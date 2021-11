Fotogalería|Lo mínimo que se merece México es un podio: Checo Pérez

EFE.- El mexicano Sergio Pérez, piloto de la escudería Red Bull de la Fórmula Uno, dijo este martes que su sueño de ser campeón del mundo buscará cumplirlo con su actual equipo en 2022.

“Quiero llegar a ser campeón del mundo, es mi sueño y quiero hacerlo especialmente con Red Bull y el siguiente año puedo llegar a lograrlo; por eso estoy aquí”, aseveró el piloto en conferencia de prensa previa al Gran Premio de México.

El GP de México se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este viernes, sábado y domingo.

2 de noviembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Pérez buscará su quinto podio de la temporada. En este serial 2021 consiguió el tercer puesto en Francia, Turquía y Estados Unidos, además de un primer lugar en Azerbaiyán. Ahora compartió su deseo de ganar ante el público mexicano.

“Sería increíble, es lo mínimo que merece mi país. Siempre he tenido un apoyo impresionante sin importar el lugar en que quedo y lo tengo que agradecer, por eso espero ganar el domingo”, subrayó.

El piloto explicó la complejidad que representa correr a los 2 240 metros de altitud que tiene la Ciudad de México.

“Será complicado. Vamos con la carga aerodinámica más fuerte, como lo hicimos en Mónaco, porque la pista es muy exigente por la altura, sobre todo para los frenos y el enfriamiento del motor que es clave, será un circuito muy duro”.

Casco de Checo Pérez. 2 de noviembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Sergio Pérez compartió lo que ha aprendido de su compañero en Red Bull, el holandés Max Versttapen, en su primer año juntos.

“La experiencia que he acumulado la he refrescado aquí. A Max le he aprendido cómo lleva al auto al límite desde el inicio hasta el final, creo que es el único piloto que hoy tiene esa capacidad”.

El mexicano también habló de la importancia de apoyar a Versttapen para ganar el campeonato.

“Siempre busco lo mejor para el equipo. Max está peleando el campeonato de pilotos; hay que apoyarlo. Además peleamos por el campeonato de constructores; cada punto es clave para lograrlo“.

A cinco fechas del final de la temporada Versttapen marcha primero en la clasificación de pilotos con 287.5 puntos; el británico Lewis Hamiton, Mercedes, es segundo con 275.5 unidades.

2 de noviembre 2021. Foto: © Andrea Gama Del Valle

“Checo” aparece en el cuarto puesto con 150 puntos, persigue al finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, quien es tercero con 185.

En la clasificación de constructores Mercedes es primero con 460.5 puntos, Red Bull le sigue con 437.5.