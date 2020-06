Fotogalería: El Centro Histórico se ‘desinfecta’ para la reapertura del comercio

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Para mañana martes será cuando puedan abrir los negocios del Centro Histórico de forma escalonada.

Claudia Sheinbaum informó que el 1º de julio será cuando los hoteles y restaurantes podrán operar al 30% de su capacidad y en caso de que cuenten con un espacio al aire libre, la ocupación se podría elevar al 40%.

Para el jueves 2 de julio se podrán instalarán los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares; para el viernes 3 abrirán estéticas y peluquerías, aunque al 30% de su capacidad y con cita, además que el tiempo límite por cliente será de una hora.

Para el 6 de julio podrán abrir las tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de su capacidad, señaló Sheinbaum.

Sentenció que para el cumplimiento de estas normas, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizarán brigadas para verificar el cumplimiento de las mismas,

“En caso de que los negocios, sectores o industrias no cumplan, recibirán una primera advertencia, si no, una sanción ya con multa y si no, serán clausurados”, aclaró.

Exhortó a la ciudadanía en mantener las medidas sanitarias, puesto que si hay un repunte de hospitalizados de coronavirus se podría regresar al semáforo rojo, y por ende, al cierre de actividades.

Con información de Arturo Ordaz.