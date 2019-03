Gabinete Económico Hondureño busca firmar un nuevo acuerdo con el FMI

Lograr un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solucionar los principales problemas de las empresas estatales de telecomunicaciones y energía eléctrica, son las principales tareas que enfrentará Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico de Honduras.

Así lo indicó a través de un comunicado de prensa el también embajador de Honduras en Washington, quien señaló que de lo contrario, refinanciar y hacer frente a las obligaciones de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) será una tarea “muy dificil”.

“Mi rol no es buscar soluciones a corto, sino a largo plazo, por lo que esto pasa por el fortalecimiento interinstitucional y la credibilidad del sector y esto está asociado con tener un acuerdo con el FMI”, señaló el funcionario.

Ello ocurre luego de que en diciembre de 2017 expiró el último acuerdo entre el Gobierno hondureño con el FMI, que tenía vigencia de 36 meses.

De acuerdo a Tábora, obtener recursos con los colaterales, transformar la institucionalidad del país y avanzar con el proceso de decisión de la ENEE, son los principales objetivos de su Gabinete.

La ENEE se desprenderá en tres unidades, por lo que se está trabajando en un decreto que permita divisar esta acción y pasa por levantar un inventario de todas las empresas y avanzar con el proceso de gobernanza, indicó.

Para ello, aseguró que trabaja en el diseño de un esquema que permita avanzar de manera integral en la recuperación de la estatal eléctrica.

En ese sentido destacó la importancia de nombrar un tercer miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) y avanzar en la construcción de la institucionalidad necesaria para un correcto funcionamiento del sistema de energía.

El diplomático hondureño dijo que ha conversado con Roberto Ordóñez, ministro de Energía, sobre las necesidades de esa institución para que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, decida qué va a pasar con la ENEE.

“Sabemos que esta empresa tiene una Junta Directiva que tiene que responder de manera eficiente a las necesidades que tiene la empresa y el sector”, señaló.

Sobre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el funcionario dijo que no se asignarán más recursos del Estado a esa institución.

Anunció que un grupo de expertos llegará la próxima semana a Honduras para analizar cuál será la acción más indicada para solventar la crisis económica de la empresa.

“Un socio estratégico es una opción, pero no es algo seguro, lo que sí es seguro es que no vamos a asignar recursos del tesoro nacional para que Hondutel siga haciendo lo mismo o que lo haga diferente”, explicó.

Señaló además que es necesario que la Empresa de Telecomunicaciones cambie su forma de negocios y tenga presente un nuevo plan.

El Gobierno no continuará apoyando instituciones que no generen ingresos al Estado, por lo que “tienen que cambiar su forma de negocio, de lo contrario no se puede inyectar recursos del tesoro nacional”, aseguró.