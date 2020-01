Fotogalería| La cicatriz de Tlahuelilpan

Notimex.- A Silveria San Juan Cruz la tragedia ocurrida el 18 de enero de 2019 no le da tregua, pues a la pérdida de sus dos hijos varones en la explosión de una toma clandestina de un ducto de Pemex, le sigue una deuda impagable por la adquisición del ataúd de uno de ellos y la ausencia de apoyos federales, locales y municipales.

“Nos dijeron que nos iban a ayudar, pero no llega nada”, lamenta la mujer de 64 años de edad, cuyo único consuelo es ir a rezar al panteón municipal a las tumbas de sus hijos Marco Antonio, de 30 años, y Juan Carlos, de 42; ambos solteros.

“Mañana (viernes) va a ver una misa en el templo (Nuevo de San Francisco de Asís), va a ser a las 19:00 horas y el sábado voy ir al panteón, aunque no les lleve flores, nomás ir a verlos”, expuso mientras trata de contener el llanto.

La mujer de 1.50 de estatura y piel morena, acudió al Auditorio Municipal en busca de la ayuda prometida tras la tragedia que, según cifras oficiales, dejó 137 muertos, decenas de lesionados y 194 menores que quedaron huérfanos. “El presidente Andrés Manuel (López Obrador) y demás autoridades prometieron que iban apoyar a las víctimas y a las familias de las víctimas y yo me pregunto: ¿dónde está esa ayuda?”

Reconoció que días después de la tragedia, diversas autoridades de los tres niveles de gobierno tomaron sus datos personales e incluso, el gobierno local les obsequió los dos ataúdes, “pero después de ello, nadie ha hecho nada. Mis hijos eran quienes me daban de comer, me vestían y ahora ya no los tengo, ya no están conmigo”.

Horas antes de la tragedia, doña Silveria trató de persuadir a sus hijos para que no acudieran al lugar donde según les dijeron que estaban regalando gasolina. “Como en la zona no había, desconozco por qué no vendería el gobierno, mi hijo chico me dijo: mamá, vamos a traer gasolina, están regalando. Yo le dije: no, hijo, eso es peligroso, cualquier maldoso puede prenderle”.

“El dolor nunca desaparece, se aprende a vivir con él y yo creo que aprendemos a vivir con el dolor que nos generó la tragedia en la pérdida de familiares, porque cada una de las familias de Tlahuelilpan fueron afectadas directa o indirectamente”, señaló el alcalde de este municipio, Juan Pedro Cruz Frías, en entrevista con Notimex. “Fue algo monstruoso”, consideró como “víctimas de la falta de oportunidades que hay en este país” a los centenares de pobladores que murieron y resultaron lesionados o afectados indirectamente por el suceso.

A casi un año de la catástrofe, el alcalde afirmó que aunque el huachicoleo continúa en 5% en el municipio, el desempleo ocasiona que a pesar de la tragedia, mucha gente siga viendo en el robo de combustible una alternativa para subsistir.

“El tema de las oportunidades sigue totalmente estancado en Tlahuelilpan, no podemos cumplir con nuestra verdadera función que es generar las condiciones para que los habitantes tengan empleo”, sostuvo.

En este sentido, solicitó apoyo al gobierno federal para impulsar proyectos turísticos que dejen mejores ganancias a la vocación de servicios de la demarcación.

En conferencia de prensa el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la tragedia, ocurrida exactamente hace un año, ha sido el evento más triste que le ha tocado vivir en lo que va de su gobierno y refrendó su llamado a todos los que viven cerca de ductos para que no participen en la práctica del “huachicol”. Dijo que Hidalgo es la entidad con más huachicoleo, seguido del Estado de México, por lo que exhortó a la población a no participar ya que es un riesgo.

A un año de la tragedia, la herida de Tlahuelilpan no cicatriza.

