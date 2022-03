Fotogalería: Sólo 4 mujeres han ganado el World Press Photo en 66 años de concurso

“No puedes cubrir este evento, porque es peligroso y eres mujer”. Esa es la frase más recurrente que varones les dicen a mujeres fotoperiodistas. Coincide Lara Jo Regan, fotógrafa premiada por el World Press Photo (WPP) en 2001.

El fotoperiodismo tampoco está alejado del pensamiento patriarcal y machista. Un informe del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, basado en una encuesta online entre participantes del concurso World Press Photo (2007-2018), reveló que solo el 15% eran mujeres.

El informe señala que las mujeres ganaban menos que sus colegas varones, era más probable que trabajaran a media jornada y tenían menos probabilidades de que las contrataran grandes agencias de noticias.

Las cosas no han cambiado mucho. En 66 años del concurso WPP, sólo 4 mujeres han conseguido ese hito en su carrera profesional.

La guerra, la migración y la violencia contra las mujeres en Afganistán fueron los temas con los que fueron galardonadas Francoise Demulder, en 1977; Dayna Smith, en 1999; Lara Jo Regan, en 2001, y Jodi Bieber, en 2011.

Francoise Demulder

Beirut, Líbano. Una mujer palestina suplica a un pistolero de la Falange en el barrio de Karantina en el este de Beirut (también conocido como La Quarantaine). Esa mañana, la milicia de Falange había atacado y desalojado a la población de refugiados en su mayoría palestina de este distrito, incendiando sus casas y dejando cientos de muertos. La masacre de Karantina fue uno de los muchos incidentes violentos que marcaron los primeros años de la guerra civil libanesa. 18 de enero 1976. Foto: © Francoise Demulder / Gamma.

La fotoperiodista francesa Françoise Demulder fue la primera mujer en la historia en ganar el premio World Press Photo en el año de 1977 con una imagen de la masacre de Karantina, uno de los incidentes más violentos que marcaron los primeros años de la guerra civil libanesa. Demulder es considerada una de las fotógrafas de guerra más importantes del siglo XX. Falleció en 2008. El cáncer la había dejado parapléjica desde en el año 2003 y a sus 61 años sufrió un infarto.

La masacre de Karantina se llevó a cabo en el año 1976, a inicios de la Guerra Civil Libanesa. Karantina es un barrio pobre de distrito en su mayoría cristiana del este de Beirut, controlada por las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina, que fue habitada por sirios, armenios y palestinos. Fue invadida por milicias del Frente Libanés de derecha y en su mayoría cristianas, específicamente el Partido Kataeb, lo que provocó la muerte de miles de musulmanes.

Françoise Demulder a principios de la década de 1970 llegó Vietnam con el objetivo de comprender la situación allí y decidió quedarse. En ese entonces ella no era fotógrafa profesional pero había una gran necesidad de dejar registro de la guerra Vietnam. Ella vendía cuatro fotos al día a una oficina de prensa, formándose así como fotógrafa de guerra. En 1975 logró su primera exclusiva mundial cuando fotografió los tanques del Vietcong entrando en la ciudad con lo que marcaba el final de la guerra. Fue de las primeras mujeres que trabajó en el especialidad de la fotografía de guerra, registró conflictos en Pakistán y Etiopía. Sus trabajos se proyectaron internacionalmente en publicaciones como Paris Match, Newsweek y Stern.

Dayna Smith

Izbica, Kosovo, Yugoslavia. Ajmane Aliu, madre de seis hijos, es consolada por familiares y amigos en el funeral de su esposo, Ilmi Aliu. El hombre era un soldado de los rebeldes de etnia albanesa del Ejército de Liberación de Kosovo, que luchaba por la independencia de Serbia. Le habían disparado el día anterior mientras patrullaba. 6 de noviembre 1998. Foto: © Dayna Smith / The Washington Post.

Fue la segunda mujer en ganar el World Press Photo en 1999 cuando trabajaba como independiente. Comenzó su carrera en The Palm Beach Post en Florida y en The Washington Times, posteriormente trabajó como editora de encargos y de imágenes por 21 años en el Washington Post desde el año 2007. Después de ello, se enfocó en ser fotógrafa independiente cubriendo diferentes conflictos sociales y crisis internacionales. Smith tiene una trayectoria como foto periodista de más de 30 años.

“A veces merece la pena asumir el riesgo para tomar una foto”, decía Smith, quien siempre resaltó que la importancia de la intuición para un fotógrafo es saber cuándo hay una buena historia que contar en una situación concreta, pero sobre todo en captar imágenes mágicas que conmuevan al espectador. A Dayna le enorgullece que las mujeres se encuentren en esta profesión del fotoperiodismo y que se vayan uniendo cada vez más.

El Ejército de Liberación de Kosovo fue una organización terrorista que pretendía la independencia de Kosovo de Yugoslavia y, posteriormente, de Serbia en la década de 1990.​

Kosovo era un territorio habitado por serbios, hasta que el Imperio Otomano en el siglo XII invadió la región. Lo que provocó que la población albanesa se convirtiera al Islam. Superó el número de sus adversarios serbios hasta que a finales del siglo XX, el grupo constituía alrededor de su 80% de su población.

Lara Jo Regan

Las colonias son asentamientos informales a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. La mayor concentración está en Texas; la familia de la Sra. Sánchez se encuentra entre los millones de estadounidenses no contados por el censo nacional. 3 de diciembre 2000. Foto: © Lara Jo Regan / Life.

El incremento del número de personas que migran hacia los Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida que sus países de origen no les puede ofrecer fue el contexto en el cual Regan obtuvo el galardón.

Le apasiona captar imágenes que pudieran ayudar a los espectadores ha abrir sus corazones, mentes y ayudarlos a reconocer la humanidad común en lugar de nuestras diferencias. El proyecto exploró nuevas subculturas de inmigrantes y poblaciones extremadamente empobrecidas en Estados Unidos. Le conmovió documentar el tema de la migración, ya que es un suceso que siempre ha existido en la historia de la humanidad y actualmente es un tema que se ha desbordado; menciona que es importante mostrarle al mundo lo que es la vida de un migrante.

Con esta serie fotografías, Regan ganó el premio The World Press Photo of the Year, considerado el honor más prestigioso y codiciado del fotoperiodismo.

Lara Jo Regan se adentró en la fotografía cuando era adolescente, publicaba fotografías para el periódico escolar y periódicos locales. Fue fotógrafa curatorial para el Museo de Historia Natural en New York.

La realización de fotografías de platós de cine cuando vivió en Los Ángeles California en la década de los 90 le permitió ser la única fotógrafa invitada detrás del escenario en los Premios de la Academia.

Sus trabajos han sido publicados en Los Angeles Reader, L.A. Weekly, Entertainment Weekly, Premiere, Business Week, Newsweek, Time y Life. Regan cuenta con un extensas colecciones de documentales de fotografías de paisaje y cultural del sur de California desde 1985 hasta la actualidad. Enfocada en revitalizar la naturaleza meditativa y provocativa de las imágenes documentales, ha empujado la tradición hacia nuevos reinos abstractos y cinematográficos.

Desde el año 2013, cuenta con la columna fotográfica “Sights Unscene”. Es una característica habitual en Artillery, revista basada en el mundo del arte en general.

Regan mencionó a Forbes que con el paso de los años se ha adentrado más en la fotografía documental y que ha sido la que más le ha a apasionado y la llevará acabo para sus proyectos a futuro. Ella es la tercera mujer en la historia en ganar el World Press Photo.

Jodi Bieber

En 2009, Bibi Aisha, una joven de 18 años de la provincia de Oruzgan, en el sur de Afganistán, huyó de la casa de su marido, quejándose de palizas, malos tratos y una vida que equivalía a una esclavitud abyecta. Se la habían entregado a su esposo cuando tenía 12 años, como pago para resolver una disputa, una práctica en Afganistán que se conoce con el nombre apropiado de “baad”. Fue desfigurada como represalia por huir de la casa de su esposo. 15 de julio 2010. Foto: © Jodi Bieber / Time Magazine.

Las restricciones y maltratos contra las mujeres bajo el primer régimen talibán en Afganistán fueron catastróficas, ya que conllevaban una vida opresora y un mundo de oscurantismo. No tenían libertad de vestimenta, de salir de casa, a los estudios, al trabajo y si desobedecían al régimen eran castigadas de manera severa. La historia de Aisha, detrás de la fotografía, nos cuenta sobre la violencia que se conllevaba en Afganistán.

Bibi Aisha, de 18 años, fue desfigurada como represalia por huir de la casa de su esposo en la provincia de Oruzgan, en Afganistán, debido que sufría tratos violentos. Aisha fue llevada a un claro de la montaña donde, por orden de un comandante talibán, la sujetaron y le cortaron primero las orejas y luego la nariz.

Aisha fue abandonada, pero luego fue rescatada y llevada a un refugio en Kabul administrado por la organización de ayuda para Mujeres Afganas, posteriormente fue llevada a Estados Unidos para una cirugía reconstructiva.

La fotografía de Bibi Aisha apareció por primera vez en la portada de la revista TIME en 2009. El New York Times y CNN la consideraron la imagen entre las 100 mejores fotografías en la década 2000 a 2010.

El trabajo de Bieber se encuentra enfocado en temas contemporáneos: en las circunstancias políticas, sociales, económicas y de género. Sus proyectos fotográficos se han exhibido a nivel internacional en museos, galerías, festivales e instituciones y premios internacionales.

Jodi Bieber hasta el momento es la última fotógrafa en haber ganado el WPP del año 2011.

El 7 de abril de 2022 se anunciarán los ganadores del World Press Photo 2022.

