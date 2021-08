Fotogalería: El oscurantismo de una mujer afgana

Durante la intervención de Estados Unidos en el país asiático, las mujeres afganas habían estado luchando por sus derechos, mientras los talibanes estaban ausentes. No obstante, el régimen talibán retomó el poder, después de dos décadas, ahora las mujeres de Afganistán temen en regresar a un pasado obscuro.

El presidente actual de los Estados Unidos Joe Biden, ordenó la retirada de las tropas estadounidenses después casi dos décadas de guerra (la más larga de Estados Unidos). Ya que resaltó que no se sumaría a ser otro presidente de EU en continuar con esta guerra y ponerle un fin. “Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No pasaría, y no pasaré, esta guerra a otra administración”.

Combatiente talibán hace guardia en un puesto de control en Kandahar. 17 de agosto 2021. Foto: © Stringer / EFE / EPA.

Con el temor y desesperación, miles de ciudadanos afganos huyeron desde el aeropuerto de Kabul o escapando por diferentes vías; al enterarse del regreso de los talibanes al control de Afganistán, declarando un nuevo “Emirato islámico de Afganistán” Lo cual generó preocupación y terror debido a la vivencia del recuerdo de las violaciones a los derechos humanos durante el tiempo que duró el régimen.

Pero el regreso de los talibanes es catastrófico para las mujeres, temiéndole al regreso de un pasado opresor, descifrando qué es lo que les ocurría cuando los talibanes tomen el control del lugar.

valla publicitaria de un salón de belleza con carteles de modelos desfigurados en Kabul, Afganistán. 20 de agosto 2021. Foto: © Stringer / EFE / EPA.

Hace 20 años, cuando los Talibanes gobernaban en el país, se vivió un “apartheid de género” (discriminación económica, social contra individuos de un género específico) un pasado represor, donde se les prohibió a las mujeres la escolarización, el salir de casa sin algún tutor masculino de sangre, pero lo más aterrador, fue para algunas, el ser castigadas en público a latigazos, incluso hasta la muerte, las que violaran el código penal.

De acuerdo con la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) estas son algunas de las restricciones impuestas a las mujeres por los talibanes.

Las restricciones y maltratos contra las mujeres por parte de los talibán incluyen:

14 de agosto 2021. Foto: © Hedayatullah Amid / EFE / EPA.

1- Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Sólo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.

2- Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido).

3- Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos.

4- Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos.

5- Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa (los talibán han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos).

6- Requiremiento para las mujeres para llevar un largo velo (burka), que las cubre de la cabeza a los pies.

7- Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram.

8- Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos.

9- Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (un gran número de amantes son lapidados hasta la muerte bajo esta regla).

10- Prohibición del uso de cosméticos (a muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos).

Una mujer con burka es vista en un campo de refugiados en Kabul, Afganistán. Los talibanes prosiguen su ofensiva sin encontrar oposición sobre el terreno pese a las órdenes del Gobierno afgano a las fuerzas gubernamentales de hacerles frente para detener su marcha hacia Kabul. 14 de agosto 2021. Foto: © Hedayatullah Amid / EFE / EPA

11- Prohibición a las mujeres de hablar o estrechar las manos a varones que no sean mahram.

12- Prohibición a las mujeres de reír en voz alta (ningún extraño debe oír la voz de una mujer).

13- Prohibición a las mujeres de llevar zapatos con tacones, que pueden producir sonido al caminar (un varón no puede oir los pasos de una mujer).

14- Prohibición a las mujeres de montar en taxi sin su mahram.

15- Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.

16- Prohibición a las mujeres de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo.

17- Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas, aunque sea con sus mahrams.

18- Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vitosos. En términos de los talibán, se trata de “colores sexualmente atractivos”.

19- Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como el Eids cono propósitos recreativos.

20- Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas.

21- Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra “mujer.” Por ejemplo, el “Jardín de las Mujeres” se llama ahora “Jardín de la Primavera”.

Una refugiada afgana sostiene un cartel mientras participa en una protesta en Nueva Delhi, India. 23 de agosto 2021. Foto: © Harish Tyagi / EFE / EPA.

22- Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones de sus pisos o casas.

23- Opacidad obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares.

24- Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina.

25- Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos.

26- Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen ahora en “sólo hombres” o “sólo mujeres”.

27- Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka.

28- Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres.

29- Prohibición de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.

La gente protesta en apoyo de Afganistán y contra la toma de control del país por los talibanes, en Lafayette Square, enfrente de la Casa Blanca en Washington. 15 de agosto 2021. Foto: © Michael Reynolds / EFE / EPA.

Un grupo de manifestantes, protestaron frente a La Casa Blanca acusando a Joe Biden de abandonar Afganistán. El gobierno de Estados Unidos solo expidió una fracción de las visas especiales inmigrantes que le prometió a los afganos antes de cerrar la embajada estadounidense. A lo que el mandatario respondió “Permítanme preguntar a los que querían que nos quedáramos: ¿Cuántos más? ¿Cuántos miles más de hijas e hijos de Estados Unidos están dispuestos a arriesgar?”.

Peace Women resalta que: “Las mujeres tienen voz y poder para ser agentes de cambio. La agencia, la voz y las capacidades de las mujeres, así como una perspectiva de género real, son fundamentales para los diálogos locales, mejores políticas y acuerdos de paz más equitativos” y es se resalta durante la intervención de Estados Unidos en el país asiático, las mujeres afganas en esos 20 años de ausencia Talibán, habían estado luchando por sus derechos, como en: ir a las escuelas, actividad laboral y de participar en la política del país.

Las niñas y los profesores afganos llegan a sus escuelas porque hay menos asistencia de estudiantes y personal después de que los talibanes se apoderaron de Mazar-e-Sharif, Afganistán. 21 de agosto 2021. Foto: © Stringer / EFE / EPA.

Aula desierta de una escuela de niñas después de que los talibanes se apoderaron de Mazar-e-Sharif, Afganistán, 21 de agosto 2021. Foto: © Stringer / EFE / EPA

Pero al actual regreso de Talibanes, informó tener respeto a los derechos de las mujeres implementados (trabajar y recibir educación) pero siempre y cuando estén dentro de la ley islámica. Lo cual esto se mantiene en duda, ya que el Talibán es caracterizado por su interpretación extrema, antes sus leyes. ONU Mujeres menciona que los derechos de las mujeres y niñas deben estar en el centro de la respuesta mundial a la crisis actual.

frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la Ciudad de México. Grupos de personas se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para pedir que se aceleren los trámites de refugio en favor de mujeres afganas. 23 de agosto 2021. Foto: © Carlos Ramírez / EFE

Y las mujeres temen el regresar al oscurantismo y que desaparezcan sus derechos y todo lo que habían conseguido durante la intervención de Estados Unidos.

