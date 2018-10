Game Changers | ¿Cómo será el futuro en el que queremos vivir?

Por la velocidad de la realidad y del crecimiento que han tenido las sociedades en todo el mundo es difícil imaginarse cómo será el futuro de una manera exacta. Es por eso que debemos pensar de manera más aventurada y más alternativa para vislumbrar cómo va a ser nuestra realidad en los siguientes años.

Dentro del foro Game Changers 2018, en la mesa ‘El Futuro de la Civilización’, Jake Dunagan, director de investigación del Institute for the Future, señaló que gracias a los cambios de manera tan repentina, no podemos vislumbrar de manera exacta cómo será el futuro de las civilizaciones.

“Tenemos que pensar de manera más ridícula cuando pensamos en el futuro. No creo que hace cinco años la gente se hubiera imaginado este futuro que tenemos. Se ha salido de las manos y debemos entenderlo”, mencionó Dunagan.

El investigador ha trabajado de manera cercana la exploración de nuevas metodologías del futuro, así como diseño de artefactos, juegos, experiencias inmersivas de mundos futuros, y proyectos con enfoque social y el futuro en la ecología mental del presente.

“Yo tiendo mucho a realizar experiencias de inmersión para saber qué se sentiría vivir en el futuro”, dijo Jake quien también cuenta con un doctorado de la Escuela de Futuros Manoa de la Universidad de Hawai.

Sobre las formas en las que el ser humano percibe su futuro, señaló que antropológicamente nuestra misma estructura nos permite analizar experiencias para así de cierta manera aprender de lo que vivimos o de nuestro pasado y aprovecharlo para el futuro.

“Ocupamos las mismas partes del cerebro para pensar en el futuro que en el pasado. Nuestras experiencias son con base en arquitectura neurológica. Lo que vivimos en el pasado nos sirve para poder mejorar nuestro futuro”, detalló.