Gamers juegan 30% más y gastan 40% por pandemia

En 2020 hubo dos industrias que aumentaron su potencial económico de forma exponencial. La primera, el sector tecnológico que a través de software y hardware permitió a millones personas de todo el mundo seguir trabajando, estudiando o manteniendo contacto con sus seres queridos en medio de la pandemia global. La segunda, la industria de los videojuegos (gamers) que generó ingresos superiores a los de la música y el cine combinados y que seguirá creciendo a medida que tendencias como el online gaming y los eSports ganan adeptos.

El análisis de Simon-Kucher & Partners confirma que los jugadores gastaron 40% más en videojuegos durante la pandemia de 2020 y aunque estiman que en 2021 el gasto se reducirá, a medida que la gente comience a salir más y haya más personas más vacunadas, éste se mantendrá 21% arriba de los registrado en tiempos pre pandemia.

Pero los gamers no solo gastaron más en videojuegos, también convirtieron a los videojuegos en su válvula de escape durante el encierro.

“Las horas dedicadas a jugar videojuegos se han disparado de forma significativa en el último año. El informe revela que hubo un salto del 30% en las categorías de “jugador” y “jugador serio” (usuarios que juegan entre 5 y 15 horas o más de 20 horas a la semana, respectivamente) durante la crisis de Covid-19″, cita el reporte de Simon-Kucher & Partners.

La firma agrega que se espera que “una parte significativa de estos nuevos jugadores permanezcan pegados a la pantalla incluso después de la pandemia”.

De igual firma, el análisis de la consultora IDC registró que la industria de videojuegos cerró el 2020 con una estimación de ventas de más de 180 mil millones de dólares. De acuerdo con la consultora, el sector no sólo logró crecer 20% durante el año de pandemia, sino que sus ingresos fueron superiores a las industrias de la música y el cine combinados.

Un crecimiento, que Lewis Ward, director de investigaciones de IDC no desaparecerá en 2021. En una entrevista reciente con MarketWatch el analista explicó que si bien considera que el sector vivirá una desaceleración, esta no será sino hasta 2022 cuando la disponibilidad de vacunas cubre a miles de millones de personas y no solo a cientos de millones.

“Vimos que las ventas de consolas crecieron desde el inicio de la pandemia porque los papás anticiparon bien la necesidad de tener actividades para sus hijos en casa. Las ventas de las consolas Nintendo Switch, Playstation 5 y Xbox Series X rompieron récords en el año 2020. En segundo lugar, las ventas digitales en juegos de lanzamiento y de catálogo han tenidos mucho éxito”, dice en entrevista con Forbes México Bertrand Chaverot, director de América Latina para Ubisoft.

El ejecutivo agrega que para el desarrollador de origen francés la experiencia fue la misma, pues lograron “el trimestre más fuerte de la historia de la compañía, gracias a lanzamientos como Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising y Watch Dogs Legion”.

De acuerdo con su último reporte fiscal, Ubisoft registró ventas históricas para su tercer trimestre de 2020 por arriba de los 1,000 millones de euros, un incremento de 119% comparado con el mismo periodo pero de 2019, cuando la firma ingresó poco menos de 500 millones de euros.

De acuerdo con Chaverot, si bien gran parte de los trabajadores de Ubisoft estaban listos para trabajar desde casa, el desarrollador sí tuvo que adaptarse lo más pronto posible para mantenerse en contacto con sus consumidores.

“Enfrentamos una aceleración de la transición digital en términos de marketing. Por ejemplo, se realizaron muchos eventos virtuales para reemplazar los eventos tradicionales. Desde el mes de julio, implementamos proyectos como Ubisoft Forward para que periodistas y creadores de contenido pudieran probar demos de nuestros juegos de lanzamiento de manera segura y eficiente desde sus casas”, comenta.

El director de América Latina de Ubisoft confesó que la firma sí se vio en la necesidad de cancelar todos los eventos presenciales y los viajes de unas de sus franquicias más importantes para los eSports, Rainbow Six Siege, un título que ya amasa una audiencia de más de 70 millones de jugadores a nivel global.

“Para no dejar un vacío a nuestros fans, hemos organizado diversos torneos nacionales y latinoamericanos de Rainbow Six Siege de manera online como el Campeonato MXR6 y el SUR6. Creemos que los eSports están tomando mucha popularidad, superando en ocasiones a los deportes tradicionales y cada día más marcas apoyan los torneos”, explica.

Aunque Ubisoft confirmó que su último trimestre de su año fiscal 2020 no cerrará con ventas récord, Chaverot espera que a lo largo del 2021 el gasto en juegos de video continúe gracias a la llegada de las nuevas consolas de Microsoft y Sony, Xbox Series X/S y el PlayStation 5 (PS5) y a la necesidad del consumidor de renovar su ecosistema digital como pantallas o incluso el sofá o espacio donde juega.

“Estamos convencidos de que 2021 va a seguir siendo un buen año para la industria de los videojuegos gracias a la llegada de las nuevas consolas, el crecimiento de los esports y de los juegos para PC y dispositivos móviles”, asegura Chavoret.

Y aunque reconoce que Ubisoft no es la única firma tratando de aprovechar el momento que vive la industria, asegura que la oportunidad del desarrollador está en su tamaño y capacidad para extender la vida de sus franquicias más allá de los videojuegos.

“La competencia en el mundo del entretenimiento es dura y todos queremos ganar tiempo de diversión del público. En Ubisoft, eso nos obliga a ser más creativos, talentosos e innovadores. “Con 20 mil empleados alrededor del mundo, creemos que la empresa está preparada para mantenerse como una fuerza en el mundo del entretenimiento con propiedades sólidas de videojuegos e incluso proyectos cross-media en cine y televisión, como la futura serie de Assassin’s Creed en Netflix o Mythic Quest en Apple TV+”, asegura Chaverot.