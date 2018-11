Gobierno de la CDMX alista la plancha del Zócalo para recibir a Pixies

Todo está listo para que miles de fanáticos de todas las edades sean testigos del concierto que ofrecerá la banda estadounidense Pixies en la plancha del Zócalo en el marco del Festival Semana de las Juventudes 2018 que se lleva a cabo cada año.

Según el Gobierno de la ciudad de México, se espera que los Pixies comiencen a tocar a las 21:30 horas de la noche de este sábado, el último de los actos de este día en donde también se presentarán agrupaciones y proyectos como Rey Pila, Comisario Pantera, Titán y DLD.

Ayer La Maldita Vecindad y Los hijos del Quinto Patio, fue la banda encargada de cerrar las actividades musicales de la Semana de las Juventudes de este viernes, las cuales según cifras del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad de México, lograron albergar a 100,000 personas en la plancha del Zócalo.

See you all later #Mexicocity pic.twitter.com/4qMisXxfhR

— PIXIES (@PIXIES) November 10, 2018