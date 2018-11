Fox asegura que ayudará a pagar el muro de Trump

El expresidente Vicente Fox dijo estar dispuesto a ayudar a Donald Trump a pagar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

A través de un video publicada en su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que finalmente tomó la decisión de ayudar al presidente de los Estados Unidos.

“Finalmente he decidido escuchar al presidente @realDonaldTrump y ayudar a pagar la construcción del muro estadounidense. #WallsForGood @LIHIhousing @centrofox http://wallsforgood.comhttp://wallsforgood.com”, dice el mesnaje.

I’ve finally decided to listen to President @realDonaldTrump and help pay for the construction of American walls. #WallsForGood @LIHIhousing @centrofox https://t.co/6G3KYQ4615 pic.twitter.com/hU1hCiVfJZ

PUBLICIDAD

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 1, 2018