Gobernadores de Morena celebran avance de la 4T con las elecciones de ayer

Tras las elecciones de ayer, gobernadores de Morena y aliados (PES y PVEM) celebraron que la Cuarta Transformación avanza, pues ahora gobernarán 22 de los 32 estados.

“La elección del día de hoy muestra, sin lugar a dudas y con toda contundencia, que la Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país. Son ya 22 de 32 entidades de la República que serán gobernadas por nuestro movimiento Juritos Hacemos Historia. Felicitamos el triunfo en Quintana Roo. Oaxaca. Hidalgo y Tamaulipas”, señalaron los morenistas en la publicación que firmaron.

En esta carta que publicaron en redes sociales los 18 gobernadores de Morena, del PES y del PVEM mencionaron que “el gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega” del presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión de los ciudadanos con sus votos de “dejar cada vez más lejos el régimen de corrupción, cimentan un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar. ¡No hay marcha atrás! “.

También pidieron a las autoridades electorales imparcialidad frente a los comicios de ayer y aseguraron que respaldarán las denuncias que interponga su partido ante las irregularidades que se registraron en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Los dos primeros estados los ganó la oposición.

“No podemos dejar de mencionar la compra de votos, violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas. Aguascalientes y Durango. Apoyamos las medidas legales que se emprendan y llamamos a las autoridades electorales a su imparcialidad”, mencionaron los gobernadores. La transformación avanza en todo el país. pic.twitter.com/L64glQ4Qp9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 6, 2022

Los mandatario reafirmaron que ” nuestro convencimiento de que nuestra Nación avanza en la dirección correcta nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Ayer, Morena ganó cuatro de los seis estados que estaban en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Mientras, la coalición del PAN, PRI, PRD obtuvo Aguascalientes y Durango.

