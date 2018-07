Gobierno de EU apelará aval para que AT&T compre a Time Warner

Reuters.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que apelará la decisión de un juez federal de aprobar la adquisición de Time Warner por parte de AT&T Inc por 85,400 millones de dólares, lo que plantea la posibilidad de que la operación cerrada hace un mes deba deshacerse.

El Departamento de Justicia demandó a AT&T por temas monopólicos, afirmando que la transacción perjudicaría a los consumidores, pero el juez de distrito Richard Leon aprobó el mes pasado la compra, permitiendo que siga adelante luego de un prolongado juicio.

La fusión, anunciada en octubre de 2016, también enfrenta la oposición del presidente Donald Trump.

Leon determinó que la asociación entre los negocios de telefonía inalámbrica y satelital de AT&T con los programas de cine y televisión de Time Warner es legal bajo las leyes antimonopolios.

El presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, dijo a periodistas el jueves en una conferencia de prensa en Sun Valley (Idaho), que a la compañía no le sorprendió la decisión de apelar del Departamento de Justicia.

“Ellos tienen el derecho a apelar. Todos tienen el derecho a apelar. Nosotros tenemos una orden muy meditada basada en hechos. Será evaluada según esos motivos”, afirmó.

El Departamento de Justicia optó en junio por no buscar inmediatamente una suspensión de la orden que autorizó la fusión y permitió que el trato se cerrara el 14 de junio. Sin embargo, tenía 60 días para apelar a la decisión.

El documento que anuncia la apelación, presentado en la Corte de Distrito de Washington, no revela las razones para impugnar la transacción. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Leon había pedido al Departamento de Justicia que no buscara suspender la decisión, afirmando que sería “manifiestamente injusto” hacerlo y que probablemente no tendría éxito. En su decisión, el magistrado escribió que el Gobierno no demostró que exista daño a la libre competencia.