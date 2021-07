Fui denunciada ante la FGR por criticar al hermano de Irma Eréndira Sandoval: Isabel Miranda

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, acusó que la quieren amedrentar, intimidar y callar con una denuncia interpuesta por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) por la presunta simulación de pruebas durante la investigación del secuestro y desaparición de su hijo Hugo Alberto Miranda de Wallace.

“El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza presentó una denuncia en mi contra ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo la activista y empresaria mexicana.

Recordó que hasta el día de hoy la FGR no me ha requerido ni me ha solicitado comparecer, es decir, que no la están investigado.

La Defensoría Pública está realizando una estrategia de defensa poco ética de los secuestradores de mi hijo, la cual está basada en actos intimidatorios y amenazantes hacia mi persona, comentó Miranda de Wallece.

La finalidad de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín por conducto de sus defensores es denostar y restar valor a mi credibilidad por la lucha en contra del secuestro, que he emprendido desde el brutal secuestro y muerte de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, expresó.

“Buscan callarme para que deje de evidenciar las malas prácticas del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros”, manifestó Isabel Miranda de Wallace.

El hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, exsecretaria de la Función Pública (SFP) incumple con las obligaciones que tiene como servidor público, expuso.

“Él directamente suscribió alegatos a favor de la procesadas Brenda Quevedo dentro del incidente de medida cautelar, sin contar con la personalidad jurídica”, dijo la activista.

“¿Cuántos miles de casos que defiende el Instituto, su titular firma promociones a favor de los procesados e invierte en exceso recursos económicos y humanos? Indudablemente que tiene un interés oscuro en mi caso”, apuntó.

Agregó que el caudal probatorio en contra de los procesados de nombre Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, que sus defensores no han podido desvirtuar, han optado por coaccionar hasta el mismo Juez de la causa penal.

“Al Juez le han hecho saber veladamente, que supuestamente con el apoyo total del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poner en libertad a los secuestradores y delincuentes”, señaló Isabel Miranda de Wallace.

Los abogados han presentado una queja en contra del Juez de la causa para ejercer presión, añadió.

“He luchado durante largos 16 años para que el secuestro y muerte de mi hijo no quede impune y lo seguiré haciendo aún y cuando desde la esfera del poder que ostenta el hermano de Irma Eréndira Sandoval se me amenace”, comentó.

“Desde este momento lo hago responsable de cualquier daño que podamos sufrir tanto mi familia como yo en cualquier sentido”, concluyó Isabel Miranda de Wallace.

