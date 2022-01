Fotogalería: Un año amargo para Joe Biden como presidente de EU

EFE.- El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió haber cometido algunos fallos en su primer año en el poder.

El mandatario hizo balance de su administración hasta ahora en lo relativo a la pandemia, la economía y la inflación, los proyectos de ley pendientes sobre gasto social y derecho al voto, además de las relaciones con Latinoamérica, Rusia, China, Irán y Yemen.

La declaración del presidente de E.U, Joe Biden, sobre una posible invasión de Ucrania y el desastre que supondría para Rusia, pueden contribuir a la “desestabilización de la situación” en ese país.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

EU se colocó como el primer país a nivel mundial que más vacunas administró, Biden prometió 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días.

“Estados Unidos ha administrado más vacunas que en ningún otro lugar del mundo. Cuanta más gente sea vacunada, más rápido vamos a ser capaces de derrotar al virus”, comentó Biden.

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el país con más víctimas por la pandemia y encara un inicio de año difícil con la rápida propagación de la variante ómicron, que ha encendido las alarmas del Gobierno de Joe Biden.

El Gobierno estadounidense ya ha anunciado la movilización de recursos para proveer al país con más pruebas, vacunas y equipos de protección, y ha sido de los primeros en reducir el periodo de cuarentena ante esta nueva variante tan contagiosa pero también más leve.

largas filas de personas con y sin citas en Cal State LA para vacunarse contra el COVID-19 en Los Ángeles el jueves 8 de abril 2021. Foto: © Brittany Murray / Getty Images.

CONFUSIÓN SOBRE RUSIA Y UCRANIA

Biden pronosticó que Rusia acabará por “entrar” en Ucrania con sus tropas y considero “posible” mantener otra cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de rebajar las tensiones.

Aunque alertó de que Putin “no ha visto nunca sanciones como las que” ha “prometido que se impondrán si se mueve” hacia Ucrania, también generó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala.

Biden también dijo que “no es el momento” de abandonar las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán, que China “tiene una obligación” de dar más detalles sobre el origen de la covid-19, que es “muy difícil” que acabe la guerra en el Yemen y que no se arrepiente de su gestión de la retirada militar de Afganistán.

El presidente estadounidense Joe Biden (L) y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnen para conversar en Villa la Grange. 16 de junio 2021. Foto: © Mikhail MetzelTASS / Getty Images

Los miembros de la Unidad de Defensa Territorial de Kyiv son entrenados en un área industrial el 15 de enero de 2022 en Kiev, Ucrania. 15 de enero 2022. Foto: © Hoffman/Getty Images

Vehículos blindados BTR-82A del ejército y unidades de infantería naval de la flota rusa del Mar Negro en el rango de Opuk. Con más de 8 000 militares y unos 350 elementos de hardware y armamento militar. 18 de octubre 2021. Foto: © Sergei MalgavkoTASS / Getty Images

RETIRADA DE TROPAS DE KABUL

“Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No pasaría, y no pasaré, esta guerra a otra administración”. Resaltó que no se sumaría a ser otro presidente de EU en continuar con esta guerra y ponerle un fin después de casi dos décadas.

Un combatiente talibán toma una fotografía de un vuelo C-17 restante que despegó como recuerdo de despedida, en la oscuridad de la noche, en el Aeropuerto Internacional de Kabul Afganistán . 29 de agosto 2021. Foto: © Marcus Yam / Getty Images

Las fuerzas militares de los Estados Unidos ejecutaron un ataque con drones contra el Estado Islámico, un día después del atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, donde también se registraron muertes de soldados estadounidenses.

Joe Biden, hace una pausa mientras escucha una pregunta de un reportero sobre la situación en Afganistán en la Sala Este de la Casa Blanca el 26 de agosto 2021. Foto: © Drew Angerer/Getty Images

CRISIS MIGRATORIA

Biden también habló de inmigración y apuntó que la gente abandona sus hogares en Centroamérica para dirigirse a EU porque “tienen problemas reales”.

Actualmente, Biden no ha logrado impulsar una gran reforma migratoria, como había prometido, por las ajustadas mayorías demócratas en el Congreso y en los primeros meses de su administración se encontró con una crisis en la frontera con la llegada de números récord de indocumentados.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. interactúan con inmigrantes haitianos en la orilla del Río Grande en Del Rio, Texas, el 20 de septiembre 2021. Foto: © John Moore / Getty Images.

EL LLAMADO DE LOS TRES AMIGOS VECINOS

El objetivo del encuentro fue de hallar un terreno común entre los tres vecinos unidos por el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que influye en unos 1.5 billones de dólares anuales de comercio norteamericano.

“Nuestra visión norteamericana para el futuro se basa en nuestras fortalezas compartidas. Tenemos que poner fin a la pandemia y tomar medidas decisivas para frenar la crisis climática. Tenemos que impulsar una recuperación económica inclusiva” dijo Joe Biden sentado en una mesa larga que permitió a los tres líderes mantener distancia de acuerdo con el protocolo Covid-19.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participan en la primera Cumbre de Líderes de América del Norte. 18 de noviembre 2021. Foto: © Alex Wong / Getty Images

DESCONTROL DE ARMAS

Es difícil vaticinar si habrá algún avance en 2022 para frenar la espiral de violencia con armas en Estados Unidos. El año que acaba está a punto de convertirse en el más violento en las estadísticas recientes de muertes causadas con armas, con más 20,400 fallecidos, 23,800 suicidios y 39,900 heridos, sin que por ahora se vislumbren alternativas para frenar la posesión de armas en el país.

Según cifras de Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas de fuego en EE.UU., sólo este año han tenido lugar unos 686 tiroteos masivos. Sin embargo, las leyes para controlar la venta se siguen estrellando con los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a poseer y portar armamento.

Los partidarios del control de armas sostienen carteles frente a los partidarios de los derechos de armas durante una manifestación de víctimas de la violencia armada. 3 de noviembre 2021. Foto: © Joshua Roberts/Getty Images

Los investigadores observan el vidrio roto por una bala en la entrada principal de la tienda Burlington en North Hollywood. 23 de diciembre 2021. Foto: © Mel Melcon / Getty Images

Estados Unidos se prepara para recibir 2022 como el país con más contagios y muertes a causa de la pandemia y se enfrenta a difíciles retos como el de frenar una inflación no vista en décadas o lograr los consensos necesarios para aprobar grandes planes sociales y económicos, sin olvidar las elecciones de medio mandato.

