí está, SWIFT. ¡Cuánto significado hay en esta palabra para la Federación Rusa! (Significa la) desconexión de la civilización financiera global”, dijo Zelenski en un nuevo vídeo dirigido a la nación.

Mientras tanto la invasión rusa continua.

Con información de Reuter y EFE.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante una visita al frente no lejos de la ciudad de Donetsk, Ucrania. Foto: Servicio de Presa Presidencial de Ucrania / EFE/EPA.

