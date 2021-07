Fotogalería: La más joven y la más longeva de Tokio 2020

El skate no sólo hizo historia al celebrarse su primera competición olímpica femenina, sino que también dejó el podio más joven hasta la fecha en unos Juegos Olímpicos: la japonesa Momiji Nishiya (13 años), la brasileña Rayssa Leal, con la misma edad, y la también nipona Funa Nakayama (16).

Estas tres adolescentes fueron las mejores del total de 8 finalistas clasificadas para la final de skate femenino en categoría Calle, en el estreno olímpico de uno de los nuevos deportes incluidos en los Juegos, celebrado este domingo en el Parque de Skate de Ariake.

Momiji Nishiya, de Japón, ganó medalla de oro en el Street femenino de skateboarding en los Juegos Olímpicos 2020, este lunes en el Urban Sports Park de Ariake en Tokio. 26 de julio del 2021. Foto: © Juan Ignacio Roncoroni / EFE.

Los nombres de Nishiya y Leal se inscriben de por sí entre los más jóvenes ganadores de medalla en pruebas olímpicas, y junto a Nakayama, constituyen el podio de menor edad visto hasta la fecha en unos Juegos.

Nishiya desbancó a la nadadora Kyoko Iwasaki (quien ganó el oro en natación en Barcelona 92 a la edad de 14 años ) como la vencedora olímpica de menor edad para su país.

Rayssa Leal, de Brasil, compite durante las rondas preliminares del Street femenino de skateboarding en los Juegos Olímpicos 2020, este lunes en el Urban Sports Park de Ariake en Tokio. 26 de julio del 2021. Foto: © Juan Ignacio Roncoroni / EFE.

La brasileña Leal, por su parte, llegaba a Tokio como la más joven representante olímpica de la historia de su país, y se convirtió hoy también en la medallista de menor edad.

La siria Hend Zaza, la más joven, con 12 años, de los casi 11,000 deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se despidió este sábado del torneo al perder en la primera ronda de tenis de mesa.

Hend Zaza, la atleta más joven de Tokio 2020. 24 de julio del 2021. Foto: © Luisa Gonzalez / Reuters.

Zaza cayó por 4-0 frente a una rival, la austríaca Liu Jia, que le triplicaba en edad (39 años), y a continuación publicó una selfie junto a la jugadora que la dejó fuera de los Juegos.

Desde que el remero español Carlos Front compitió con 11 años en Barcelona 92, ningún deportista había competido en unos Juegos Olímpicos a una edad tan temprana como la de Zaza, cuya trayectoria hasta Tokio 2020 se ha visto gravemente perturbada por la guerra en Siria.

Sin embargo, logró plaza olímpica al ganar, en 2020, el torneo de clasificación de Asia oriental en Jordania.

Zaza, nacida en una localidad, Hama, destruida por la guerra, empezó a jugar al tenis de mesa a los 5 años y ahora reside en Damasco.

“El tenis de mesa me lo ha dado todo y me ha enseñado a ser fuerte, me ha dado paciencia. Cuando juego me olvido de todo y solo pienso en la competición”, declaró la adolescente siria, que ha competido en Tokio con 12 años y 204 días.

La deportista más longeva en los Juegos Olímpicos

Oksana Chusovitina, en la clasificación de mujeres durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio, Japón. 25 de julio del 2021. Foto: © Kohei Maruyama / AFLO / Reuters.

Oskana Chusovitina se convirtió en la atleta más longeva de los Juegos Olímpicos al participar a sus 46 años en su octava participación olímpica.

Jueces, rivales, entrenadores, voluntarios y periodistas, el único público presente en el gimnasio Ariake, despidieron puestos de pie y con aplausos a la uzbeka Oksana Chusovitina.

La gimnasta, que comenzó su andadura olímpica en Barcelona 92 como miembro del Equipo Unificado, participó solo en su gran especialidad, el salto.

Tras comprobar que la nota de sus dos intentos (14,166) no le daría para entrar en la final, dijo adiós a las gradas y dibujó un corazón con las manos en señal de despedida.

La uzbeka Oksana Chusovitina, que compitió en sus octavos Juegos Olímpicos a sus 46 años, recibe el cariño del público tras su ejercicio de Gimnasia Artística durante los Juegos Olímpicos 2020. 25 de julio del 2021. Foto: © Alberto Estévez / EFE.

Las jueces comenzaron a ovacionarla y se les unió todo el pabellón.

Chusovotina compitió con un gran número 8 en el maillot.

