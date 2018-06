Global 2000: Las empresas más grandes del mundo de 2018

Por Kristin Stoller

En los últimos meses, el mundo ha visto cómo aumentan las tensiones comerciales entre los EU y China. El vasto poder económico que poseen los dos países se refleja en la lista Global 2000 de Forbes del 2018.

Por primera vez desde 2015, China y EU se dividieron los 10 principales de manera equitativa. China es el hogar de 291 empresas Global 2000 mientras que los Estados Unidos está en la cima con 560.

Nuestra decimosexta lista anual Global 2000 incluye compañías que cotizan en bolsa de 60 países. Colectivamente, las compañías en esta lista representan 39.1 billones de dólares en ventas, 3.2 billones de dólares en ganancias, 189 billones de dólares en activos y 56.8 billones de dólares en valor de mercado. Todas las métricas han subido dos dígitos año tras año, con ganancias de hasta un impresionante 28%.

El ranking Global 2000 se basa en una puntuación compuesta de medidas ponderadas de ingresos, ganancias, activos y valor de mercado.

Por sexto año consecutivo, el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Construcción de China ocupan los puestos número uno y dos. Le siguen muy de cerca el estadounidense JP Morgan Chase y el de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Completan los 10 principales Bank of China (# 5), Bank of America (# 6), Wells Fargo (# 7), Apple (# 8), Bank of China (# 9) y Ping An Insurance (# 10 )

Pero Estados Unidos aún domina en términos de cantidad de empresas en la lista general, con casi el 30% del total. Las 291 empresas de China y Hong Kong aumentaron de 262 en 2017. En la lista inaugural en 2003, solo había 43 empresas de China-Hong Kong. Mientras tanto, Japón, el Reino Unido y Corea del Sur también son parte de los cinco primeros países con la mayor cantidad de empresas.

Lo nuevo de este año es Spotify, con posiblemente la oferta pública de venta (OPV) de más alto perfil en esta lista. El servicio de streaming debutó en el #1,644 con un límite de mercado de 27,000 mdd. Sin embargo, la compañía registró una pérdida de ganancias de alrededor de 1,300 mdd el año pasado.

En total, la lista vio a 131 recién llegados, con el mercado global de OPV colocando a 14 compañías en la lista de 2018. La firma sueca de cuidado personal Essity fue el debut con la posición más alto en 2018 en el # 722.

Las compañías de petróleo y gas tuvieron un repunte este año, ayudado en gran parte por un aumento en los precios del petróleo. Uno de los principales motores de la lista de este año es Chevron, que saltó 338 lugares para tomar el puesto número 21. La compañía cerró 2016 con 497 mdd en números rojos, pero recientemente vio ganancias de 10,200 mdd. El ex CEO John Watson atribuyó la pérdida de 2016 a los bajos precios de los productos básicos en una carta a los accionistas. BP también siguió el camino de Chevron, saltando 323 puestos hasta el puesto 36 con una ganancia de 4,300 mdd.

Los drop-offs notables de la lista incluyen Whole Foods, que fue adquirida por el Amazon (# 53) el año pasado. Durante el año pasado, Amazon percibió 193,100 mdd en ventas y una capitalización de mercado de 777,700 mdd.

En el frente de fusiones y adquisiciones, DowDuPont hizo su aparición inaugural en el #122 después de la fusión de Dow Chemical y DuPont en septiembre de 2017. El mes pasado, la compañía ocupó el lugar 26 en nuestra lista de las empresas públicas más grandes de Estados Unidos, con ganancias de 1,600 mdd . También es nuevo en la lista la compañía canadiense de fertilizantes Nutrien (# 884), que se formó cuando Agrium y Potash Corporation of Saskatchewan se fusionaron en enero.

Estas son las 10 empresas más grandes del 2018: