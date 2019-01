Funcionarios deberán transparentar sus bienes para trabajar en este gobierno: AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todos los funcionarios de la presente administración deberán dar a conocer y transparentar sus bienes, al tiempo que adelantó que será mañana cuando él dé a conocer los propios.

“Todo servidor público tiene que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes alegando de que la ley no se lo exige no va a poder desempeñarse en este gobierno; transparencia es transparencia”.

Asimismo, abundó en la conferencia en la que estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que también deberán transparentar los bienes de los familiares cercanos a los servidores públicos.

En otro tema, López Obrador enfatizó: “En cien días de gobierno vamos a terminar de desatar toda la acción trasformadora, en cien días y vamos a mejorar en este tema que es complejo: el tema de garantizar la seguridad, y en otros, por ejemplo, me tiene ocupado lo relacionado con el sistema de salud”.

En ese sentido, el mandatario enfatizó que habrá resultados en el tema del combate a la inseguridad, pero adelantó: “no es un asunto fácil, porque se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y violencia, sobre todo, no se atendieron las causas que originan la inseguridad y violencia”.

Mencionó que se tendrá disponible diariamente información de las cifras oficiales de este tema para evitar que haya manipulación o especulación.

Detalló que en promedió “desgraciadamente se cometen alrededor de dos mil homicidios al mes; al año 22 mil, 24 mil, hasta 26 mil homicidios, esto ha llevado a que de la época de Calderón a la fecha hayan perdido la vida alrededor de 240 mil mexicanos”.

Por otra parte, López Obrador reiteró la invitación a los jóvenes que quieran participar en la Guardia Nacional para que puedan ser reclutados e integrarse a este organismo.

“Queremos que se resuelva lo más pronto posible, lo de la reforma a la Constitución; hay un periodo extraordinario convocado con ese propósito para mediados de este mes y yo creo que los legisladores van apoyar esta iniciativa”, al tiempo que enfatizo que será respetuoso de la decisión que tomen.

López Obrador manifestó también su felicitación al Poder Judicial que, destacó, es un poder independiente y autónomo, por la designación de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron de manera libre, democrática al ministro Arturo Zaldívar, que va, a actuar con apego a la legalidad y va hacer valer el Estado de derecho”, al tiempo reiteró su compromiso de ser respetuoso a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Finalmente, López Obrador insistió en que “el principal responsable de la actuación de un gobierno es el presidente, el de arriba y nos indujeron a echarle la culpa a los de abajo siempre, nunca al presidente y lo cierto es que el recto proceder del presidente define mucho el comportamiento de un gobierno”.

