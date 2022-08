Gas Bienestar, solo una marca política, sin enfoque social: especialistas

A casi un año de que se echó a andar en Iztapalapa, Ciudad de México, el proyecto de Gas Bienestar del gobierno federal a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) solo ha servido para generar una marca política de esta administración, sin beneficio para la población más vulnerable ni para las finanzas públicas, consideran especialistas.

Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, señaló que el papel de Gas Bienestar no atiende las necesidades de los más pobres, pues hay entidades que requerían más de este proyecto, como es el caso de Chiapas, donde el precio se subió de manera artificial por la política de precios máximos que impuso el gobierno.

“Gas Bienestar fue una zona grande que no es de las más pobres, que no es de las más alejadas y que además tenía gas natural, o sea, no era una zona donde no hubiera acceso a energéticos y a competencia, (…) pero no fueron a la zona que más lo necesitaba Gas Bienestar, yo diría Chiapas, donde tú vas y están con las estufas de leña, entonces no me digas por favor que estás viendo por las personas más vulnerables cuando todo es un tema político”, indicó la especialista durante su participación en la Semana del Combustible 2022.

Adrián Calcáneo, líder latinoamericano de S&P Global Commodity Insights, coincidió en que el enfoque de Gas Bienestar tendría que ser más social, llegar a lugares remotos con carestía energética, donde la gente no tiene acceso a gas LP.

“Me gustaría verlo más social, sobre todo para combatir los terribles efectos que es el cocinar con leña: respiratorios, costo de oportunidad, deforestación, etcétera. En ese aspecto, si Gas Bienestar puede ampliar el énfasis a esas zonas y si puede promover competencia sana y legítima entre los distribuidores, bienvenido, pero es complicado, de por si tiene un precio máximo menor, en teoría, que los demás distribuidores”, indicó.

Eduardo Téllez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Hidrocarburos y Derivados, comentó que Gas Bienestar se generó sin un plan estratégico ni de mercado, “fue más que nada propagandístico” y es un proyecto que difícilmente se puede evaluar.

“Si viéramos el tema financiero de esta empresa, pues seguramente cargando en Tula y en Tepeji del Río y llevando el producto hasta la zona oriente de la Ciudad de México, la verdad es que imagino que sus costos fijos han de ser extraordinarios, entonces no sé si financieramente sea rentable, yo creo que no, será cosa de que algún día tuviéramos acceso a esa información y poder ver realmente cómo esta empresa ayuda a las finanzas del gobierno”, dijo Téllez.

También su percepción es que Gas Bienestar es un tema propagandístico y su participación de mercado de mercado, pues es totalmente marginal a un año de su creación.

