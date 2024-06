Foxconn, proveedor de Apple, rechaza a mujeres casadas para trabajos en fábrica de iPhone de la India

Foxconn, un importante fabricante de dispositivos Apple, ha estado excluyendo a las candidatas de los trabajos de ensamblaje en su principal planta india de teléfonos inteligentes porque están casadas. Los códigos de conducta de ambas empresas establecen que los trabajadores no deben ser discriminados por motivos de estado civil.

Las dos mujeres que se encontraban cerca de la entrada de la fábrica de iPhone en el sur de la India estaban molestas.

Parvathi y Janaki, hermanas de unos 20 años, habían llegado a la planta, dirigida por el importante proveedor de Apple, Foxconn, para entrevistas en marzo de 2023 después de ver anuncios de trabajo en WhatsApp. Pero en la puerta principal un oficial de seguridad los detuvo y les preguntó: “¿Están casados?”.

“No conseguimos el trabajo porque ambos estamos casados”, dijo más tarde Parvathi en una entrevista en la chabola de su aldea. “Incluso el conductor del rickshaw que nos llevó desde la parada de autobús hasta las instalaciones de Foxconn nos dijo que no aceptarían mujeres casadas”, añadió. “Pensamos que aún así lo intentaríamos”.

Una investigación de Reuters ha descubierto que Foxconn ha excluido sistemáticamente a las mujeres casadas de los trabajos en su principal planta de montaje de iPhone en India, alegando que tienen más responsabilidades familiares que sus homólogas solteras. S. Paul, ex ejecutivo de recursos humanos de Foxconn India, dijo que los ejecutivos de la compañía transmiten verbalmente las reglas de reclutamiento a sus agencias de contratación indias, a las que Foxconn encarga buscar candidatos, llevarlos a entrevistas y emplearlos.

Foxconn normalmente no contrata mujeres casadas debido a “cuestiones culturales” y presiones sociales, dijo Paul, quien dijo que dejó la empresa en agosto de 2023 para ocupar un puesto mejor remunerado en una empresa de consultoría. La opinión de la empresa era que había “muchos problemas después del matrimonio”, añadió Paul. Entre ellos: las mujeres “tienen hijos después del matrimonio”.

“Los factores de riesgo aumentan cuando se contrata a mujeres casadas”, afirmó.

El relato de Paul fue corroborado por 17 empleados de más de una docena de agencias de contratación de Foxconn en India y cuatro ejecutivos de recursos humanos actuales y anteriores de Foxconn. Doce de estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato.

Los agentes y las fuentes de recursos humanos de Foxconn citaron deberes familiares, embarazos y un mayor ausentismo como razones por las que Foxconn no contrató mujeres casadas en la planta, ubicada en Sriperumbudur, cerca de la ciudad de Chennai. Muchas de estas personas también dijeron que las joyas usadas por mujeres hindúes casadas podrían interferir con la producción.

La prohibición no es absoluta. Tres ex ejecutivos de recursos humanos de Foxconn dijeron a Reuters que el fabricante con sede en Taiwán relaja la práctica de no contratar mujeres casadas durante los períodos de alta producción, cuando a veces enfrenta escasez de mano de obra. En algunos casos, las agencias de contratación ayudan a las candidatas a ocultar su estado civil para conseguir puestos de trabajo, encontró Reuters.

En respuesta a preguntas de Reuters, Apple y Foxconn reconocieron fallas en las prácticas de contratación en 2022 y dijeron que habían trabajado para abordar los problemas. Sin embargo, todas las prácticas discriminatorias documentadas por Reuters en la planta de Sriperumbudur tuvieron lugar en 2023 y 2024. Las empresas no abordaron esos casos. Tampoco especificaron si alguno de los lapsos de 2022 estuvo relacionado con la contratación de mujeres casadas.

Si bien la ley india no prohíbe a las empresas discriminar en la contratación según el estado civil, las políticas de Apple y Foxconn prohíben esa práctica en sus cadenas de suministro.

Apple dijo a Reuters que mantiene los “más altos estándares de cadena de suministro en la industria” y señaló que Foxconn emplea a algunas mujeres casadas en India.

“Cuando surgieron por primera vez preocupaciones sobre las prácticas de contratación en 2022, inmediatamente tomamos medidas y trabajamos con nuestro proveedor para realizar auditorías mensuales para identificar problemas y garantizar que se mantengan nuestros altos estándares”, dijo Apple en un comunicado. “Todos nuestros proveedores en India contratan mujeres casadas, incluida Foxconn”.

En un comunicado, Foxconn dijo que “rechaza enérgicamente las acusaciones de discriminación laboral basada en estado civil, género, religión o cualquier otra forma”.

La exposición de las prácticas de contratación de la fábrica pone de relieve una de las inversiones extranjeras de más alto perfil en la India.

Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, está posicionando a la India como una base de fabricación alternativa a China en medio de tensiones geopolíticas entre Beijing y Washington. El gobierno del primer ministro Narendra Modi, por su parte, considera que la fábrica de iPhone de Foxconn y la cadena de suministro más amplia de Apple en India ayudan al país más poblado del mundo a ascender en la cadena de valor económico.

Apple, Foxconn y otras grandes empresas también desempeñan un papel clave en otro imperativo de Modi: la eliminación de los impedimentos sociales que impiden que muchas mujeres indias consigan empleo.

Si bien Foxconn emplea a miles de mujeres en la India, la discriminación basada en el estado civil corre el riesgo de socavar los objetivos de Modi.

La administración de Modi ha intentado reformar las leyes laborales para facilitar la contratación y el despido y evitar la discriminación de género en la contratación. Aún así, esas medidas aún no se han implementado y no abordarían específicamente la discriminación por motivos de estado civil.

Las restricciones a la contratación en la planta de iPhone también muestran el desafío que enfrentan tanto Apple como Foxconn a la hora de mantener sus estándares globales de inclusión declarados y al mismo tiempo expandir sus cadenas de suministro en este país de rápido crecimiento, pero en gran medida conservador.

Entre enero de 2023 y mayo de 2024, Reuters realizó más de 20 viajes a Sriperumbudur y habló con decenas de solicitantes de empleo sobre el proceso de contratación. Los periodistas también revisaron un folleto de información para candidatos, docenas de anuncios de empleo y registros de discusiones de WhatsApp en las que cuatro de los reclutadores externos de Foxconn declararon a los posibles candidatos que sólo las mujeres solteras eran elegibles para trabajos de montaje. Los anuncios no mencionan la contratación de hombres.

Para algunas mujeres indias, trabajar fabricando iPhones es un billete para salir de la pobreza extrema. Los puestos de Foxconn ofrecen comida y alojamiento y un sueldo mensual de unos 200 dólares, aproximadamente en línea con el PIB per cápita de la India. Estos empleos son el tipo de oportunidades que ofrecen las empresas multinacionales y que el gobierno ha alentado para ayudar a elevar los niveles de vida.

Foxconn, el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, subcontrata la contratación de trabajadores de la línea de ensamblaje a proveedores externos, quienes deben estar registrados ante el gobierno del estado de Tamil Nadu como proveedores de servicios oficiales de Foxconn. Los agentes de contratación buscan y seleccionan a los candidatos, quienes finalmente son entrevistados y seleccionados por Foxconn. Estos mismos proveedores emplean directamente a los trabajadores y administran la nómina, y les pagan entre 10 y 15 dólares al mes por empleado, dijeron tres agentes de contratación.

Apple y Foxconn exigen a sus proveedores que cumplan con sus respectivos códigos de conducta.

El código de Foxconn.afirma que está comprometido con una fuerza laboral libre de “discriminación ilegal” y que la empresa y sus proveedores no deben discriminar por estado civil, género y otros factores en la contratación. El código de Applepara proveedores establece que ellos y sus subsidiarias, así como cualquier subcontratista, no deben discriminar a ningún trabajador por motivos de edad, género, estado civil y otras cuestiones.

En su declaración, Foxconn dijo: “Mejoramos nuestro proceso de gestión para la contratación de agencias en India en 2022 e identificamos cuatro agencias que publicaban anuncios que no cumplían con nuestros estándares”, sin nombrar a las agencias. “Tomamos medidas correctivas con esas agencias y se eliminaron más de 20 anuncios de empleo”.

Además, Foxconn dijo que en su última ronda de contratación, casi el 25% de las mujeres que contrató estaban casadas, sin especificar el número ni dónde estaban empleadas.

La oficina de Modi y los ministerios federales de trabajo, comercio y tecnología de la información de la India no respondieron a las solicitudes de comentarios acerca de que Foxconn no contrataba mujeres casadas en sus líneas de montaje. Los funcionarios de Tamil Nadu, incluida la oficina del primer ministro y los ministerios estatales de industria y trabajo, tampoco respondieron a las preguntas.

Reuters no pudo establecer cuándo comenzó la práctica de no contratar mujeres casadas para trabajos en la línea de montaje. Thanga Rasu, reclutador de Go Staffing, un proveedor de contratación para Foxconn, dijo en noviembre de 2023 que había asistido a reuniones con funcionarios de Foxconn durante aproximadamente un año y que la “regla del soltero” había estado vigente durante ese período.

En algunas industrias de la India han surgido líneas de montaje total o predominantemente compuestas por mujeres. Esto está en línea con los esfuerzos de Modi para impulsar la participación femenina en la fuerza laboral, como muestran los datos oficiales.es de alrededor del 37%, en comparación con casi el 80% para los hombres.

El fabricante de scooters Ola Electric es un ejemplo de otra empresa que se centra en la contratación de mujeres. Bhavish Aggarwal, la fundadora, dijo en X en mayo que Ola dirige una de las “plantas automotrices exclusivas para mujeres” más grandes, donde trabajan casi 5.000 personas, con un plan de “crecer a decenas de miles en los próximos años”. Ola se negó a comentar sobre sus prácticas de contratación.

‘Mejora de la sociedad’

A pesar del auge económico del país, muchas mujeres en la India siguen confinadas a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. Desde que asumió el cargo en 2014, Modi ha puesto a las mujeres en el centro de los planes de su gobierno para aumentar los ingresos.

“Cuando las mujeres prosperan, el mundo prospera”, dijo Modi en un discurso en una conferencia ministerial sobre el empoderamiento de las mujeres en agosto pasado. “Debemos trabajar para eliminar las barreras que restringen su acceso a los mercados, las cadenas de valor globales y una financiación asequible”.

Apple y Foxconn, también conocida como Hon Hai Precision Industry, son fundamentales para esos objetivos. Cuando el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, visitó la India el año pasado, el ministro de Tecnología de la Información, Ashwini Vaishnaw, dijo que discutió con el ejecutivo la “creación de empleos, especialmente para mujeres”. El entonces adjunto de Vaishnaw, Rajeev Chandrasekhar, tambiénelogió el ecosistema de Apple por generar más de 150.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

Apple, a su vez, ha apostado por la India como su próxima frontera de crecimiento y un pilar de sus esfuerzos por trasladar la producción más allá de China. India representará alrededor del 9% al 14% de la producción de iPhone a nivel mundial este año, en comparación con el 86% al 91% en China, según Isaiah Research, con sede en Taiwán. Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities, ha predicho que la participación de la India podría alcanzar e incluso superar el 20% este año. Apple no respondió a una consulta de Reuters sobre estas estimaciones.

India también es importante para Foxconn, que el año pasado exportó dispositivos por valor de 5.000 millones de dólares desde el país, según datos aduaneros disponibles comercialmente. Dirigida por el presidente Young Liu, Foxconn en los últimos años se ha expandido en India, donde fabrica iPhones y productos para otras marcas de teléfonos inteligentes, incluida la china Xiaomi, y planea mudarse a AirPods y fabricación de chips.

En enero, el gobierno de Modi otorgó a Liu el tercer honor civil más alto de la India. “Hagamos nuestra parte por la fabricación en India y por el mejoramiento de la sociedad”, dijo Liu al recibir el premio.

La mayoría de los iPhone fabricados en la India se producen en la planta de Sriperumbudur, a unos 40 kilómetros al oeste de Chennai. La fábrica comenzó a producir dispositivos Apple en 2019. Ahora emplea a miles de mujeres en sus líneas de montaje.

en un foroOrganizado por el Centro de Mercados Emergentes de la Universidad Northeastern en 2022, Josh Foulger, entonces un alto ejecutivo de Foxconn en India, dijo que la compañía estaba “completamente alineada con” los planes del gobierno indio para impulsar la fabricación. Describió cómo Foxconn optó por contratar una fuerza laboral en la India compuesta abrumadoramente por mujeres.

“Para mí fue una obviedad”, dijo Foulger, y le dio crédito a su madre, una ex maestra de escuela, por haberle dado la idea. “Lo intentamos y fue un éxito fantástico”.

Foulger dijo que las mujeres emigraron de toda la India para trabajar en Foxconn, atraídas por su provisión de alojamiento seguro. Añadió que Foxconn también contrata hombres – “tipos increíbles que programan todos los robots” – como técnicos e ingenieros.

Foulger, que dejó Foxconn a principios de este año, se negó a comentar sobre los métodos de contratación del fabricante.

Muchas de las personas que hablaron con Reuters también atribuyeron las prácticas de contratación de Foxconn a lo que dijeron que eran las preocupaciones de la compañía de que las mujeres hindúes casadas usen anillos de metal en los dedos de los pies conocidos en el sur de la India como metti y collares llamados thaali para significar el vínculo del matrimonio.

Estos adornos habituales podrían interferir con el proceso de fabricación y las mujeres casadas normalmente no se los quitan, según cinco de los proveedores contratados y tres ejecutivos de recursos humanos actuales y anteriores. Una descarga electrostática podría ocurrir cuando los metales entran en contacto con los componentes del teléfono, dañándolos potencialmente, dijo un actual y ex ejecutivo de recursos humanos de Foxconn.

Además, tres ingenieros actuales y anteriores de Foxconn y una empresa afiliada, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos, dijeron que las mujeres eran examinadas en busca de metales al entrar y salir de las líneas de montaje, y que la prohibición de adornos ayudó a los agentes de seguridad a evitar cualquier robo de componentes.

Reuters no pudo determinar de forma independiente si los adornos afectaron el proceso de fabricación.

En su declaración, Foxconn dijo que “las mujeres casadas pueden usar adornos metálicos tradicionales mientras trabajan en nuestras instalaciones”, sin dar más detalles.

Suhasini Rao, un abogado con sede en Bengaluru especializado en regulaciones laborales indias, dijo que sería razonable que una empresa exigiera a una persona que se quitara los adornos por razones de seguridad o control de calidad como condición de empleo, siempre que eso se transmitiera claramente.

La discriminación basada únicamente en el estado civil, si bien no está prohibida en el sector privado según la ley india, “puede interferir con el derecho fundamental de un individuo a la libertad de comercio y ocupación y podría ser anulada por los tribunales, si se impugna”, dijo Rao.

Existe un precedente legal sobre el tema del despido de mujeres casadas por ausentismo.

En 1965, la Corte Suprema de la India anuló la práctica de una compañía farmacéutica de despedir a mujeres en su departamento de embalaje y etiquetado cuando se casaban.

La empresa, Messrs International Franchies, había argumentado que requería una asistencia constante que “no se puede esperar de las mujeres casadas” y que había “un mayor ausentismo entre las mujeres casadas”.

Los cuatro jueces determinaron que no había “nada que demostrara que las mujeres casadas tendrían necesariamente más probabilidades de estar ausentes que las mujeres solteras” y “no hay ninguna razón buena y convincente por la que tal regla deba continuar”. Reuters no pudo determinar si la empresa todavía está operando.

Foxconn ha enfrentado escrutinio a lo largo de los años por su cultura y ambiente de trabajo, sobre todo en China, donde dirige la fábrica de iPhone más grande del mundo en Zhengzhou con 200,000 trabajadores.

Una serie de los suicidios de empleados de Foxconn en China hace más de una década provocaron preguntas de sus familias y grupos de derechos laborales sobre las condiciones laborales. Foxconn en gran medida atribuyó las muertes a problemas personales de los trabajadores y estableció líneas directas de asesoramiento.

En India, estallaron protestas en la planta de Sriperumbudur en diciembre de 2021, lo que provocó una breve interrupción de la producción, después de que más de 250 trabajadores sufrió una intoxicación alimentaria.

Ese episodio llevó a Apple a enviar auditores independientes para evaluar las condiciones en las instalaciones de los trabajadores. Tanto Apple como Foxconn dijeron que encontraron que algunos dormitorios y comedores no cumplían con los estándares requeridos, y Apple puso brevemente a la planta en período de prueba. Dos días antes de que la planta reanudara parcialmente sus operaciones en enero de 2022, Apple dijo que continuaría monitoreando las condiciones en los dormitorios y comedores de los trabajadores.

Casado ‘no permitido’

Además de las hermanas, Parvathi y Janaki, Reuters habló con otras cinco mujeres que dijeron que fueron rechazadas por los proveedores de contratación de Foxconn con el argumento de que estaban casadas.

Priya Darshini recibió la noticia en un chat grupal de WhatsApp, que un reclutador de SS Enterprises, una de las agencias de contratación, había creado para buscar candidatos.

Darshini hizo preguntas al grupo en agosto de 2023, según una transcripción revisada por Reuters: “Tengo un bebé. ¿Hay instalaciones de cuidado infantil? ¿Puedo traer a mi bebé? La edad es 2. ¿Salario?

El reclutador, T. Balu, envió una respuesta breve: Casado “no está permitido”.

Cuando se le preguntó sobre su respuesta, Balu dijo a Reuters que Foxconn no contrata a mujeres casadas que usen adornos porque quiere garantizar una zona libre de metales.

Darshini, que tiene poco más de 30 años, dijo a Reuters que está buscando ayuda de amigos y familiares para encontrar un trabajo que le permita cuidar a su hijo.

Paul, el ex ejecutivo de recursos humanos, dijo que la gerencia de Foxconn aconseja a sus proveedores de contratación que no mencionen criterios matrimoniales y de edad en sus anuncios de empleo.

Pero en algunos casos, los vendedores no siguieron ese consejo.

“Oferta de empleo solo para mujeres… Fabricación de iPhone… Edad: 19 a 30 años Soltera”, decía un anuncio publicado por un reclutador en Poodle, una agencia de contratación de Foxconn, en un grupo de WhatsApp de acceso público en febrero de 2024.

Un anuncio de YouTube para trabajos en Foxconn publicado por el reclutador Cumans Manpower en julio del año pasado buscaba candidatas “solteras únicamente” de entre 18 y 28 años.

Un reclutador de SS Enterprises también publicó un anuncio en Facebook en septiembre de 2023 que especificaba los mismos requisitos y contenía un enlace a una solicitud de empleo de Foxconn. El anuncio se volvió inaccesible a finales de mayo después de que Reuters enviara preguntas a SS Enterprises para esta historia.

Cuando Reuters visitó Sriperumbudur en marzo de 2023, un reclutador estaba parado afuera de la planta de Foxconn y llevaba una insignia de la agencia de contratación Groveman Global. Le entregó un folleto laboral a un periodista de Reuters. Anunciaba puestos de fabricación de teléfonos móviles, que la reclutadora, que se identificó sólo como Kaviya, dijo que eran puestos de montaje de Foxconn.

El panfleto decía que los trabajos eran para “mujeres solteras” de entre 18 y 32 años, con un salario mensual de alrededor de 163 dólares para quienes viven en albergues de la empresa y 220 dólares para quienes no lo hacen. Foxconn no contrata mujeres casadas, dijo Kaviya a Reuters, sin dar más detalles.

Ninguna de las agencias de contratación identificadas por Reuters respondió a preguntas sobre los anuncios de empleo y las prácticas laborales en la planta de Foxconn.

Poodle, Cumans, Groveman y SS Enterprises se encuentran entre las agencias registradas por Foxconn como contratistas con el gobierno de Tamil Nadu para proporcionar ayudantes en la línea de montaje, según copias de las licencias de contratistas que Reuters obtuvo del gobierno estatal bajo la Ley de Derecho a la Información de la India.

Los proveedores que violen el código de conducta de Apple pueden enfrentarse a libertad condicional, suspensión e incluso perder todo su negocio con Apple. La compañía dijo en su informe de la cadena de suministro de 2024 que desde 2009, ha eliminado 25 instalaciones de proveedores de fabricación y 231 procesadores de materiales por no cumplir con sus estándares.

En China, al menos seis anuncios de empleo en línea revisados ​​por Reuters muestran que los trabajadores que participan en el ensamblaje del iPhone en la planta de Foxconn en Zhengzhou pueden ganar entre 400 y 800 dólares al mes, más del doble de los salarios en India. Los anuncios chinos no mencionan el estado civil ni el sexo y dicen que cualquier persona entre 18 y 48 años puede postularse.

Ocultar el estado

En Sriperumbudur, un cruce de carreteras a poco más de una milla de la planta de Foxconn es un punto de acceso para que los reclutadores se reúnan con los candidatos. Muchos solicitantes de empleo viajan con sus familias desde aldeas remotas; si son contratados, se espera que comiencen de inmediato.

Si una mujer casada de alguna manera logra entrar para una entrevista durante la típica temporada de contratación, los funcionarios de Foxconn permanecen atentos a los adornos metálicos reveladores, según un ejecutivo actual y un ex ejecutivo de recursos humanos de Foxconn. Los que llevan los adornos son rechazados con la explicación de que hubo una falta de comunicación o que el reclutamiento se había detenido, dijeron las personas.

Pero hay maneras de eludir el sistema.

Después de que ella y su hermana fueron rechazadas en la puerta de la fábrica, Parvathi dijo a Reuters que su reclutador, cuyo nombre no conocía, les dijo que deberían haberse quitado los adornos para ocultar su estado civil y poder entrar.

Cinco funcionarios de agencias de contratación también dijeron que los candidatos pueden ocultar su estado civil para conseguir empleo si su tarjeta de identificación emitida por el gobierno indio, conocida como Aadhaar, todavía los refleja como solteros.

M. Malathi, un reclutador de Cumans, dijo que los candidatos que no habían actualizado su estado civil en Aadhaar y estaban dispuestos a quitarse los adornos “podrían recibir ayuda de las agencias de mano de obra, y Cumans sí ayuda”.

Reuters habló con una mujer casada de un pueblo cerca de Chennai, quien dijo que utilizó esa estrategia para trabajar en Foxconn durante un año, sin ser detectada, antes de renunciar por motivos personales en 2023.

“Me ayudó el hecho de no usar adornos metálicos para trabajar”, ​​dijo la mujer. Reuters no revela su nombre para no perjudicar sus perspectivas de futuro.

“No se necesitan muchas cualificaciones educativas. Me gustó allí. Quiero volver cuando se presente la oportunidad”.

