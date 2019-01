Ghosn rechaza acusaciones de irregularidades financieras en Nissan

Notimex.- El expresidente de Nissan Carlos Ghosn se declaró inocente en su primera aparición pública desde su arresto en noviembre.

“Soy inocente”, dijo Ghosn a la corte del distrito de Tokio refutando las acusaciones de mala conducta financiera en su contra.

Ghosn, de 64 años de edad, se presentó en una sala de los tribunales de Tokio esposado, con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, y más delgado de lo habitual, de acuerdo con un despacho de la agencia local Kyodo.

El poderoso directivo del sector automotriz está acusado de ocultar millonarios ingresos pactados con Nissan a partir de 2011 y de violar la confianza de la empresa al utilizarla para cubrir pérdidas financieras personales.

“He sido acusado y detenido injustamente por acusaciones sin fundamento”, dijo a la Corte de Distrito de Tokio.

“Contrariamente a las acusaciones hechas por los fiscales, nunca recibí ninguna compensación de Nissan que no haya sido revelada, ni he firmado algún contrato vinculante con Nissan para que se me pague una cantidad fija que no fue revelada”, agregó.

La audiencia, solicitada por sus abogados, se llevó a cabo para explicar las razones de su detención prolongada desde su arresto el 19 de noviembre.

El juez presidente Yuichi Tada leyó en voz alta los cargos y dijo que Ghosn estaba detenido debido al riesgo de fuga y la posibilidad de que pudiera ocultar pruebas.

Ghosn fue acusado formalmente de no informar todos sus ingresos. El ejecutivo de 64 años también fue arrestado, pero aún no ha sido acusado por violación de confianza agravada por traspasar pérdidas de inversión personal por valor de 1.850 millones de yenes (17 millones de dólares) a la automotriz.