Frente Amplio cancela consulta del domingo; en su lugar, arma festejo para Xóchitl Gálvez

El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que =a propuesta de los dirigentes del PAN, PRI y PRD= quedó cancelada la consulta que se celebraría el domingo 3 de septiembre, en la que los simpatizantes votarían para elegir a la candidata presidencial de la alianza, ya que, tras la declinación ayer de Beatriz Paredes, sólo que da Xóchitl Gálvez en la contienda.

En lugar de la consulta, el domingo se le entregará a la senadora por el PAN la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México en un festejo que se realizará a las 10:30 horas en un lugar por determinar; esto podría ser el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Esta fiesta se buscará replique en plazas públicas de las 32 entidades del país.

En conferencia de prensa, el Comité Organizador —integrado entre otros por exconsejeros electorales— mencionó que Xóchitl Gálvez es quien encabezará al PAN, PRI y PRD, pues fue ella quien ganó las encuestas que mandaron a realizar y porque la priista Beatriz Paredes declinó a sus aspiraciones.

Por lo anterior, cancelaron la consulta ciudadana que se realizaría este domingo en los 300 distritos electorales federales del país; además, mostraron el material que tenían preparado para este ejercicio, el cual será donado o reciclado.

“El Comité acordó que la jornada no se va a celebrar el 3 de septiembre (…) No fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cano, sino son otro tipo de circunstancias”, dijo el exconsejero electoral e integrante del Comité, Marco Baños.

Además, aseguró que estaban “listos” con todo el material para realizar la consulta en más de 1,161 centros de consulta y 2,000 mesas de participación. De cualquier forma, agregó, darán a conocer los gastos que realizaron para este proceso interno.

PRI cierra filas con Xóchitl Gálvez

En un posteo en redes sociales, el PRI informó que por el futuro de México cerraron filas con la candidata Xóchitl Gálvez e incluso compartieron imágenes y videos donde Beatriz Paredes y la senadora panista se abrazan y felicitan.

“¡Las y los priistas cerramos filas con @XochitlGalvez por el futuro de México! Estamos seguros que su visión de país, acompañada de la sociedad civil, la convertirá en la primera Presidenta de México”, posteó el tricolor.

