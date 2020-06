Generación 2020: Covid-19, graduarse en medio de una crisis

Por María Fernanda Navarro y Arturo Ordaz Díaz



Con 12.5 millonesde trabajadores sin empleo, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), y otros miles más que vieron mermados sus ingresos como consecuencia de las medidas de confinamiento para mitigar la propagación del Covid-19, el año 2020 ha revelado la fragilidad y tolerancia a la ilegalidad del mercado laboral mexicano.



Bajo este panorama miles de egresados de las universidades mexicanas se integrarán a las filas de mexicanos que buscan empleo con el objetivo de arrancar su carrera profesional.

Para el doctor Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, durante los últimos 30 años se han formado en las universidades una serie de “generaciones perdidas” ante la imposibilidad de integrarse a opciones laborales y el panorama parece ser todavía más delicado con la crisis económica que se presenta para este año.

Sin embargo confía que este cambio se lleve a cabo laboral, económico y social que está provocando la pandemia desemboque en la revaloración del trabajo calidicado profesional.

Itzel Méndez Toribio

21 años

Licenciatura en Enfermería

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Itzel Méndez Toribio, estudiante de enfermería en la universidad Justo Sierra de la Ciudad de México, tiene el objetivo de estudiar una especialidad, maestría y sobre todo encontrar una plaza laboral en un hospital público una vez que concluya su carrera, incluso si esto significa integrarse a un empleo riesgoso y con un sueldo bajo.

No sólo son las advertencias de sus maestros respecto a las pocas plazas laborales en el sector público y los sueldos bajos, esta estudiante de 21 años que está a punto de concluir su carrera, ha sido testigo de la tradicional carencia de insumos médicos en los hospitales y los esfuerzos del escaso personal médico para tratar de atender a todos los pacientes bajo condiciones laborales paupérrimas.

“He realizado prácticas en varios hospitales y no ha sido sencillo porque veo que hay una enfermera para atender a 10 pacientes, para nosotras no es algo fácil porque no les brindas atención adecuada o no contamos con insumos, se han presentado situaciones en los que tenemos que pedir material o medicinas a los familiares de los pacientes. Ahora el panorama es todavía más incierto con la llegada de esta enfermedad (Covid-19), sabemos que va a ser todavía más difícil porque como tal esta enfermedad ya llegó para quedarse, como el VIH, la influenza, entonces es algo con lo que se debe de aprender a vivir”, explica Menéndez.

Giovanni Oliva Keymurth

26 años

Derecho

Facultad de Derecho – UNAM

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

La carrera de derecho es una de las más demandas en México, por ende la que más egresados cuenta, por ello se avizora un mundo laboral muy complicado tras la pandemia de coronavirus, sobre todo para los egresados que no tienen experiencia práctica, relató Giovanni, quien terminó sus estudios en leyes hace unas semanas.

El exalumno señaló que durante su último periodo escolar no sólo se enfrentó las dificultades tecnológicas por tener que continuar su instrucción académica vía retoma, sino también a la ausencia de una retroalimentación y habilidades de sus profesores tras una pantalla.

Refirió que la competencia laboral en el mundo jurídico es alta, por lo que las personas que estén mejor preparadas son las que obtendrán un puesto, sin embargo tras la pandemia también se requerirá de un conjunto de habilidades tecnológicas para hacerle frente a la nueva normalidad.

“El mundo para todo, no sólo el jurídico, va a cambiar. La emergencia sanitaria es una manera de tratar y poder salir adelante; siempre las grandes catástrofes nos traen oportunidades”.

Axel Cruz Martínez

22 años

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Tecnológico de Monterrey

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Terminar la carrera de ingeniería mecánica eléctrica vía electrónica fue complicado y estresante, según relata Axel, ya que ni sus compañeros o profesores recibieron una orientación de cómo utilizar las nuevas herramientas, fueron aprendiendo en el camino; además que representó pasar más horas de las acostumbradas frente a una pantalla.

Desde que cancelaron las ferias virtuales para conseguir trabajo, el estudiante del Tec de Monterrey presintió que sería complicado conseguir empleo tras haber egresado, lo cual confirmaron empresas, quienes dijeron no estar contratando a universitarios por el momento pero que dejarían los currículums en la cartera.

Si bien se espera que la industria automotriz crezca tras la emergencia sanitaria, la meta de Axel se encuentra en incorporarse al sector de la aeronáutica, sin embargo varias empresas queretanas han suspendido labores por el momento.

Asegura que no sólo la sociedad y las empresas se tendrán que adaptar a las nuevas exigencias tecnológicas y sanitarias, sino que también deberán reinventarse y adaptarse a la nueva realidad.

Juan Pablo Gómez

23 años

Licenciatura en Diseño Industrial

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Juan Pablo, recién egresado de la carrera de Diseño Industrial en el instituto de educación superior Centro, afirma que más que incertidumbre tiene miedo ante el panorama económico del país y la situación del estado del mercado laboral en estos momentos.

Las medidas de confinamiento que se establecieron casi a nivel mundial para tratar de contener la propagación del Covid-19 no sólo dejaron en suspenso su festejo de graduación sino su posible integración a un despacho de diseño o una producción.

“Más que incertidumbre tal vez miedo de qué es lo que sigue, de algo que me arrepiento es no haber trabajado un poco antes, ahora no pierdo esperanzas y mando curriculums y portafolios y sé que no van a contratar a nadie, es un poco de miedo y optimismo, no sé qué va a pasar conmigo hasta que acabe el coronavirus”, señala.

Pese a toda los cuestionamientos que le generan formar parte de una generación de estudiantes que se integrarán a un mercado laboral golpeado por la crisis económica, Gómez sabe que los egresados de diseño industrial bien podrían encabezar los cambios que se necesitan para integrarse a la “nueva normalidad” y la convivencia bajo la sombra del Covid-19 exigen.

Irving Servín de la Rosa

Cirujano dentista

FES Iztacala – UNAM

23 años

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Incertidumbre fue lo que caracterizó al último semestre de la carrera de médico cirujano de Irving, ya que tras el inicio de la pandemia de coronavirus las clases en la máxima casa de estudios se suspendieron de manera inesperada, por sus calificaciones quedaron a la deriva por la falta de claridad en los lineamientos de evaluación.

Los dentistas y estudiantes de odontología forman parte de los sectores más vulnerables al contagio de covid-19, puesto que trabajan a menos de 30 centímetros de la boca del paciente, por lo que su universidad decidió sustituir las clases presenciales por virtuales, lo que esto significó la pérdida de las clases prácticas para Irving.

Aunque el trabajo remoto fue pesado y estresante, al recién egresado de la UNAM le preocupa las deficiencias con las que cuenta su generación por haber perdido la oportunidad de realizar sus últimos procedimiento en la clínica escolar.

Aunado al complicado campo laboral, explicó que los odontólogos deberán seguir una serie de nuevos protocolos para la atención de sus pacientes, lo cual incluye sortear nuevos gastos en insumos y no subir los precios de los procedimientos.

“Para lo que recién empezamos a pedir una oportunidad va a estar muy difícil y muy reducida la disponibilidad de las bacantes”.

Xanthé Tovar Aguirre

22 años

Comunicación y periodismo

FES Aragón-UNAM

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

A pesar de que para Xanthé, estudiante de comunicación y periodismo, no fue complicado terminar sus estudios profesionales de manera digital por la pandemia, aceptó que el panorama laboral que se avecina es complicado, por lo que apuesta por trabajos independientes.

El ex estudiante comparte que antes de la emergencia sanitaria tenía conocimiento de varias opciones de becariado, las cuales desaparecieron hace unos meses; incluso algunos de los compañeros que se encontraban en prácticas profesionales fueron despedidos o les quitaron el sueldo.

“Una vía más segura o más retribuible es ser freelance, no creo que encuentre una vacante en alguna empresa donde sea relativamente bien pagado y que me guste”.

Señaló que el coronavirus obligó a los medios de comunicación a cambiar su manera de trabajar, por lo que su generación tendrá que aprender a utilizar las nueva herramientas de tecnología, lo cual podría representar un ahorro en el tiempo y dinero.

A pesar de que reconoció lo complicado que es emprender un proyecto propio en colaboración con algunos recién egresados, no descartó la idea, puesto que ésto puede ser retribuible durante el tiempo en que encuentran un buen empleo.

Carolina Ramirez Mendoza

24 años

Licenciatura en Administración Industrial

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Salir de la universidad es la entrada al mundo de los adultos para muchos mexicanos, pero en opinión de Carolina Ramírez Mendoza, recién egresada del Politécnico; su generación tendrá un despertar más crudo.

A diferencia de muchos de sus compañeros de carrera, Ramírez logró colocarse en una empresa de servicios administrativos, sin embargo aún no ha podido encontrar opciones para realizar su servicio social toda vez que las dependencias gubernamentales cerraron las postulaciones para los jóvenes estudiantes con el objetivo de no ponerlos en riesgo.

Los amigos de Carolina no han tenido la misma suerte, relata la estudiante de 24 años, y algunos de ellos han cesado en buscar en bolsas de trabajo debido a que estas herramientas para encontrar empleos han dejado de publicar vacantes recientes.