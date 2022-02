Fotogalería | El recuento de las pandemias en el mundo: ¿cuándo terminará la del Covid-19?

Esta no es la primera vez que la humanidad enfrenta una enfermedad aparentemente imparable con la aparición del Covid-19. Al menos 20 pandemias, epidemias y brotes han plagado a lo largo de la historia al mundo, pocas han sido las que la humanidad ha vencido completamente.

¿Cómo terminaron y cómo saldremos de esta? Aquí, un recuento.

La gripe española 1918

En 1918 almacenes se convirtieron en grandes salas médicas para mantener en cuarentena a personas infectadas de gripe española. Un total de 50-100 millones de personas murieron por la pandemia de influenza de 1918. Foto: © Universal History Archive/Universal Images Group a través de Getty Images.

¿Cómo empezó? En abril de 1918 se localizó al paciente cero en el Condado de Haskell, Kansas, Estados Unidos. En el verano de ese año el virus sufrió varías mutaciones que lo convirtieron una cepa mortal de la influenza H1N1 y se arraigó en Estados Unidos.

Si la gripe golpeó a la ciudad, sin duda lo hizo con fuerza: una persona joven podría despertarse por la mañana sintiéndose bien y estar muerta 24 horas después. La mitad de las personas que murieron a causa de la gripe en 1918 tenían entre 20 y 30 años.

La intensidad y la velocidad de propagación de la pandemia gripal de 1918 fue casi inimaginable: infectó a cerca de un tercio de la población mundial (unos 500 millones de personas) y se calcula que, cuando se dio por finalizada dos años después, había matado a 50 millones de personas.

Mujeres que trabajan para la Cruz Roja fabrican cubrebocas, considerado vital, en la lucha contra la pandemia de gripe en 1918. Foto: © Bettmann Archive/Getty Images.

Las vacunas contra la influenza no se desarrollarían hasta la década de 1930 y no estarían ampliamente disponibles hasta dentro de otra década.

Entonces, ¿cómo vencimos, como especie, a la gripe española? Nosotros no lo hicimos: la sobrevivimos. Se propagó a través de comunidades individuales hasta que se quedó sin gente para infectar.

Al final, el virus pasó por un proceso llamado atenuación. Básicamente, se volvió “menos malo”. Todavía tenemos cepas descendientes de la gripe española flotando hoy.

¿Cómo terminó? Al volverse endémica

Poliomielitis

La nadadora olímpica, Eleanor Holm, dona una noche a la semana a niños discapacitados, a quienes les enseña a nadar, en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, 400 East 34th Street. Todos los jueves por la tarde dedica dos horas a niños y niñas discapacitados por poliomielitis y parálisis cerebral. Aquí Miss Holm, flanqueada por Robert Marson, (L) y Joseph Gerber, demuestra algunos trazos a sus alumnos en silla de ruedas. El instituto es una unidad de la N.Y.U. Centro Médico Bellevue. 1955. Foto: © Bettmann / Getty Images.

¿Cómo comenzó? La primera epidemia de polio documentada en los Estados Unidos fue en 1894. Los brotes ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX, matando principalmente a niños y dejando a muchos más paralizados.

La poliomielitis alcanzó niveles pandémicos en la década de 1940. Hubo más de 600,000 casos de poliomielitis en los Estados Unidos en el siglo XX y casi 60,000 muertes, una tasa de letalidad del 9.8%. Solo en 1952, se notificaron 57,628 casos de poliomielitis que provocaron 3,145 muertes.

En México un brusco incremento de poliomielitis se registró en 1946 coincidiendo con el masivo retorno de braceros mexicanos procedentes de Estados Unidos después de la Segunda Guera Mundial.

Pero ya había antecedente de polio en México. Por ejemplo en 1913, Frida Khalo quien tenía seis años contrajo polio y por la afectación su pierna derecha quedó más pequeña y delgada.

La poliomielitis es muy contagiosa: en un hogar con un adulto o un niño infectado, entre el 90% y el 100% de las personas susceptibles desarrollarán evidencia en la sangre de que también han sido infectadas.

La poliomielitis no se transmite por el aire; se produce por una infección oral (por ejemplo, al compartir un vaso para beber) o por presentar materia fecal en las manos, explicó Paula Cannon, profesora de virología en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. “La gente no se lava las manos y luego se hace un sándwich”.

Tanto la polio como el Covid-19 tienen efectos devastadores a largo plazo incluso si sobrevivió a la infección inicial. Un claro ejemplo es el presidente Franklin Roosevelt estaba entre las miles de personas que vivían con parálisis permanente por polio. Otros pasaron semanas, años o el resto de sus vidas con pulmones de hierro.

Se tomaron precauciones durante la pandemia de polio como el cierre de escuelas y piscinas públicas y en 1955 llegó un milagro: la vacuna.

Un ciclo de dos dosis de la vacuna contra la poliomielitis demostró tener una eficacia de alrededor del 90%, similar a la eficacia de nuestras vacunas actuales Covid-19. Si bien la tecnología de las vacunas era todavía relativamente nueva, la de la poliomielitis no fue la excepción al provocar efectos secundarios. Un pequeño número de personas que se vacunaron contrajeron la polio; otro subconjunto de receptores desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune no contagioso que puede causar parálisis o daño a los nervios. Además un lote cultivado mató a algunas de las personas que lo recibieron.

Campaña de vacunación contra la polio en 1955. Foto: © Bibliotecas de la USC/Corbis a través de Getty Images.

Sin embargo no hubo masas de antivacunas contra la poliomielitis. Era una “sensación total de un bien mayor, era la única forma de salir de este terrible flagelo”, dijo Cannon. “Hubieras tenido que haber sido un monstruo psicópata para no querer ser parte de la solución”.

La campaña de vacunación contra la polio se convirtió en un momento de unidad nacional. El epidemiólogo Jonas Edward Salk desarrolló la vacuna para los tres tipos de poliomielitis conocidos, por lo que las personas que resolvieron el problema de la polio fueron considerados héroes nacionales.

¿Cómo terminó? Vacunación

Viruela

Anderson Cooper, el Dr. Sanjay Gupta y el equipo de el Planeta en Peligro exploran cómo las enfermedades animales, específicamente la viruela del mono, migran a las poblaciones humanas. 13 de junio de 2008 en Lodja, República Democrática del Congo. Foto: © Jeff Hutchens/Getty Images.

¿Cómo comenzó? La enfermedad se había observado en el hemisferio oriental desde 1157 a.C., y los colonizadores europeos trajeron por primera vez la viruela a la población nativa no expuesta de América del Norte a principios del siglo XVI.

Un estudio de 2019 sugirió que la viruela y otros virus introducidos por los colonizadores mataron hasta al 90% de la población indígena en algunas áreas. A nivel mundial, se estima que este virus mató a más de 300 millones de personas solo en el siglo XX. La tasa de letalidad de la variola mayor, que causó la mayoría de las infecciones, fue de alrededor de 30%.

En México, la viruela fue intorducida por un esclavo negro del capitán Pánfilo Narvaes quién desembarcó en 1520 en Veracruz en una expedición para detener a Hernán Cortés. Este último al ganar la batalla, se llevó a los prisioneros, entre ellos al contagiado. La viruela causó más muertes entre los aborígenes, indefensos desde el punto de vista inmunológico, que los conquistadores españoles.

Los brotes continuaron en América del Norte a lo largo de los siglos después de su llegada aquí, y en un momento infectaron a la mitad de la población de la ciudad de Boston.

La humanidad trató de infectar a las personas con una versión debilitada, mucho antes de que existieran las vacunas. Se cree que un hombre esclavizado llamado Onésimo introdujo el concepto de inoculación contra la viruela en América del Norte en 1721 cuando le dijo al dueño de esclavos Cotton Mather que se lo había sometido en África Occidental.

Mather intentó convencer a los médicos de Boston de que consideraran inocular a los residentes durante ese brote, con un éxito limitado. Un médico que inoculó a 287 pacientes informó que solo el 2% de ellos murió de viruela, en comparación con una tasa de mortalidad del 14,8% entre la población general.

En 1777, George Washington ordenó a las tropas que aún no habían tenido la enfermedad que se sometieran a una versión de inoculación en la que se introducía pus de una llaga de viruela en un corte abierto. La mayoría de las personas que fueron inoculadas desarrollaron un caso leve de viruela y luego desarrollaron inmunidad natural. Algunos murieron, aunque a una tasa mucho menor en comparación con otras formas de contraer la enfermedad.

La práctica de la inoculación era bastante controvertida: algunos escépticos dijeron que no estaba lo suficientemente probada, algunos argumentaron que eran los médicos “jugando a ser Dios”, otros teorizaron que era una conspiración de esclavos para engañar a los dueños de esclavos blancos para que se suicidaran, que estaba prohibida en varias colonias.

Por primera vez Edward Jenner demostró la eficacia de su vacuna contra la viruela creada en Inglaterra en 1796. La vacunación se extendió por todo el mundo y las muertes por viruela se hicieron más raras con el tiempo: en un siglo, la viruela pasó de ser responsable de 1 de cada 13 muertes en Londres a aproximadamente 1 de cada 100.

Pero aunque las primeras vacunas redujeron el poder de la viruela, todavía existía: en 1947 un brote golpeó la ciudad de Nueva York y demostró que las vacunas no eran 100% efectivas en todos para siempre: Eugene Le Bar, de 47 años, la primera víctima mortal, tenía una cicatriz de la vacuna contra la viruela.

Un médico de la Marina de los EU sostiene una aguja de vacunación bifurcada sobre un envase que contiene la vacuna contra la viruela el 5 de marzo de 2003 en el mar a bordo del USS San Jacinto. Se instituyó una vacunación para todo el personal que presta servicios a bordo del crucero de misiles guiados en el despliegue de la Operación Libertad Duradera. Foto: © Michael W. Pendergrass/Marina de los EU/Getty Images.

Israel Weinstein, el comisionado de salud de la ciudad, realizó una conferencia de prensa en la que instó a todos los neoyorquinos a vacunarse contra la viruela, ya sea por primera vez o lo que ahora llamaríamos una “vacuna de refuerzo”.

El alcalde y el presidente Harry Truman se vacunaron frente a la cámara. En menos de un mes, se vacunaron 6.35 millones de neoyorquinos, en una ciudad de 7.8 millones. El saldo final del brote de Nueva York: 12 casos de viruela, que resultaron en 2 muertes.

En 1959, la Organización Mundial de la Salud anunció un plan para erradicar la viruela a nivel mundial con vacunas. La enfermedad fue declarada erradicada en 1980.

De todas las enfermedades que nuestra especie ha abordado, “la única que hemos logrado erradicar por completo es la viruela”, dijo Georges Benjamin director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Los únicos patógenos de la viruela que quedan existen en los laboratorios.

¿Cómo terminó? Vacunación

VIH / SIDA

Manifestantes en un desfile del Orgullo Gay en Manhattan, ciudad de Nueva York, llevan una pancarta que dice “SIDA: ¡Necesitamos investigación, no histeria!”, junio de 1983. Foto: © Barbara Alper/Getty Images.

¿Cómo empezó? En 1981, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron los cinco primeros casos en jóvenes de Los Ángeles que estaban enfermos de neumonía por Pneumocystis Carinii, una infección rara cuya aparición se relaciona con un mal funcionamiento del sistema inmune, lo que luego llamaríamos SIDA.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses que contrajeron el VIH a principios de la década de 1980 murieron de una afección relacionada con el VIH / SIDA en dos años. Las muertes por VIH alcanzaron su punto máximo en la década de 1990, con aproximadamente 50,000 en 1995, y han disminuido constantemente desde entonces: a partir de 2019, aproximadamente 1.2 millones de estadounidenses son VIH positivos; ese año hubo 5,044 muertes atribuidas al VIH.

La administración Reagan no se tomó el VIH en serio durante años. A diferencia del Covid-19, que se identificó rápidamente como una enfermedad respiratoria, el VIH se propagó durante años antes de que los científicos supieran con certeza cómo se transmitía. Los activistas homosexuales que alentaron a su comunidad a usar condones a principios de la década de 1980 fueron criticados como “negativos al sexo”.

En 1983 se registró el primer caso de SIDA en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en México, sin embargo, el gobierno mexicano no reconoció oficialmente hasta 1985.

Hoy en día, sabemos cómo prevenir la propagación del VIH y los tratamientos han progresado hasta el punto en que una intervención temprana puede hacer que el virus sea completamente indetectable.

“Si eres VIH positivo, la pandemia del VIH nunca te pasó”, dijo Cannon, quien ha destinado gran parte de su carrera estudiando el virus. Ella describió como una “gran ironía” que identificamos la causa de Covid-19 y desarrolláramos una vacuna en un año, solo para que la gente la rechazara.

Niñas con pinturas faciales posan para una foto durante el programa de sensibilización del día Mundial del SIDA. El Día Mundial del SIDA, que se celebra anualmente el 1 de diciembre, es una oportunidad para que las personas de todo el mundo se unan en la lucha contra el VIH, muestren su apoyo a las personas que viven con el VIH/SIDA y estén unidas. 1 de diciembre de 2021. Foto: Avishek Das / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images.

“Cualquiera con VIH te diría que lo contrario es cierto para el VIH, donde a pesar de décadas de investigación, no hemos podido encontrar vacunas que funcionen contra este cambia-formas de un virus que es el VIH, y la gente estaría desesperadamente complacida si hubiera vacunas “.

¿Cómo terminó? Endémico. El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, ha cobrado 36.3 millones de vidas. Se calcula que a finales de 2020 había 37.7 millones de personas que vivían con el VIH, más de dos tercios (25.4 millones) en la Región de África de la OMS.

SARS

Pacientes del hospital Prince of Wales usan mascarillas para protegerse de un virus respiratorio mortal y contagioso el 14 de marzo de 2003 en Hong Kong. La enfermedad ha matado a una persona, un hombre de negocios estadounidense de 50 años, e infectado a más de 90 personas, incluido el personal médico de los hospitales de Hong Kong. La Organización Mundial de la Salud envió una alerta global después de los brotes de gripe en Hanoi y Hong Kong y recolectó muestras de pacientes para ver si un virus o bacteria está causando la misteriosa enfermedad. Foto: © Christian Keenan/Getty Images.

¿Cómo comenzó? El SARS apareció por primera vez en China en 2002 antes de llegar a los Estados Unidos y otros 28 países.

El síndrome respiratorio agudo severo, abreviado rápidamente a SARS en los titulares y la cobertura de noticias, es causado por un coronavirus llamado SARS-CoV, o coronavirus asociado al SARS. El covid-19 es causado por un virus tan similar que se llama SARS-CoV-2.

A nivel mundial, más de 8,000 personas contrajeron el SARS durante el brote y 916 murieron. (En comparación, hubo 10 veces más casos de Covid-19 que los registrados a nivel mundial a fines de febrero de 2020).

Se sospecharon 115 de SARS en los Estados Unidos; solo ocho personas tenían casos de la enfermedad confirmados por laboratorio, y ninguno de ellos murió.

Al igual que el Covid-19, las tasas de mortalidad por SARS fueron muy bajas para los jóvenes (menos del 1% para las personas menores de 25 años) hasta una tasa de más del 50% para las personas mayores de 65. En general, la tasa de letalidad fue del 11%.

La ansiedad pública estaba generalizada, incluso en áreas no afectadas por el SARS.

El SARS y el Covid-19 tienen mucho en común. Pero las enfermedades, y la forma en que el gobierno respondió a ellas, no eran exactamente las mismas, dijo George Benjamin, quien trabajó para los CDC durante la epidemia de SARS.

“No hubo propagación asintomática. Al principio nos hicimos una prueba funcional. Teníamos un sistema de salud pública que estaba en mucho mejor estado que en la actualidad. Todas esas cosas salieron mal esta vez”, dijo. “Y [Covid-19] resultó ser mucho más contagioso, tener una propagación asintomática. … [En 2020] tenías un sistema de salud público que no estaba listo para el horario de máxima audiencia porque no había invertido”.

Por el contrario, dijo, la respuesta al SARS fue sólida e inmediata. La OMS emitió una alerta mundial sobre una forma desconocida y grave de neumonía en Asia el 12 de marzo de 2003. Los CDC activaron su Centro de Operaciones de Emergencia el 14 de marzo y emitieron una alerta para los viajeros que ingresan a Estados Unidos Desde Hong Kong y partes de China. La planificación y la orientación pandémicas entraron en vigor a finales de ese mes.

Agentes de policía caminan en Amoy Gardens el 2 de abril de 2003 en Hong Kong usan máscaras para prevenir la infección por el virus del SARS (síndrome respiratorio agudo severo). La Organización Mundial de la Salud ha aconsejado a las personas que no viajen a Hong Kong y el gobierno de Hong Kong ha reiterado que Hong Kong no será declarada zona infectada debido a la neumonía atípica. El gobierno ha anunciado un aumento a 708 personas infectadas con el virus con 15 muertes hasta el momento. Foto: © Christian Keenan/Getty Images.

“Cuando [las organizaciones de salud pública] trazaron el mapa de la secuencia genética real y luego hicieron una prueba, rápidamente enviaron esa prueba a los departamentos de salud estatales y locales, comenzaron a realizar pruebas de detección, a hacer vigilancia, la contenimos muy rápidamente, se comunicó eficazmente al público y funcionó “, dijo.

En el caso del SARS, la enfermedad dejó de propagarse antes de que se pudiera crear una vacuna o una cura, y los científicos sabían que podría surgir otro coronavirus más contagioso. Ellos sentaron las bases para el desarrollo de las vacunas Covid-19 que tenemos ahora.

En México se reportaron y atendieron 15 casos “sospechosos”, incluido el último enfermo proveniente de San Francisco, pero ninguno padeció el SARS.

¿Cómo terminó? Desapareció tras ser controlado por medidas de salud pública.

La gripe porcina

Un médico de la Marina habla con las personas en el Hospital de la Marina de la Ciudad de México que esperan ser revisados ​​por síntomas similares a los de la gripe el 29 de abril de 2009 en la Ciudad de México, México. Se han confirmado casos de gripe porcina, la cepa conocida como virus H1N1, en nueve países, incluido México, donde se cree que al menos 2.400 personas están infectadas, y se cree que el número de muertes atribuidas al virus supera las 150. El mundo La Organización de la Salud elevó hoy el nivel de amenaza a la “fase 5”, lo que indica que una “pandemia es inminente”. Foto: © Joe Raedle/Getty Images.

¿Cómo empezó? Tanto la gripe española como la gripe porcina fueron causadas por el mismo tipo de virus: influenza A H1N1.

Desde 18 marzo del 2009 México notificó a la OMS el incremento de casos tipo influenza y para abril de 2009 se detectaron los primeros casos de gripe pandémica A (H1N1) en México y Estados Unidos.

Rápidamente la enfermedad se extendió por todo el planeta, de manera que el 11 de junio la OMS elevó el nivel de alerta de pandemia hasta la fase 6 es decir, “pandemia en curso”.

Un estudio de la División de Influenza de los CDC, estimó que murieron entre 151,700 y 575,400 personas en todo el mundo a causa de la infección por el virus H1N1 2009 durante el primer año que circuló el virus.

En Texas un hospital de niños instaló carpas en el estacionamiento para manejar el desbordamiento de la sala de emergencias; varios hospitales de Carolina del Norte prohibieron las visitas de los niños.

Los hospitales cerca de Colorado Springs, Colorado, informaron un aumento del 30% en las visitas por gripe. Aproximadamente 300,000 dosis de Tamiflu para niños se liberaron del arsenal nacional contra la pandemia.

Oficiales de policía de San Francisco salen del Centro Cívico Bill Graham, donde se llevó a cabo una campaña de vacunación contra la gripe H1N1 el 22 de diciembre de 2009 en San Francisco, California. La ciudad tenía 16,000 dosis de la vacuna disponibles para los residentes de la ciudad. Foto: © Justin Sullivan/Getty Images.

En el mismo mes en que se detectaron los casos por primera vez, los CDC comenzaron a identificar la cepa del virus para una posible vacuna. Las primeras vacunas contra la gripe con protección contra el H1N1 entraron en vigor en octubre de 2009. La OMS declaró el fin de la pandemia de gripe porcina en agosto de 2010. Pero, al igual que la gripe española, la gripe porcina nunca desapareció por completo.

¿Cómo terminó? Endémico

Ébola

Omu Fahnbulleh intenta ayudar a su esposo Ibrahim después de que se cayó y quedó inconsciente en una sala de ébola el 15 de agosto de 2014 en Monrovia, Liberia. Las personas sospechosas de haber contraído el virus del Ébola están siendo enviadas por trabajadores de la salud liberianos al centro, una escuela primaria cerrada construida originalmente por USAID. La epidemia de Ébola ha matado a más de 1.000 personas en cuatro países de África occidental. Foto: © John Moore/Getty Images.

¿Cómo comenzó? El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Sudán del Sur y en República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ebola, que da nombre al virus.

De 2014 a 2016, al menos 28,616 personas en África occidental contrajeron el ébola y murieron 11,310, una tasa de letalidad del 39.5%. Sólo dos personas contrajeron el ébola en suelo estadounidense y ninguna murió.

Entonces, ¿cómo escapamos del ébola? A diferencia del Covid-19, el ébola no se transmite en el aire y no hay propagación asintomática. Se propaga a través de los fluidos corporales de las personas que experimentan activamente los síntomas, ya sea directamente o a través de la ropa de cama y otros objetos que han tocado. Si no ha estado a menos de un metro y medio de una persona con ébola, casi no tiene riesgo de contraerla.

Parte del problema en África, dijo Benjamin, era que las familias tradicionalmente lavaban los cuerpos de los fallecidos, exponiéndose a fluidos infectados. Y los trabajadores de la salud que trataban a pacientes sin el equipo de protección adecuado o sin conocimiento de los procedimientos de seguridad reforzados estaban en riesgo.

Una vez que se entregó el equipo adecuado a las áreas afectadas y se tomaron precauciones por parte de los trabajadores de la salud y las familias de las víctimas, se pudo controlar la enfermedad. La gente necesitaba cambiar temporalmente su comportamiento para responder a la crisis de salud pública, y lo hicieron.

Soldados del servicio de paramédicos del ejército toman parte en un curso de enfermería de barrera (aprender a tratar con pacientes altamente contagiosos) en el departamento de medicina tópica del Hospital del Ejército en el Instituto Bernhard Nocht (BNI) en Hamburgo, Alemania, el 07 de octubre de 2014. El soldados, que se han ofrecido como voluntarios para ayudar a combatir el ébola y otras operaciones en África, están siendo capacitados para un posible despliegue. Foto: © Christian Charisius/Picture Alliance vía Getty Images.

Si bien este brote en particular terminó en 2016, es muy posible que veamos otro brote de ébola en el futuro. La vacuna contra el ébola fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​(FDA, por sus siglos en inglés) en 2019.

¿Cómo terminó? Recayó tras ser controlado por medidas de salud pública

¿Cómo terminará el Covid-19?

La tripulación de una ambulancia de la Cruz Roja Italiana asiste a un paciente sospechoso de Covid-19 positivo durante una intervención de emergencia el 5 de abril de 2020 en Bérgamo, Italia. Foto: © Marco Di Lauro/Getty Images.

En general “las pandemias terminan porque la enfermedad no puede transmitirse a través de las personas u otros vectores que permitan la transmisión de la enfermedad”, explicó Benjamin.

El resultado más probable en este punto es que el Covid-19 llegó para quedarse, dijo: “Creo que la mayoría de la gente piensa ahora que será endémico por un tiempo”. En Twitter, sus colegas en epidemiología y salud pública parecen estar de acuerdo.

El Covid-19 tiene mucho a su favor, en lo que respecta a los virus: a diferencia del Ébola y el SARS, puede ser transmitido por personas que no se dan cuenta de que lo tienen.

A diferencia de la viruela, puede saltar especies, infectar a los animales y luego reinfectarnos y en contraste de la poliomielitis, una persona puede transmitirla sin saberlo a una habitación llena de gente, y no hay suficientes personas dispuestas a vacunarse a la vez para detenerla en seco.

Es menos contagiosa que la gripe porcina y menos letal que el ébola, lo que la coloca en una especie de punto dulce perverso donde infecta a muchas personas pero no mata a las suficientes como para quedarse sin víctimas. Para muchas personas, es lo suficientemente leve como para convencer a otros de que no tienen que tomarse en serio la enfermedad o las precauciones contra ella. Nadie pensó eso sobre la viruela o el ébola.

En una conversación con Cannon realizada en mayo de 2020 explicó que si alguien estuviera diseñando un virus con la máxima capacidad para tener éxito, se parecería mucho a este coronavirus.

“Una de las cosas realmente superpoderosas de este virus es su sigilo”, me dijo entonces. “Para que puedas sentirte bien, puedes salir con tus amigos y no obedecer la regla de los 3 metros y a la mañana siguiente te sientes como la muerte y dices, ‘oh mierda'”. La forma en que cerramos el SARS: “La razón por la que pudimos detenerlo es que todos los que tenían SARS, solo eran contagiosos mientras estaban enfermos. Un día se despertaron sintiéndose como muertos y ese fue el día en que fueron contagiosos. Las personas infectadas no pudieron caminar entre nosotros … Con este coronavirus, caminan entre nosotros “.

Entonces, ¿qué pasa después? En algunas poblaciones, se vacunará a suficientes personas para lograr algo como la inmunidad colectiva. En otros, quemará a la población hasta que todos la hayan tenido, y logre la inmunidad obtenida naturalmente (que confiere una protección a largo plazo menos que la vacunación) o muera.

La gente todavía muere de influenza y VIH en los Estados Unidos; una enfermedad que se vuelve endémica no es exactamente un final feliz.

Hombres que usan Equipo de Protección Personal realizan los últimos ritos de un pariente fallecido en una cantera de granito en desuso reutilizada para incinerar a los muertos debido a Covid-19 el 30 de abril de 2021 en Bengaluru, India. Con casos registrados que cruzan los 380.000 por día y 3000 muertes en las últimas 24 horas, India tiene más de 2 millones de casos activos de COVID-19, el segundo número más alto del mundo después de EE. UU. Foto: © Abhishek Chinnappa/Getty Images.

“Toleramos mucho mejor la tragedia cuando es una enfermedad que hemos visto antes”, dijo Benjamin. “Nos da menos miedo”.

Según dónde nos encontramos ahora, “no creo que Covid-19 desaparezca nunca”, dijo Cannon.

Todavía estamos aprendiendo sobre la variante Ómicron. Los primeros informes de Sudáfrica sugieren que puede ser una versión más contagiosa pero más leve de la enfermedad, aunque es demasiado pronto para decirlo con certeza.

En un mundo perfecto, Covid-19 desaparecería por completo; con esa posibilidad casi con certeza fuera de la mesa, una cepa atenuada que desplaza la variante Delta y convierte al Covid-19 en una enfermedad que rara vez requiere hospitalización es quizás lo mejor que podemos esperar en este momento.

¿Cómo termina? Una combinación de vacuna y la inmunidad obtenida naturalmente, la atenuación, la disponibilidad de pruebas rápidas y las mejoras en el tratamiento para los casos activos podrían convertirlo en lo que los escépticos lo llamaron erróneamente para empezar: un resfriado fuerte o una gripe.

Como sociedad, aceptamos una cierta cantidad de muertes por enfermedades conocidas. La gripe estacional normal suele matar a menos del 0.1% de las personas que la contraen. Las muertes han sido entre 12,000 y 52,000 personas en los Estados Unidos anualmente durante la última década.

Vivienne Wong, de 5 años de edad, se sienta en el regazo de su madre, Crystal Wong, mientras se prepara para recibir una vacuna Pfizer-BioNtech Covid-19 el 3 de noviembre de 2021 en Shoreline, Washington. UW Medicine realizó una clínica de vacunación contra el Covid-19 para niños de 5 a 11 años ocupando las 5700 dosis pediátricas que recibió el día anterior. Foto: © David Ryder/Getty Images.

La gripe estacional regular es menos contagiosa y menos mortal que la Covid-19. El hecho de que las personas se lavaran las manos, trabajaran desde casa y se distanciaran socialmente en la temporada de gripe del invierno de 2020 probablemente contribuyó al hecho de que fue una temporada de gripe relativamente leve. Las medidas fueron suficientes para mantener a raya la gripe, es posible que una cepa se haya extinguido por completo

A medida que los lugares vuelvan a abrir y las personas se sientan más seguras de socializar y viajar nuevamente, la gripe podría regresar de manera desastrosa. (Por cierto, ¿ya se vacunó?)

