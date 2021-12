Fotogalería: Spiderman, el superhéroe más taquillero de la historia

Stan Lee fue un escritor y editor de cómics estadounidense, vicepresidente ejecutivo y editor de Marvel Cómics. Dio a vida a diferentes personajes y uno de ellos fue a Spiderman. La revista Fantasy Magazine le solicitó a Stan, crear un nuevo superhéroe para su última edición.

“Lo más importante de un héroe es su súper poder así que pensé ¿qué poder le daría a este tipo? Y entonces vi una mosca caminando en la pared, y dije ‘si pudiera crear un superhéroe que fuera capaz de pegarse a las paredes y treparlas, eso sería genial! ¡Solo necesitaba el nombre. Hmm… Hombre Mosca, Hombre Mosquito; finalmente se me ocurrió ‘Hombre Araña’ y luego decidí solo por diversión, darle problemas personales y quería que fuera adolescente, porque en ese momento, no había superhéroes adolescentes”.

El editor de Stan le respondió que era la peor idea que había escuchado en su vida, resaltándole que la gente odiaba a las arañas, y que no podría darle a un superhéroe el nombre de El Hombre Araña y los adolescentes, solo son acompañantes de los héroes y no tienen problemas personales. Pero Stan Lee decidió colocarlo en el último número porque no podría dejar ir el concepto que tenía de Spiderman. Tuvo éxito el héroe en el último número y posteriormente se realizarían cintas del mismo.

15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Tobey Maguire el primer Spiderman de la historia en el mundo de Marvel, desde 2002 hasta el 2007, llevó a cabo el protagónico en las cintas Spiderman 1, Spiderman 2 y Spiderman 3.

Tobey Maguire el primer Hombre Araña. 24 de abril 2007. Foto: © Franco Origlia / Getty Images

–La cantidad total recaudada en las tres películas protagonizadas por Tobey Maguire:

Spiderman 1: (2002) presupuesto: 139 mdd recaudación mundial: 821.7 mdd

Spiderman 2 : (2004) presupuesto: 200 mdd recaudación mundial: 788.9 mdd

Spiderman 3 : (2007) presupuesto: 258 mdd recaudación mundial: 894.9 mdd

Sin embargo, la tercera película producida por Sony no recaudó los mil millones que se esperaban, esta fue una de las causas principales por las cuales no se realizó una cuarta entrega, a esto se suma una historia inconclusa por parte del director Sam Reimi y una fecha pronta de estreno que le era difícil de cumplir.

Fanáticos van vestidos de Spiderman a los cines para la película de Spiderman No Way Home 2021. 15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Lee: ‘Spider- Man: No Way Home’ el nuevo hito de las cintas de superhéroes

Sam Reimi declaró que trabajar en las películas de Spiderman fue una de las mejores experiencias de su vida y que el nuevo equipo de producción haría un gran trabajo. Esta salida también marcó el final de Tobey Maguire como El Hombre Araña. “Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la franquicia de Spiderman durante la última década. Más allá de las películas en sí, he formado amistades profundas y duraderas. Estoy emocionado de ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de esta increíble historia”, dijo.

Andrew Garfield el segundo Spiderman de la saga. 20 de junio 2021. Foto: © Anita Bugge / WireImage / Getty Images

The Amazing Spiderman

La segunda etapa de Spiderman, protagonizada por Andrew Garfield, no resultó ser el éxito que se esperaba, no tuvo grandes salarios para su reparto, un ejemplo fue el protagonista que firmó por la trilogía, por un poco más de un millón de dólares. El presupuesto volvió a ser el factor principal de que no se continuara una tercera entrega.

Premier de Spiderman No Way Home 2021. 15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

–La cantidad total recaudada en las tres películas protagonizadas por Andrew Garfield:

The Amazing Spiderman: (2012) presupuesto: 262 mdd recaudación mundial: 757.9 mdd

The Amazing Spiderman 2: (2014) presupuesto: 202.8 mdd recaudación mundial: 708.9 mdd



Stan Lee fue escritor y editor de cómics estadounidense. 15 de junio 1978. Foto: © Santi Visalli / Getty Images

Tom Holland siendo el actual Spiderman con 25 años de edad, ha superado los récords establecidos en las recaudaciones por las cintas pasadas.

Colapsan cines tras el estreno de Spiderman No Way Home. 15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

El 29 de noviembre comenzó la preventa de una de las películas más esperadas del año. Los sitios web de Cinemex y Cinépolis presentaron una saturación que impidió que las personas pudieran comprar boletos en línea. Los fanáticos desde temprana hora abarrotaron las taquillas de los cines para poder conseguir entradas. Las primeras fechas se vieron agotadas en toda la República Mexicana por los rumores de la aparición de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la misma cinta, la cual obtuvo un récord de apertura de 44 millones de dólares a nivel mundial, proyectando que para su primer fin de semana, recaude aproximadamente los 290 mdd. Spiderman No Way Home se cataloga como la película más esperada de 2021 y la más taquillera de todos los tiempos.

Premier Marvel Spiderman. 15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

–La cantidad total recaudada en las tres películas protagonizadas por Tom Holland:

Spiderman de regreso a casa: (2017) presupuesto: 334.2 mdd recaudación mundial: 880.1 mdd

Spiderman lejos de casa: (2019) presupuesto: 390.5 mdd recaudación mundial: 1,132 mdd



15 de diciembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Con Información de Deadline y Box Office Mojo

