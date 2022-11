Foxconn, el fabricante de los iPhone, sufre abandono de trabajadores

Reuters.- La planta insignia de Foxconn en China verá sus envíos de noviembre aún más reducidos por el último brote de disturbios de trabajadores esta semana, dijo el viernes una fuente con conocimiento directo del asunto, luego de que miles de empleados abandonaron la planta.

La empresa podría ver afectada más del 30% de la producción de noviembre, más que la estimación interna de cuando comenzaron los problemas de los trabajadores de la fábrica a finales de octubre, dijo la fuente.

Es poco probable que la fábrica, la única en la que Foxconn fabrica modelos de iPhone de gama alta, incluido el iPhone 14 Pro, reanude su producción a finales de este mes, añadió la fuente.

La mayor fábrica de iPhone de Apple ha estado lidiando con las estrictas restricciones por el Covid-19 que han alimentado el descontento entre los trabajadores y han interrumpido la producción antes de las vacaciones de Navidad y del Año Nuevo Lunar de enero, ya que muchos trabajadores fueron puestos en aislamiento o huyeron de la planta.

Esto ha alimentado la preocupación sobre la capacidad de Apple para entregar productos durante el ajetreado periodo de vacaciones.

El miércoles, los trabajadores, en su mayoría recién contratados en las últimas semanas, se enfrentaron al personal de seguridad de la planta de Zhengzhou, en el centro de China.

Muchos dijeron que fueron engañados y otros se quejaron de compartir dormitorios con compañeros que habían dado positivo en las pruebas de Covid.

Foxconn se disculpó por un “error técnico” relacionado con la remuneración al contratar el jueves, y posteriormente ofreció 10,000 yuanes (1,400 dólares) a los nuevos contratados que protestaban y aceptaban renunciar y marcharse.

La fuente dijo que más de 20,000 trabajadores, en su mayoría recién contratados que aún no trabajaban en las líneas de producción, aceptaron el dinero y se marcharon.

Vídeos publicados en las redes sociales chinas el viernes mostraban multitudes y largas colas de trabajadores cargados de equipaje haciendo cola para subir a autobuses.

“Es hora de volver a casa”, publicó una persona.

Foxconn, conocida formalmente como Hon Hai Precision Industry Co, no quiso hacer comentarios. Apple, que dijo el jueves que tenía personal en la fábrica, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes

La planta, antes de que comenzaran sus problemas, empleaba a más de 200,000 personas. Tiene dormitorios, restaurantes, canchas de baloncesto y un campo de fútbol en sus instalaciones de 1.4 millones de metros cuadrados.

Otra fuente de Foxconn familiarizada con el asunto dijo que algunos de los nuevos contratados habían abandonado el campus, pero no detalló cuántos.

La persona dijo que, dado que las personas que se marchaban aún no habían recibido formación ni habían empezado a trabajar, sus salidas no causarían más daños a la producción actual.

“El incidente tiene un gran impacto en nuestra imagen pública, pero poco en nuestra capacidad. Nuestra capacidad actual no se ve afectada”, dijo la fuente.

