Gobierno de Milei evalúa ‘todas las herramientas constitucionales’ para aprobar reformas

El Gobierno de Javier Milei evalúa “todas las herramientas constitucionales” que le permitan llevar adelante las reformas que no pudo aprobar en la víspera en el Congreso mediante su proyecto de ‘ley ómnibus’, según afirmaron este miércoles fuentes oficiales.

“Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), en relación a la emisión de decretos de necesidad y urgencia, o hacer un referéndum vinculante, con aprobación del Congreso, o una consulta popular no vinculante.

“Se tomará la decisión de ir por el camino más correcto y que revista mayor celeridad”, agregó Adorni.

El Gobierno de Milei fracasó este martes en que la Cámara Baja votara los artículos en particular de su proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto estrella del libertario con el que busca desregular la economía y minimizar la presencia del Estado.

El oficialismo había logrado la aprobación en general de la ‘ley ómnibus’ en Diputados el 2 de febrero último, con 144 votos positivos contra 109 negativos, pero ese paso ahora no sirve tras el retorno a comisión.

“Esto no detiene la marcha del Gobierno, no detiene los cambios, no detiene este tránsito hacia el norte (al) que queremos ir”, dijo Adorni.

Y trató de “casta” a los diputados que aplaudieron la caída de la sesión este martes: “Nos da mucha pena que la vieja política y la vieja forma de gobernar haya aplaudido algo que le iba a dar beneficios a muchos argentinos”.

“La ley va a se realidad”, afirmó Adorni, y apoyándose en el 56 % de los votos con los que fue elegido Milei en la segunda vuelta electoral celebrada en noviembre pasado, advirtió de que “la política se dará cuenta (de) lo que pide la gente”, y “en algún momento la ley va a transformarse en una realidad”.

El portavoz criticó a los opositores que “no están viendo, no perciben, lo que requiere la Argentina y evidentemente no están terminando de asimilar lo que la gente optó”, al recalcar que “efectivamente votó el cambio”.

Adorni ratificó la calificación de “traición” a la actitud de parte de los 144 diputados que habían votado la ley en general el viernes pasado, pero este martes se negaron a aprobar los artículos en particular pese a lo pactado previamente, en tanto aclaró que no todos los gobernadores “están en la misma bolsa”.

En la madrugada de este miércoles, la Oficina del Presidente difundió en X la lista de los diputados que “votaron en contra del pueblo”, así como el bloque parlamentario al que pertenecen, mientras que Milei -en plena gira por Israel- los trató de “delincuentes”.

Adorni explicó que “los que modificaron su intención de cambio fueron legisladores que fueron votados para el cambio hace unos meses atrás”, en relación a la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), desguazada después de que perdió las elecciones presidenciales entre quienes apoyan a Milei y los que no, e incluso una diputada oficialista, Carolina Píparo, quien fue una cercana colaboradora del hoy mandatario durante la campaña electoral.

