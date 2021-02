Frontera norte: ¿cuál será su rumbo con 4 nuevos gobiernos estatales?

Este 6 de junio se elegirán nuevos gobiernos de 4 de las 6 entidades de la frontera norte del país, lo que representa una oportunidad para construir una nueva coordinación regional o, por el contrario, de perder la integración que ya tiene actualmente, escenario que uno de los funcionarios que tendrá continuidad estima que podría hallar refugio en la Alianza Federalista (AF).

Este año se renovarán las gubernaturas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, estas últimas dos muy integradas a Coahuila y Tamaulipas, y que juntas representaron en 2019 el 24% del PIB nacional y 58.4% de las exportaciones nacionales en los tres primeros trimestres de 2020.

A pesar de la crisis de 2020 acrecentada por el Covid-19, que provocó el cierre en un primer momento de la mayor parte de las actividades económicas, las 6 entidades de la frontera con Estados Unidos tuvieron una recuperación mucho más acelerada que el resto del país, impulsadas principalmente por la actividad manufacturera con vocación exportadora.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Sonora fue la entidad con mayor recuperación tras el impacto del Covid-19. Mientras que al tercer trimestre de 2020, el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) reflejaba una caída menor al promedio nacional en 4 de las 6 entidades de la frontera norte, con Tamaulipas apenas por encima y solo Coahuila con una variación negativa mayor.

Confiados en que el T-MEC impulsará la llegada de empresas asiáticas al país y optimistas por la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos, la región norte del país tendrá en el futuro inmediato el reto de fortalecerse como bloque y fomentar la integración de la región. Pero los poderes políticos podrán representar un riesgo.

Los que se quedan

Jaime Guerra, secretario de Economía de Coahuila, tiene muy marcado su interés a preservar la integración, ya no solo con la región de la frontera norte, sino con la Alianza Federalista, integrada por 10 gobiernos estatales de oposición a la administración federal, 4 de ellos por renovarse este año: Chihuahua, Colima, Michoacán y Nuevo León.

En tanto, de dicha agrupación participa el también fronterizo Tamaulipas, así como los céntricos Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y su vecino Durango.

“Lo que estamos viendo es que estamos construyendo esta cadena de suministro interestatal, Digimex, estamos haciendo las cadenas logísticas, estamos haciendo la agencia de Invest en México, lo que hacía Promexico lo vamos a hacer nosotros ahora en la Alianza (AF), lo que estamos haciendo es formar consejos, comités, que lo que hagamos se ciudadanice de tal manera que no dependa del partido que está en el poder, sino dependa de los ciudadanos, de las cámaras”, indicó en entrevista con Forbes.

La AF, surgida en reacción contra el actual gobierno federal, encabezado por Morena, busca contraponerse a ese partido en un bloque que sumó a mandatarios del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el único sin partido, a la par que se han desmarcado los gobiernos de Morena.

De este modo, la esperanza de uno de los funcionarios que seguirá en su cargo sin depender de los resultados electorales y quien aguarda a conocer a sus nuevos homólogos apunta a que los nuevos gobiernos de la región correspondan con candidatos de oposición o que, al menos, busquen sumarse a la AF.

“Buscamos que ellos participen, no sabemos quién va a ganar, de los estados de la alianza son 4 los que van a cambiar, lo que buscamos es que haya obviamente objetivos, que haya beneficios importantes, que participe la IP para que independientemente del partido que gane, lo que se logre sea para beneficio del estado y que eso haga que no vayan a cambiar los objetivos ni las metas que estamos buscando. Hay otros estados interesados en formar parte de la Alianza, esperemos que los estados continúen”, dijo.

Los que se van

Al término del tercer trimestre, las economías de las 4 entidades que tendrán elección estatal en junio tuvieron la recuperación más acelerada tras el impacto del Covid-19 en la frontera norte, con Baja California a la cabeza.

Para el secretario de Economía de Sonora, Jorge Vidal Ahumada, la elección no tiene que poner en riesgo la situación económica de la frontera y en especial el clima de confianza de las empresas, sobre todo por su atractivo para las exportaciones.

“Independientemente de las pasiones partidistas y electoreras que se van a venir en los próximos meses, pero al final gane quien gane, por así decirlo, es muy institucional. También imagínate señales de ese tipo que se cambiara la política de confianza hacia las empresas, los costos son muy elevados”, estimó.

Sin embargo, advirtió que acciones como la decisión de cancelar la planta de Constellation Brands en Mexicali a principios de 2020 sí repercutió en la imagen del país, aunque al final su entidad logró capitalizar esa decisión, pues le sirvió para que la empresa decidiera ampliar sus instalaciones en Sonora, con lo que aumentó la capacidad de producción de la bebida en la entidad de 3 a 8 millones de hectolitros de cerveza con una inversión de 1,300 millones de dólares.

En tanto que Roberto Russildi, secretario de Economía de Nuevo León, destacó la integración de las 4 entidades del noreste, en particular en los sectores de manufactura automotriz y de aparatos electrodomésticos, sobre todo con vocación exportadora.

“De forma muy cercana colaboramos con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, porque en muchas cosas somos una sola región. Estamos muy organizados para trabajar como una región, estas empresas, esta cadena de valor a veces no reconoce la diferencia de estados”, sostuvo.

Para mantener su competitividad en la frontera, en la que por ejemplo su entidad es la principal productora de autopartes del país, confió en la continuidad que puedan dar los otros actores del desarrollo, como las cámaras industriales, las universidades y los clústers.

“Tenemos muy involucrada a la sociedad, todas las universidades, los clusters, los sindicatos y las cámaras del sector privado colaboramos juntos, así que en el cambio de gobierno, mi esperanza es que saliendo los que estamos de ese grupo en la administración pública, los participantes actuales pero se quedan todos los demás para darle seguimiento. Que le permitan que el gobernador que venga o gobernadora le dé seguimiento a esta forma de trabajar el desarrollo económico”, comentó.

En un sentido similar, Antonio Fernández, recién nombrado secretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, destacó que la conexión con la industria con sus vecinos así como con la región del Bajío no se comprometerá a pesar de algún cambio en el equilibrio de fuerzas en las entidades de la región.

“Creemos que no va a haber grandes cambios en estas cadenas de proveeduría derivados de cambios en los gobiernos de los estados, sí hay cosas que podría preocupar, pero pienso que en el corto plazo no se ven movimientos de tasas de interés, inflación, tipo de cambio. Honestamente no veo grandes complicaciones derivadas de los cambios de gobierno”, dijo.

También resaltó que la preocupación principal para el sector se mantendrá en el tema sanitario, que si bien han podido reducir los contagios en el último mes en la entidad, también se mantiene como un riesgo de rebrote.

Forbes buscó a los secretarios de Baja California y Tamaulipas, pero hasta este momento, no han respondido a la entrevista.