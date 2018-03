‘Coco’ gana premio Oscar a mejor película animada

El filme Coco, basado en la tradición mexicana del Día de los Muertos, ganó el premio Oscar a mejor película animada y a mejor canción original.

“Esta película ‘Coco’ no existiría sin esta maravillosa e inagotable cultura. Tratamos de dar un paso más allá en el que los niños deben soñar. La gente marginada debe sentirse aceptada. Muchas gracias a todos”, dijo el director Lee Unkrich.

Coco compitió contra las películas un ‘Jefe en pañales’; ‘The Breadwinner’; ‘Olé, el viaje de Ferdinand’ y ‘Cartas de Van Gogh’.

Por su parte, Darla K. Anderson, productora de la película, señaló que este filme “es la prueba de que el cine puede cambiar y unir al mundo”.

En el primer fin de semana de exhibición, del viernes 27 al domingo 29 de octubre de 2017, la cinta logró una recaudación de 176.77 millones de pesos (mdp). Y fue vista por 3.37 millones de espectadores en los cines de México, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Con esas cifras, ‘Coco’ se posicionó como el sexto mejor estreno del año pasado en el mercado mexicano, donde comenzó a proyectarse casi un mes antes que en Estados Unidos.

Durante la premiación, el actor Gael García, Natalia Lafourcade y Miguel interpretaron el tema de ‘Recuérdame’, tema principal de la película y el cual ganó el premio a mejor canción.

Por su parte, Disney-Pixar felicitó a los integrantes de Coco a través de la red social Twitter.

And @TheAcademy Award for Best Animated Feature goes to… #PixarCoco! Congratulations to our entire Coco family. ✨ #Oscars pic.twitter.com/GekjBsRHF4

— Disney•Pixar (@DisneyPixar) March 5, 2018