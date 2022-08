Garantizan abasto de agua a empresas atraídas por ‘nearshoring’ a NL

MONTERREY, Nuevo León.- Juan Ignacio Barragán Villarreal, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), asegura que el abasto de agua está garantizado para las empresas que, atraídas por el nearshoring, arriban a la entidad para construir una fábrica o una planta.

“Si van a ubicar (la planta o fábrica) en un sitio, que está lejos de nuestra infraestructura (de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey), no les garantizamos (el abasto de agua), y si están ubicados en las zonas que nosotros recomendamos, porque tenemos capacidad de infraestructura, pues sí se le garantiza el agua”, señala el directivo de la empresa paraestatal.

Desde el principio de 2022, el encargado de suministrar agua potable a la zona metropolitana de Monterrey recuerda que ha recibido a muchas empresas chinas, coreanas, estadounidenses, europeas y mexicanas, con “diferentes niveles de inversión”.

“Procuramos que sean empresas, que no sean altas consumidoras de agua, eso sí es una recomendación (para los futuros inversionistas)”, dice a Forbes México.

Actualmente, las empresas arriban a Nuevo León para aprovechar ventajas competitivas como la mano de obra calificada, la capacidad técnica, la ingeniería y la cercanía con la frontera, los servicios médicos y la calidad de vida, expresa el arquitecto y urbanista graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León informa que cada semana llega una nueva inversión. Esa meta está respaldada por el gobernador Samuel García.

El exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro Garza García prevé que para septiembre se estará muy cerca de llegar al punto de equilibrio en el abasto de agua, por lo que llamó a la población a mantener la calma.

El 19 de junio pasado hubo un problema muy grave en uno de los acueductos, lo que llevó a la región a contar con solo 35% de la oferta. “Hoy en día estamos a 70% y a principios de septiembre debemos estar al 85%”, menciona el funcionario.

Uno de los objetivos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es que los consumidores reduzcan el uso del agua potable y llegar a tener un sistema parecido al de países como Australia o Israel, así como ciudades como Tucson o Phoenix, agrega Juan Ignacio Barragán Villarreal.

Juan Ignacio Barragán Villarreal, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 19 de agosto 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez.

Cada habitante de la zona metropolitana de Monterrey consume 165 litros de agua potable al día, pero el plan es reducirlo a 130 litros del vital líquido, ha que ese sería “un buen nivel”.

“La ONU habla de un consumo de 100 litros de agua por día y ciudades como León consumen 115 litros por habitante al día; debemos hacer un esfuerzo por reducir 20% el consumo per cápita de agua al día y de esa manera estaríamos adaptándonos a la coyuntura climática”, expresa el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

—¿Cuántas empresas, que atraídas por el nearshoring quieren instalarse, han tocado base con ustedes en los últimos 9 meses?

—No tengo la cuenta, pero han sido muchas. Pero sí del orden de una empresa por semana, sí suena razonable.

—¿Si una empresa cervecera quiere instalar una planta, estarán apoyando su construcción?

—Veo con dificultad que se instale una nueva cervecera en esta zona, lo veo poco probable, porque ellos buscarían una zona donde tengan menos dificultad de agua del subsuelo. Ya no hay concesiones de acuífero.

—Algunas empresas se irán al Bajío por la falta del agua en Nuevo León. ¿Hay certeza de que no les faltará agua a las compañías que llegan atraídas con el nearshoring a Nuevo León?

—Monterrey es la única ciudad en México que ha tenido agua potable de calidad las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los últimos 35 años. Ninguna ciudad del Bajío ni otras ciudades del país han tenido ese abasto de agua potable. Nos ha tocado una circunstancia muy difícil, ya que es una sequía prolongada de 3 años y acompañada de una mala planeación hídrica. Con la planeación hídrica establecida con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el abasto de agua a la zona metropolitana de Monterrey va regresar a su condición normal a más tardar en diciembre de 2022.

—¿Eso es una garantía para las nuevas inversiones que llegan y quieren llegar a Nuevo Léon?

Por supuesto. Y seguimos explorando nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos un plan financiado y con una estructura financiera garantizada para incrementar 50% la capacidad de abastecimiento de agua de aquí al 2025 y 2026. Estamos por iniciar las obras, la construcción y los trabajos de financiamiento del segundo acueducto del Cuchillo, que nos dará 5 metros cúbicos.

—¿El acueducto es una inversión muy fuerte?

—El acueducto del Cuchillo es una inversión del orden de 10 mil 450 millones de pesos, de los cuales Agua y Drenaje de Monterrey cubrirá el 55% y la Federación dará el 45% del dinero.

—¿El plan trazado por Agua y Drenaje de Monterrey para enfrentar la crisis del agua es un modelo y ejemplo a seguir por el estado de Querétaro y el Bajío, que viven una sequía?

—Las empresas de agua de León y Querétaro las conocemos y son empresas buenas y no tienen los niveles de abastecimiento que tiene Agua y Drenaje de Monterrey. Aguas de Saltillo es una excelente compañía, lo mismo pasa con Aguascalientes. A nivel nacional debemos establecer una estrategia para reconocer el cambio climático, que no nos debe detener y si adaptarnos a él. No pretendemos ser un modelo, porque es muy pretencioso y si pretendemos que la ciudad de Monterrey tenga agua garantizada de aquí hasta el 2050 y ese es nuestro objetivo y lo ha planteado el gobernador de Nuevo León.

—¿Tener agua potable hasta 2050 ya no será una promesa, sino un compromiso?

—Es un compromiso, que está ratificado en los hechos. O sea, nosotros estamos viendo el tema del agua con un plan de largo plazo e integral, que contemple la planeación hídrica, la planeación de la infraestructura, la planeación financiera, la planeación jurídica y la planeación política. Estamos trabajando con un equipo muy disciplinado y comprometido en los cinco ejes de trabajo, con la visión que nos ha pedido el gobernador de Nuevo León de garantizar el agua para el estado hasta el 2050.

