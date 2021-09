Fotogalería| Decidimos comprar el gas Bienestar para probar si están llenos: vecinos de Iztapalapa

“Ya llegó el gas Bienestar en Técnicos y Manueles”, escribió una mujer en un chat de whatsapp que tienen los colonos de Lomas Estrella, pues minutos antes de que el carro llegará con los cilindros de gas LP, los vecinos había hecho una fila para esperar al camión.

Cada uno comenzó a llegar, cargando el cilindro en la espalda o trayéndolo en un carro y con el dinero en la mano; mientras, los dos choferes del gas les pedían: “ojalá tengan cambio, porque no traemos nada, y por el momento solo tenemos tanques de 20 kilos, pero más adelante habrán de 30”.

Gas Bienestar Iztacalco, prepara camiones para repartir tanques de gas en la alcaldía Iztapalapa. 31 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

En lo que la gente se acercaba, a lo lejos se escuchaba a un hombre gritar “el gassss, el gasssss”; era un trabajador de una de las compañías que reparte este combustible en la zona, pero nadie se le acercaba.

Detrás de cada camión de Gas Bienestar y durante el reparto de los cilindros hay un policía cuidando, pues “no vaya a ser que algunos de los gaseros de afuera vayan a agredir”.

Precios temporales de gas en los vehículos de gas. 31 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

Según un reportaje de ADN 40 ocho familias controlan la repartición de este combustible en la CDMX.

Juan Pablo González, vecino en la colonia comenta que compró el cilindro, porque quiere cambiar su tanque y señaló que si siguen viniendo cada mes, él les comprará.

Camiones de Gas Bienestar, reparten tanques. 31 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

“La verdad ya iba a cambiar de tanque, porque el que me da el camio está muy madreado y aquí me dijeron que nos iban a dar el tanquen nuevo . La verdad sale más barato: yo lo recargo en la carburera de Periférico y, normalmente, me sale en 426 pesos los 20 kilos, y si me cuento el tanque, pues me ahorre como 2 mil pesos. El tanque nuevo vale como mil 700”, dice.

Por la mañana el director de Pemex, Octavio Oropeza, aseguró que en la primera etapa de Gas Bienestar se entregarán cilindros nuevos, pues se recogerán los usados y serán sometidos a un proceso de rehabilitación para disminuir los riesgos en los hogares mexicanos. Además, aseveró que se darán kilos completos.

31 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama / Forbes México.

Ante esta información, vecinos de esta alcaldía buscan verificar si es cierto, pues señalan que los tanques que les repartían los gaseros que pasan, vienen un poco vacíos.

31 de agosto 2021. Foto: © Ivan Luna / LatitudesPress.com

“Este sí se siente lleno. Sí está lleno, está lleno”, señalaba un hombre que iba cargando el tanque de 20 kilos que acababa de comprar por 400 pesos.

Mientras su hija Aida Márquez señala: “Decidimos comprar aquí para probar, si están mejor llenado, si nos rinde, porque el que compro del camión que luego pasa me dura 20 días. Estamos esperando que este nos rinda más”.

31 de agosto 2021. Foto: © Ivan Luna / LatitudesPress.com

Una pareja llegó en su automóvil y al igual que otros colonos buscan cambiar sus tanques, pues dicen que luego los gaseros que llegan a su casa les dan cilindros con fugas.

“Los precios de los tanques los vemos bien, casi nos sale igual que comúnmente compramos. Lo que queremos es un peso justo. Los otros venían con menos gas y estaban deteriorando los tanques, sobre todo la llave. Una vez nos dieron un tanque que estaba teniendo fuga”, comenta Alejandro Castro quien compra dos cilindros.

31 de agosto 2021. Foto: © Ivan Luna / LatitudesPress.com

La venta de gas LP por parte del gobierno federal comenzó este marte en Iztapalapa y se espera que para enero del próximo año llegue el servicio a toda la CDMX. Para el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre los precios son de 400 pesos para el tanque de 20 kilos, y de 600 pesos, para el de 30 kilos.

Conferencia “inicio de distribución gas LP a precios justos” 31 de agosto 2021. Foto: © Ivan Luna / LatitudesPress.com

