La imágen del rostro de doctora Katia Palomares Ugalde después de una jornada de trabajo en un hospital Covid-19 le dio a Iván Macías el reconocimiento internacional por parte del jurado de World Press Photo. Sin embargo, las fotografías de Macías también son una búsqueda constante y experimentación.

“De entrada, me siento muy feliz de haberlo logrado, que mi trabajo haya llegado tan lejos es un gran orgullo. No fue fácil, todo lo laborioso, el tiempo que le metí a este proyecto, rindió sus frutos y me hace feliz ver que soy uno de los ganadores dentro del World Press Photo”, dice emocionado Iván Macías en entrevista con Forbes México.

–¿Es también un reconocimiento para el personal médico?

–Es un reconocimiento también para las enfermeras y médicos. Al final lo que yo quería con este proyecto era que la gente generara empatía, que reconociera todo el trabajo que están haciendo los doctores, todo lo que se hace dentro de un hospital. Deseaba que reconocieran la labor que están realizando y creo que este proyecto lo refleja y esta fotografía es el estandarte, la punta de lanza del proyecto.

Torre Latino. Foto: © Iván Macías febrero 2020

–¿También tu fotografía es una posición crítica al manejo de la pandemia por el gobierno mexicano?

-Se ha dado una posición crítica por cómo se ha manejado la pandemia. Por ejemplo: no van a vacunar aún a los médicos privados, no hay una empatía al trabajo de lo que están haciendo ellos.

Foto: © Iván Macías septiembre 2019

Los inicios y la experiencia de retratar con Dron

“Para mí, entrar al mundo de los drones fue una cosa extraordinaria. En julio 2018 me compré un dron porque quería experimentar, quería probar, otro tipo de fotografía y el dron me permitió hacer fotografía donde yo no podía llegar tan fácilmente. Se vuelve una extensión de mis ojos donde no puedo llegar. Me gustó mucho buscar nuevas composiciones, buscar texturas, formas”, explica.

Feria nocturna. Foto: © Iván Macías octubre 2018

“Por la fotografía de dron fue que me tomé más en serio esto. El primer concurso internacional que gané fue con una fotografía de dron de una feria nocturna en 2019 en Internacional Photogaphy Award”, relata.

Foto: © Iván Macías diciembre 2020

“Gané un tercer lugar. Ah caray, mi foto sí tiene reconocimiento si la entiende la gente, si estoy expresando lo que quiero expresar. A partir de ese momento empecé a experimentar con otras cosas a sentirme más confiado en mi trabajo en lo que estaba haciendo, en lo que quería mostrar”, agrega.

Foto: © Iván Macías febrero 2016

–En tu fotografía hay una búsqueda constante con todo tipo de herramientas fotográficas.

-Empecé con una cámara muy chiquita, una cámara Sony básica y le saqué el máximo provecho posible. Después dije: ¿qué otra cámara? Me gustaba conseguir herramientas que me extiendan la forma de ver el mundo a través de la fotografía. De mi cámara chica, ahora otra cámara, ahora quiero un dron, una cámara 360, qué puedo sacar de una Go Pro. Irme extendiendo. Para mí es básica esa cosquillita de andar probando una y otra cosa para aprender y experimentar con todo lo que tenga a la mano.

Foto: © Iván Macías marzo 2020

–¿Qué le compartirías a la gente que empieza en la fotografía?

-Para mí, principalmente, lo que me sirvió mucho fueron dos cosas: siempre ser muy curioso, aprender lo más que puedas. No es que entres a la fotografía y a los dos o tres años ya seas un experto, siempre hay estar mejorando toda la parte técnica, artística, la parte emocional. A mismo tiempo ser muy crítico con tu trabajo. Es algo que me funcionó.

Foto: © Iván Macías marzo 2019

“Siempre estoy tratando de criticar mi fotografía para decir esto si funcionó esto no funcionó. Siempre estoy tratando de no repetir para llegar a esto que necesito. Hay que ser muy crítico y muy constantes en esto. Es una carrera de fondo y es al mismo tiempo una carrera de experimentación, de aprender, de curiosidad”, agrega.

Fuego a tu violador. Foto: © Iván Macías marzo 2020

–¿Qué sigue?

-A partir de este proyecto que para mí, fue mi primer proyecto personal documental que hago a esta escala, que me costó muchos meses de trabajo previos y posteriores para darlo a conocer, me abrió mucho las puertas, me enseñó muchas cosas. Quiero seguir haciendo varios proyectos documentales. Sí tengo varios en mente, unos un poquito más polémicos, otros que me van a llevar algo de tiempo.

Hormiga. Foto: © Iván Macías abril 2020

“Afortunadamente todo esto que ha pasado con la premiación, de entrada, me anima a seguir haciendo las cosas y me abre las puertas para seguir presentando los proyectos y seguirlos trabajando, para mí sigue eso: seguir con la foto documental. Me gustó muchísimo. Quiero seguir encaminado en esto. Pero no quiero dejar todo lo de más porque también me gusta hacer fotografía de paisaje, la macrofotografía me gusta experimentar con la fotografía como una forma de expresión”, afirma.

Contrastes. Foto: © Iván Macías agosto 2018

Palacio Nacional. Foto: © Iván Macías julio 2019

Pico de Orizaba Montañistas. Foto: © Iván Macías noviembre 2020

Ballenas en Los Cabos. Foto: Iván Macías febrero 2021

Volcanes Aljojuca Dron Puebla. Foto: © Iván Macías noviembre 2018

Ángel, dron. Foto: © Iván Macías 2019

