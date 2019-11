‘Frozen 2’, la nueva película de Disney rompedora de récords

“Frozen 2″ de Disney deslumbró en su fin de semana de estreno y obtuvo casi 130 millones de dólares (mdd) en la taquilla de Norteamérica y otros 228.2 millones en el resto del mundo, con un total global de 358.2 mdd.

Con ello, la secuela de la historia de las hermanas Elsa y Ana arrancó por encima de las expectativas y en el mercado estadounidense se augura ya un fin de semana tras el Día de Acción de Gracias especialmente lucrativo.

Fuera de Estados Unidos, “Frozen 2” se colocó como la cinta más taquillera en Reino Unido, Francia, China, Japón, Alemania, España y diversos países de Latinoamérica, México incluido.

La nueva película de Walt Disney Animation rompió varios récords, entre ellos:

Mejor estreno mundial de todos los tiempos para una película animada.

Mejor estreno de Imax para una película animada.

Mejor estreno en Estados Unidos en noviembre para una película animada.

Mejor estreno nacional de tres días para Walt Disney Animation Studios.

Además, se convirtió en la primera película animada que alcanza tres dígitos en su debut fuera de la temporada de verano.

La primera cinta de “Frozen” se lanzó también antes del Día de Acción de Gracias, en 2013, y recolectó 93 millones de dólares durante los cinco primeros días en las salas.

Con éxitos musicales como “Do You Want to Build a Snowman?” y “Let It Go”, que se han convertido en clásicos, la película original todavía se mantiene como el filme animado de mayores ingresos en la historia, con 1,300 mdd en ventas globales de entradas.

“Frozen 2″ obtuvo una bienvenida algo menos entusiasta, aunque de todos modos brillante, ya que el público le dio una nota A- de CinemaScore, comparado con el A+ que se llevó “Frozen“.

En “Frozen 2,” las princesas Elsa (con la voz en inglés de Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell) se reúnen con Kristoff (Jonathan Gross) y Olaf (Josh Gad), para embarcarse en una aventura más allá de Arendelle, descubriendo por qué Elsa nació con poderes mágicos.

En la cima en México

Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, “Frozen 2” generó ingresos por 167.1 millones de pesos (mdp), que la ubicaron en la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en México, con 2.7 millones de espectadores.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Imcine) del 22 al 24 de noviembre, la cinta “Contra lo imposible”, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, descendió al segundo lugar, tras obtener ingresos por 17.5 millones de pesos.

Con Angelina Jolie como actriz estelar, el filme “Maléfica: dueña del mal”, de Joachim Rønning, sumó 10.8 mdp a los 480 mdp que ha acumulado desde su estreno el pasado 18 de octubre.

A su vez, la película “Jugando con fuego”, del director Andy Fickman y protagonizada por John Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en el cuarto lugar, al generar ingresos por 6.6 millones de pesos y fue vista por 123,600 cinéfilos.

En la quinta posición se colocó la película sobre la Segunda Guerra Mundial “Midway: batalla en el Pacífico”, de Roland Emmerich, con ingresos de 5.9 mdp y fue vista por 85,620 personas.

“Doctor Sueño”, “Zombieland 2: Tiro de gracia”, “Los locos Addams”, “Terminator: Destino oculto” y “Placa de acero” completan la lista de las películas más taquilleras del fin de semana en México.

